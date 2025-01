Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós politikája ciklusa elején még Bidenénél is keményebb lesz, a jelenleg 80 dolláros olajár lehet még 90 is.","shortLead":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós...","id":"20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"158ea4d9-6d78-4d61-9332-94365e7ce881","keywords":null,"link":"/360/20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","timestamp":"2025. január. 21. 12:14","title":"Ha Trump megjuhászodna, az tudná igazán olcsóbbá tenni az üzemanyagot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és szívesen adnak, mostanra viszont úgy tűnik, hogy azért panasz is van rájuk. ","shortLead":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és...","id":"20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"04cbaa31-0e88-4b39-b793-3e96878ae7d9","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","timestamp":"2025. január. 20. 14:02","title":"Nem rajonganak a szomszédaik Meghan Markle-ért és Harry hercegért, hiába áradozott róluk annak idején Sharon Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G, és a gyártó új okosórájára és TWS headsetére is vetettünk néhány pillantást.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G...","id":"20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871.jpg","index":0,"item":"8e4fce01-79ce-4ce5-9539-dce1b6b7176e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 21. 15:00","title":"200 megapixeles jóárasított mobil: teszten a legújabb Redmi és két kisebb társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának mozdulatait. ","shortLead":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának...","id":"20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"7a0012e1-208f-4029-a9ea-92e123578e97","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","timestamp":"2025. január. 21. 10:13","title":"Elon Musk többször is náci karlendítésre hasonlító mozdulatokat tett a színpadon Donald Trump beiktatási ünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e643c46a-cb89-4695-bfc1-efc6ce0795e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított szerint apja nehéz természetű volt.","shortLead":"A gyanúsított szerint apja nehéz természetű volt.","id":"20250120_Elege-lett-az-apolasbol-megolte-apjat-ujbudai-ferfi-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e643c46a-cb89-4695-bfc1-efc6ce0795e0.jpg","index":0,"item":"1eeea697-608f-4502-8952-db75d71c6ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Elege-lett-az-apolasbol-megolte-apjat-ujbudai-ferfi-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 20. 10:59","title":"Elege lett az ápolásából, ezért ölhette meg apját az újbudai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Facebookon a kommentfolyamban folytatódott a csörte a főpolgármester, illetve az építési és közlekedési miniszter között, amibe beszállt Jámbor András is.","shortLead":"A Facebookon a kommentfolyamban folytatódott a csörte a főpolgármester, illetve az építési és közlekedési...","id":"20250121_karacsony-lazar-arab-befekteto-5-ezer-milliardos-csekk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926.jpg","index":0,"item":"e6955b9d-b7b0-416a-913f-19e06fbf423a","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_karacsony-lazar-arab-befekteto-5-ezer-milliardos-csekk","timestamp":"2025. január. 21. 21:29","title":"Karácsony válaszolt Lázárnak: Valaki már kapott az arab befektetőtől egy 5 ezer milliárdos csekket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602e3cfc-7f5b-40eb-b0e4-b43ad5ab2654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltörölhetik az egyéni választókerületeket, játszhatnak a listaállítási feltételekkel, vagy akár a bejutási küszöbbel is – László Róbert, a Political Capital választási szakértője illúziónak tartja, hogy a kormánypárt ne nyúlhatna egy évvel a 2026-os országgyűlési választások előtt a törvényhez. Kacskovics Mihály Béla a szakértőt a Fülke legújabb adásában kérdezte a félprezidenciális rendszerről szóló pletykákról és a tolnai időközi választásról is.","shortLead":"Eltörölhetik az egyéni választókerületeket, játszhatnak a listaállítási feltételekkel, vagy akár a bejutási küszöbbel...","id":"20250121_Fulke-podcast-Laszlo-Robert-elorehozott-valasztas-felprezidencialis-rendszer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/602e3cfc-7f5b-40eb-b0e4-b43ad5ab2654.jpg","index":0,"item":"219a224c-d109-497c-8492-20a6e3e12c31","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Fulke-podcast-Laszlo-Robert-elorehozott-valasztas-felprezidencialis-rendszer-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 06:30","title":"László Róbert a Fülkében: Egy előrehozott választás a gyengeség beismerése volna a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa9f854-643c-4a8d-a62f-ecffe02b26a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú cikkben indokolták meg, miért döntöttek így. ","shortLead":"Hosszú cikkben indokolták meg, miért döntöttek így. ","id":"20250121_le-monde-twitter-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa9f854-643c-4a8d-a62f-ecffe02b26a1.jpg","index":0,"item":"bfadf2b5-4940-480e-8050-bf7797da823e","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_le-monde-twitter-x","timestamp":"2025. január. 21. 14:50","title":"A Le Monde is otthagyja az X-et Musk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]