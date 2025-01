Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"„Azt volt a legnehezebb megélni, hogy egy ponton elkerült tőlem a szerep, és csak hosszú idő múltán lett végül mégis az enyém” – mondta A brutalista Tóth Lászlójának megformálója a HVG-nek. Adrien Brodyt egy online kerekasztal-beszélgetésen kérdezhettük a forgatásról, magyar kötődéseiről, az antiszemitizmusról és a bevándorlósorsról. Beszélgettünk a tíz Oscar-díjra jelölt film rendezőjével, Brady Corbettel is, aki szerint a híresen nehéz magyar nyelv tele van agresszívnak ható hangokkal.","shortLead":"„Azt volt a legnehezebb megélni, hogy egy ponton elkerült tőlem a szerep, és csak hosszú idő múltán lett végül mégis...","id":"20250125_hvg-idegenbe-szakadt-adrien-brody-interju-brutalista-bevandorlo-magyar_nyelv-karomkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e.jpg","index":0,"item":"b39b1857-7728-4eae-9d1c-ac33e8d673cd","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-idegenbe-szakadt-adrien-brody-interju-brutalista-bevandorlo-magyar_nyelv-karomkodas","timestamp":"2025. január. 25. 20:00","title":"Adrien Brody a HVG-nek: Gyerekként nagyon jó voltam a magyar káromkodások elsajátításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e78df54-220f-4232-b4f3-a20743181968","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellopott műtárgyak között van a cotofenesti aranysisak is, a Romániában talált egyik legértékesebb, dák kori lelet.","shortLead":"Az ellopott műtárgyak között van a cotofenesti aranysisak is, a Romániában talált egyik legértékesebb, dák kori lelet.","id":"20250125_Robbantas-lopas-dak-aranykincs-hollandiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e78df54-220f-4232-b4f3-a20743181968.jpg","index":0,"item":"f7141de0-f2f1-4f76-a3c6-f2d38cae0017","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Robbantas-lopas-dak-aranykincs-hollandiai-muzeum","timestamp":"2025. január. 25. 16:09","title":"Robbantással lopták el a leghíresebb dák aranykincset egy hollandiai múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette, hogy a Dániához tartozó hatalmas szigeten élő 57 ezer ember velük akar tartani.","shortLead":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette...","id":"20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"b00631c7-3506-4a94-890e-afd03d54fec4","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","timestamp":"2025. január. 26. 08:26","title":"Trump szerint a grönlandiak az USA-hoz akarnak tartozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik a 11. percben szerzett vezetést a Liverpoolnak az Ipswich Town ellen, a magyar játékos egy szép lövőcsel után, húsz méterről talált a kapuba.","shortLead":"Szoboszlai Dominik a 11. percben szerzett vezetést a Liverpoolnak az Ipswich Town ellen, a magyar játékos egy szép...","id":"20250125_szoboszlai-gol-ipswich-town-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"d04c1a75-388c-4939-b3d4-a99a8364ee11","keywords":null,"link":"/sport/20250125_szoboszlai-gol-ipswich-town-video","timestamp":"2025. január. 25. 16:49","title":"Szoboszlai szép gólt lőtt a Liverpool bajnokiján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő elérkezettnek látta az időt, hogy ismerkedési tippet adjon 10 éves gyermekének.","shortLead":"A színésznő elérkezettnek látta az időt, hogy ismerkedési tippet adjon 10 éves gyermekének.","id":"20250125_Scarlett-Johansson-felvilagositotta-10-eves-lanyat-a-ghosting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a.jpg","index":0,"item":"af1db4ef-5ec1-4052-8b21-0fcf788a6050","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Scarlett-Johansson-felvilagositotta-10-eves-lanyat-a-ghosting","timestamp":"2025. január. 25. 13:57","title":"Scarlett Johansson felvilágosította 10 éves lányát a ghostingról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f4c9f-9027-446a-8601-deac47ecb8c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégi áresés után itt az újabb. ","shortLead":"A hétvégi áresés után itt az újabb. ","id":"20250127_Megint-csokken-az-uzemanyagok-ara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881f4c9f-9027-446a-8601-deac47ecb8c9.jpg","index":0,"item":"c55765f7-f32b-498f-b603-76d745cda95f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Megint-csokken-az-uzemanyagok-ara","timestamp":"2025. január. 27. 13:26","title":"A hét elején tovább csökkennek az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi lesz Ukrajnával és Kínával? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi...","id":"20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe.jpg","index":0,"item":"205cccf1-1b18-460e-a6ca-df21d3178146","keywords":null,"link":"/360/20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","timestamp":"2025. január. 26. 10:00","title":"Merkel történelmi hibája: nem parancsolt megálljt Orbán Viktornak - nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon a koronavírus-járványt.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon...","id":"20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724.jpg","index":0,"item":"bde4875e-616d-495e-b1fc-9a23b7ef7a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","timestamp":"2025. január. 27. 05:24","title":"Feljelentést kíván tenni Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyar Péter és Kulja András kritikái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]