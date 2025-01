Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3e6355ce-47e5-49a7-af56-74db09211fde","c_author":"Nagy Dániel Gergely","category":"360","description":"Az első nukleáris töltetet hordozó interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését követően a világ megsemmisülése kódolva van – a feltartóztathatatlan armageddon folyamatát vezeti le pillanatról pillanatra új könyvében az amerikai író-újságíró.","shortLead":"Az első nukleáris töltetet hordozó interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését követően a világ megsemmisülése...","id":"20250112_hvg-annie-jacobsen-amerikai-iroujsagiro-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e6355ce-47e5-49a7-af56-74db09211fde.jpg","index":0,"item":"623cffcf-7cd7-4e39-803b-5036c5557235","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-annie-jacobsen-amerikai-iroujsagiro-interju","timestamp":"2025. január. 12. 13:30","title":"Annie Jacobsen: Nem számít, hogy kezdődik az atomháború, megsemmisüléssel végződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c30223-d8c0-4ab4-b829-7624f3443bbc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az új év kezdete óta nem nőtt tovább a HMPV-fertőzöttek száma Magyarországon.","shortLead":"Az új év kezdete óta nem nőtt tovább a HMPV-fertőzöttek száma Magyarországon.","id":"20250111_Negy-magyarnal-mutattak-ki-a-HMPV-fertozest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07c30223-d8c0-4ab4-b829-7624f3443bbc.jpg","index":0,"item":"12ad834c-00f6-49ed-afc9-c972f8e39fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Negy-magyarnal-mutattak-ki-a-HMPV-fertozest","timestamp":"2025. január. 11. 17:55","title":"Négy magyarnál mutatták ki a HMPV-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott bicsaklik meg, hogy nem sikerült elmagyaráznia, hogy maradna az általa vizionált hálózat, ha az Egyesült Államok élére egy hét múlva a Fidesz nagy szövetségese ül.","shortLead":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott...","id":"20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"3369441f-49d5-4982-be0c-0757f34a9d58","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","timestamp":"2025. január. 13. 07:26","title":"Kocsis Máté is elbúcsúztatta Pressmant: A nagykövet úrnak élete volt a kormánybuktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A NIS azért került szankciós listára, mert több mint 56 százalékban orosz tulajdonban van.","shortLead":"A NIS azért került szankciós listára, mert több mint 56 százalékban orosz tulajdonban van.","id":"20250112_Szijjarto-szerint-durvan-dragulhatnak-az-uzemanyagok-a-regionkban-miutan-az-USA-a-szerb-nemzeti-olajceget-is-szankcionalta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"8a7921ca-bc5e-4459-89dc-195ff3fe9f38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Szijjarto-szerint-durvan-dragulhatnak-az-uzemanyagok-a-regionkban-miutan-az-USA-a-szerb-nemzeti-olajceget-is-szankcionalta","timestamp":"2025. január. 12. 11:24","title":"Szijjártó szerint durván drágulhatnak az üzemanyagok a régiónkban, miután az USA a szerb nemzeti olajcéget is szankcionálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár 12 hónap börtönre is számíthat az, aki a Los Angeles-i tűzvész felett repült a drónjával, majd össze is ütközött egy tűzoltó repülővel. A gép le tudott szállni, de olyan súlyosan megsérült, hogy nem tud részt venni a további tűzoltási munkálatokban.","shortLead":"Akár 12 hónap börtönre is számíthat az, aki a Los Angeles-i tűzvész felett repült a drónjával, majd össze is ütközött...","id":"20250113_los-angeles-tuzvesz-tuzolto-repulogep-civil-dron-utkozes-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99.jpg","index":0,"item":"06d54166-f9f1-4af9-a8f9-fe4148d52445","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_los-angeles-tuzvesz-tuzolto-repulogep-civil-dron-utkozes-baleset","timestamp":"2025. január. 13. 09:03","title":"Súlyos baleset a Los Angeles-i tűz oltása közben: drónnal ütközött az egyik tűzoltó repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi Hazánk.","shortLead":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi...","id":"20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162.jpg","index":0,"item":"6de0792e-8bf0-4e91-bb48-e7b639b37fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","timestamp":"2025. január. 12. 20:01","title":"Bejött a papírforma: a Fidesz jelöltje nyerte a tolnai időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361a9f86-789a-46d0-b34f-6914b83b376f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Óvodába siettek Bag határában, a buszmegállóhoz akartak átszaladni.","shortLead":"Óvodába siettek Bag határában, a buszmegállóhoz akartak átszaladni.","id":"20250111_anya-lanya-halalos-baleset-gazolas-bag-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361a9f86-789a-46d0-b34f-6914b83b376f.jpg","index":0,"item":"d719f0b2-0dae-4451-8c7b-8782b38de671","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_anya-lanya-halalos-baleset-gazolas-bag-karpatalja","timestamp":"2025. január. 11. 21:13","title":"Anyát és 3 éves lányát gázolták halálra Bagnál – új részletek derültek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül, hogy közben elveszítenénk identitásunkat? – ezeket a kérdéseket boncolgatja Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatójának könyve. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül...","id":"20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7.jpg","index":0,"item":"c3d7fc46-3756-4e24-89e1-bf7bb7249e71","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","timestamp":"2025. január. 11. 19:15","title":"Miért lesznek mindenkinek álmatlan éjszakái az MI miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]