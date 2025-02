Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4163068-cd11-4669-a0d7-59b1f90c0b9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadták iOS-re az első pornóalkalmazást, de ne rohanjon az App Store-ba: van néhány csavar a történetben, és úgy tűnik, hogy még nem is működik tökéletesen a dolog.","shortLead":"Kiadták iOS-re az első pornóalkalmazást, de ne rohanjon az App Store-ba: van néhány csavar a történetben, és úgy tűnik...","id":"20250204_apple-iphone-pornoapp-altstore-pal-dma-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4163068-cd11-4669-a0d7-59b1f90c0b9c.jpg","index":0,"item":"01817672-e688-4f04-a181-db0749635540","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_apple-iphone-pornoapp-altstore-pal-dma-engedely","timestamp":"2025. február. 04. 09:05","title":"Közel 18 év kellett hozzá, de már pornóapp is van iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0b7257-aaf5-4208-b309-00ecaa7e971d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizy Márton korábbi partnere arról beszélt, majdnem ráment az élete a projektre, amelyből a hatalmi gépezet túrta ki.","shortLead":"Vizy Márton korábbi partnere arról beszélt, majdnem ráment az élete a projektre, amelyből a hatalmi gépezet túrta ki.","id":"20250205_Ketmilliard-Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-Fidesz-kampanydal-szerzoje-Vizy-Marton-hajofelujitas-Beloiannisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0b7257-aaf5-4208-b309-00ecaa7e971d.jpg","index":0,"item":"ab5a8a2b-80e3-40fe-9cc9-a5b781120bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Ketmilliard-Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-Fidesz-kampanydal-szerzoje-Vizy-Marton-hajofelujitas-Beloiannisz","timestamp":"2025. február. 05. 11:59","title":"Kétmilliárdot adott a turisztikai ügynökség a Fidesz-kampánydal szerzőjének hajófelújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart, egy volt miniszter szerint mindkét nagyhatalom ki akarja iktatni Zelenszkijt.","shortLead":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart...","id":"20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"569e0e50-194a-4eb2-9b17-4b91e39b1f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","timestamp":"2025. február. 04. 10:57","title":"Megdöbbentette az ukránokat, hogy az Egyesült Államokban ugyanazt akarják, mint Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Miért baj, ha az állam túl sok pénzt szán a startupokra? És miért baj az is, ha nem szán sokat? Hol tartanak ma Magyarországon a kockázati tőkebefektetések, és mire figyeljünk, ha befektetőt keresünk?","shortLead":"Miért baj, ha az állam túl sok pénzt szán a startupokra? És miért baj az is, ha nem szán sokat? Hol tartanak ma...","id":"20250204_Merlegen-podcast-Oszko-Peter-kockazati-tokebefektetes-vallalkozasok-startup-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738.jpg","index":0,"item":"4a16ecba-5e4c-49c1-9765-a24f378377f1","keywords":null,"link":"/kkv/20250204_Merlegen-podcast-Oszko-Peter-kockazati-tokebefektetes-vallalkozasok-startup-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 14:00","title":"Oszkó Péter: Nincs olyan cég, amelyik az első ötletével sikeres lesz, mert huszonötször át kell írni a terveket – Mérlegen podcast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","shortLead":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","id":"20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"a874bb20-b9ae-4e2c-bd95-9c5503713d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","timestamp":"2025. február. 05. 11:22","title":"Nem megerősített hitelességű videók keringenek a svédországi lövöldözésről, menekülő emberekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7450b2-3736-4e51-925d-b66b43ba39b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A svéd ügyészség arra jutott, hogy a felkészületlen legénység és a rossz időjárás volt az oka, hogy a Vezhen elszakította a tenger alatti kábelt.","shortLead":"A svéd ügyészség arra jutott, hogy a felkészületlen legénység és a rossz időjárás volt az oka, hogy a Vezhen...","id":"20250204_szabotazs-bolgar-hajo-adatkabel-balti-tenger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7450b2-3736-4e51-925d-b66b43ba39b8.jpg","index":0,"item":"e617f5e7-9268-4b62-9e87-60859ae02da2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_szabotazs-bolgar-hajo-adatkabel-balti-tenger","timestamp":"2025. február. 04. 11:07","title":"Nem szabotázs miatt tépett el egy bolgár hajó egy adatkábelt a Balti-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3ab849-0d5e-4305-b56c-751bbb796f76","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kedd hajnalban volt egy 4,7-es erősségű rengés is a szigetnél.","shortLead":"Kedd hajnalban volt egy 4,7-es erősségű rengés is a szigetnél.","id":"20250204_menekules-szantorini-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b3ab849-0d5e-4305-b56c-751bbb796f76.jpg","index":0,"item":"43e551fa-4d45-43fe-b9d6-ab8ba52ac679","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_menekules-szantorini-foldrenges","timestamp":"2025. február. 04. 16:20","title":"Menekülnek az emberek Szantoriniről, miután az elmúlt napokban több száz földrengést észleltek a szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók a rektor lemondását követelik, aki több vezetői pályázatot is az egyetem szenátusának döntésével szemben dobott vissza.","shortLead":"A hallgatók a rektor lemondását követelik, aki több vezetői pályázatot is az egyetem szenátusának döntésével szemben...","id":"20250204_mome-taps-szenatusi-ules-rektor-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83.jpg","index":0,"item":"40eee279-61c1-45df-bad9-595e645a3d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_mome-taps-szenatusi-ules-rektor-targyalas","timestamp":"2025. február. 04. 07:47","title":"Széttapsolták a szenátusi ülést, már tárgyalna a hallgatókkal a MOME vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]