[{"available":true,"c_guid":"160b5647-6520-4fe0-9b69-74a56d881d92","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hétfőn hivatalba lépett amerikai elnök aláírt egy rendeletet, amellyel közelebb került a nemzeti kriptovaluta-tartalék kialakítása.","shortLead":"A hétfőn hivatalba lépett amerikai elnök aláírt egy rendeletet, amellyel közelebb került a nemzeti...","id":"20250124_trump-kripto-usa-bitcoin-rendelet-tartalek-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160b5647-6520-4fe0-9b69-74a56d881d92.jpg","index":0,"item":"5d0cc23b-0b5a-4694-aebb-b48b9cfb6973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_trump-kripto-usa-bitcoin-rendelet-tartalek-arfolyam","timestamp":"2025. január. 24. 11:45","title":"Donald Trump nem áll le, tényleg kriptomennyország lesz az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges bombafenyegetés hatására sem emeltek rajta. Azért sem, mert hiába a nagy ijedtség, ez nem terrorcselekmény. Még két magasabb terrorfokozat van, és a törvény elég szabad kezet ad a belügyminiszternek az emelésre, de több, a fényre csak ritkán lépő szakmai és politikai szervnek is van beleszólása.","shortLead":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges...","id":"20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32.jpg","index":0,"item":"195fa2cc-4e55-4fae-8e17-e35cd0667226","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 19:38","title":"Miért nem elég ahhoz 287 iskolai bombariadó, hogy Pintér Sándor emeljen a terrorkészültség szintjén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4758be-7968-450b-893b-7b6c0283d3b4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Maszkos fegyveresek tömege gyűlt össze, mielőtt átadták a 19-20 éves izraeli katonanőket, akiket 2023. október 7-én hurcoltak el. ","shortLead":"Maszkos fegyveresek tömege gyűlt össze, mielőtt átadták a 19-20 éves izraeli katonanőket, akiket 2023. október 7-én...","id":"20250125_A-Hamasz-szabadon-engedett-negy-elrabolt-izraeli-katonanot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4758be-7968-450b-893b-7b6c0283d3b4.jpg","index":0,"item":"2d21abed-59df-41a0-bd3f-5938adbad277","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_A-Hamasz-szabadon-engedett-negy-elrabolt-izraeli-katonanot","timestamp":"2025. január. 25. 11:37","title":"A Hamász újabb túszokat engedett el, a négy izraeli katonanő 477 nap után szabadult – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0addeebc-3053-4dc7-b467-ea3079231904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint naponta kap hasonlókat, néha a gyerekeit is fenyegetik. Ezúttal azonban feljelentést tesz","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint naponta kap hasonlókat, néha a gyerekeit is fenyegetik. Ezúttal azonban feljelentést tesz","id":"20250125_Halalos-fenyegetest-kapott-Magyar-Peter-kozzetette-az-oldalan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0addeebc-3053-4dc7-b467-ea3079231904.jpg","index":0,"item":"f673954a-b84f-4007-9691-eed06469c203","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Halalos-fenyegetest-kapott-Magyar-Peter-kozzetette-az-oldalan-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 10:16","title":"Halálos fenyegetést kapott Magyar Péter: „Hamarosan elkapnak és elvisznek egy elhagyott helyre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711bf996-b6ab-447a-9a05-6fd56ecdf414","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Lezajlott az első tárgyalás az Európai Parlament Jogi Bizottságában abban a két ügyben, amelyekben a magyar hatóságok Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kérik. Döntés nincs, az érintettet sem hallgatták meg, azonban úgy tűnik, nem akarják sokáig halogatni, már jövő héten ismét tárgyalnak róla.","shortLead":"Lezajlott az első tárgyalás az Európai Parlament Jogi Bizottságában abban a két ügyben, amelyekben a magyar hatóságok...","id":"20250123_magyar_peter_europai_parlament_mentelmi_jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711bf996-b6ab-447a-9a05-6fd56ecdf414.jpg","index":0,"item":"ccba0624-00cd-470b-a406-938f12b5123d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250123_magyar_peter_europai_parlament_mentelmi_jog","timestamp":"2025. január. 23. 13:42","title":"Magyar Péter nélkül tárgyaltak a mentelmi jogáról az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot akar gyűjteni szakterületéhez, az oligarchákhoz, zsarnokokhoz és autokráciákhoz, immár otthon is van elég támpont a hatalmaskodó kiskirályok tanulmányozásához.","shortLead":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot...","id":"20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a.jpg","index":0,"item":"06dc1f4f-87cd-4b48-9859-172ce71d8cc0","keywords":null,"link":"/360/20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","timestamp":"2025. január. 23. 15:30","title":"Timothy Snyder: Trump végre igazán gazdag akar lenni, Musk pedig világuralomra tör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is erősítettek saját szolgáltatásuk hasonló funkcióira.","shortLead":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is...","id":"20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2.jpg","index":0,"item":"f8446a3b-1758-46ec-9737-434bc2e8d47c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","timestamp":"2025. január. 23. 21:03","title":"Többen vannak, akik nagyot próbáltak nyerni azon a pár órányi TikTok-kiesésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha túlélik az űr zord körülményeit az organizmusok, az egy, az élet eredetét pedzegető elméletet is igazolhat. ","shortLead":"Ha túlélik az űr zord körülményeit az organizmusok, az egy, az élet eredetét pedzegető elméletet is igazolhat. ","id":"20250123_nemzetkozi-urallomas-iss-kulso-mintavetel-urseta-elet-nyomai-mikrobak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515.jpg","index":0,"item":"72e11903-fd62-430a-83dd-74afa877133e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_nemzetkozi-urallomas-iss-kulso-mintavetel-urseta-elet-nyomai-mikrobak","timestamp":"2025. január. 23. 17:03","title":"Mintát vesznek a Nemzetközi Űrállomás külsejéről, az élet nyomait keresik rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]