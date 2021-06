Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2d6b53a-2fcd-4f0a-a4fd-8f61375d38aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hatóság azt kéri, hogy a tejallergiában és a laktózintoleranciában szenvedők ne fogyasszák az Eat Real snack termékeit.","shortLead":"A hatóság azt kéri, hogy a tejallergiában és a laktózintoleranciában szenvedők ne fogyasszák az Eat Real snack...","id":"20210614_snacket_hivott_vissza_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d6b53a-2fcd-4f0a-a4fd-8f61375d38aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc08f126-b95b-4cfe-b0f6-0591b2504f67","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_snacket_hivott_vissza_Nebih","timestamp":"2021. június. 14. 17:59","title":"Snacket hívott vissza Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5536be03-bc16-48a9-864f-159501f5de1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szemfüles felhasználóknak feltűnt valami abban a YouTube-videóben, ami az Apple fejlesztői konferenciájának bevezető előadásáról készült. Van, aki úgy véli, csak véletlen szivárogtatásról lehet szó.","shortLead":"A szemfüles felhasználóknak feltűnt valami abban a YouTube-videóben, ami az Apple fejlesztői konferenciájának bevezető...","id":"20210614_apple_wwdc_youtube_video_cimkek_m1x","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5536be03-bc16-48a9-864f-159501f5de1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f246afe2-a6a3-4e35-849c-6e46df6c063e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_apple_wwdc_youtube_video_cimkek_m1x","timestamp":"2021. június. 14. 10:03","title":"Valami furát vettek észre az Apple YouTube-videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eece410c-c981-4b9d-8617-dc2cb1eeffab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, ingyenesen használható weboldalon célzottan lehet keresni testgyakorlatokat a különböző izomcsoportok fejlesztésére, ráadásul eltérő edzettségi szinteken.","shortLead":"Az alábbi, ingyenesen használható weboldalon célzottan lehet keresni testgyakorlatokat a különböző izomcsoportok...","id":"20210614_musclewiki_testepito_adatbazis_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eece410c-c981-4b9d-8617-dc2cb1eeffab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075a1404-9f2a-4eb9-878d-955ae66bbfe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_musclewiki_testepito_adatbazis_frissites","timestamp":"2021. június. 14. 12:03","title":"Edzeni szeretne? Keresse fel a testépítők Wikipédiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint magát is meg akarta ölni a férfi, akinek csak pár napja jött haza a felesége Németországból.","shortLead":"A gyanú szerint magát is meg akarta ölni a férfi, akinek csak pár napja jött haza a felesége Németországból.","id":"20210614_piliscsaba_pferencne_gyilkossagi_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07197aa-3adc-49cb-aa9d-e85f023d5f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_piliscsaba_pferencne_gyilkossagi_kiserlet","timestamp":"2021. június. 14. 07:39","title":"Disznósokkolóval és késsel támadt a feleségére egy piliscsabai vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az átlagos sörfogyasztó férfi, 47 éves és középfokú végzettséggel rendelkezik.","shortLead":"Az átlagos sörfogyasztó férfi, 47 éves és középfokú végzettséggel rendelkezik.","id":"20210614_sor_fogyasztas_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0313bd-7c95-42c2-8e37-2bee5e7b9359","keywords":null,"link":"/elet/20210614_sor_fogyasztas_ksh","timestamp":"2021. június. 14. 17:05","title":"Több sört isznak azok a magyarok, akik házasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook, a Német Külpolitikai társaság vezetője. Szerinte csak a demokráciák képesek elhárítani az olyan veszélyeket, mint Kína, amelynek vezetése hatékony, ugyanakkor gátlástalan. ","shortLead":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook...","id":"20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba72101f-8ea9-4d83-9dbc-a787cbcda8a3","keywords":null,"link":"/360/20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","timestamp":"2021. június. 13. 09:00","title":"Ashbrook: Megafeladat vár Bidenre, mindenütt visszaesőben van a jogállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt szükség tüdőtranszplantációra, most a rehabilitáció következik Bányai Gábornál.","shortLead":"Nem volt szükség tüdőtranszplantációra, most a rehabilitáció következik Bányai Gábornál.","id":"20210614_banyai_gabor_gyogyulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268ee870-b9b4-41c9-b082-21a67113faa0","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_banyai_gabor_gyogyulas","timestamp":"2021. június. 14. 19:04","title":"111 nap kórház után meggyógyult a koronavírusos fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik laptopszerviz egy olyan kérdőívet tett közzé a weboldalán, amely segít felmérni, hogy mi lehet a baja a számítógépünknek, és tanácsot is ad, hogy miként lehet azt házilag orvosolni, ha valójában nem is igazán hiba a hiba.","shortLead":"Az egyik laptopszerviz egy olyan kérdőívet tett közzé a weboldalán, amely segít felmérni, hogy mi lehet a baja...","id":"20210614_szamitogep_lapop_laptopszerviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1cdcf0-de22-4970-bda7-b958da8428d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_szamitogep_lapop_laptopszerviz","timestamp":"2021. június. 14. 08:03","title":"Valami gond van a számítógépével? Ezen az oldalon megtudhatja, mi lehet a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]