[{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","shortLead":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","id":"20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c65f98-5802-4f15-bb38-9a29d3c7dd38","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","timestamp":"2021. június. 27. 18:55","title":"Apa és fia támadhatott két német nőre a szerdai Eb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb az első készülék az iPhone 12-höz képest.","shortLead":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb...","id":"20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b1960-0dfa-4f19-b3de-2b7ac79f1eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","timestamp":"2021. június. 28. 14:03","title":"Videó: összemérték az első iPhone és az iPhone 12 sebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f5f1da-b1e8-4210-b88d-fac9464da646","c_author":"Windisch Judit - Dezső András","category":"360","description":"A választás előtt nagy a fogadkozás a NER közelgő elszámoltatására, a Momentum még Mészáros Lőrinc előzetesbe kerülését is beígérte a győzelem utáni napokra. Ez politikai lózungnak jó, a gyakorlati kivitelezése kizárt. Egy NER-közeli forrás viszont elmondta, hogyan fejthető fel – legalábbis elméletileg – a rendszer. ","shortLead":"A választás előtt nagy a fogadkozás a NER közelgő elszámoltatására, a Momentum még Mészáros Lőrinc előzetesbe kerülését...","id":"20210628_ner_korrupcio_buntetougy_orban_kormanyvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2f5f1da-b1e8-4210-b88d-fac9464da646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df049f-b854-48b7-b744-a8fa67f51f2a","keywords":null,"link":"/360/20210628_ner_korrupcio_buntetougy_orban_kormanyvaltas","timestamp":"2021. június. 28. 06:30","title":"Erős kormány, vádalkura rávehető szereplők, bosszúszomjas volt feleségek – ezek kellenek a NER lebontásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","shortLead":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","id":"20210628_kanada_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e962610-d0c3-4e00-9f71-2ff7ca35cbed","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_kanada_hoseg","timestamp":"2021. június. 28. 09:16","title":"46 fokot mértek egy kanadai faluban, ahol melegebb van, mint Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","shortLead":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","id":"20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95faa915-9607-41a9-8d8d-06963ce01309","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","timestamp":"2021. június. 28. 17:08","title":"Kínai villanyautó jön a magyar piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet Explorer.","shortLead":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet...","id":"20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1935ac1a-eb04-4690-80c8-713b462c3607","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","timestamp":"2021. június. 28. 10:03","title":"Egy korszak vége: végleg kikerül a Windowsból az Internet Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.","shortLead":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt...","id":"20210628_oltas_lazitas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b976f6-6f71-4072-8640-e5848bf46789","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 28. 10:44","title":"Csak a hét vége felé jöhet az újabb lazítás, ha ennyire lassan halad tovább az oltási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felmérés szerint Sárbogárdon és Kisújszálláson is sok a patkány, illetve az egér is.","shortLead":"A felmérés szerint Sárbogárdon és Kisújszálláson is sok a patkány, illetve az egér is.","id":"20210628_patkanyterkep_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce7a45c-ec8e-4329-a46e-1318ad060144","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_patkanyterkep_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 28. 14:14","title":"Elkészült az ország patkánytérképe, kiderült, hol van a legtöbb rágcsáló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]