[{"available":true,"c_guid":"ae73d865-f5d1-4c47-96d1-4a6d5473c3db","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Teszten a Dyson első olyan hajformázó készüléke, amely vezeték nélküli kapcsolatban van használója telefonjával. Nem mellesleg minden korábbinál kényelmesebb használatot ígér, legyen szó egyszerű hajszárításról, göndörítésről vagy épp egyenesítésről.","shortLead":"Teszten a Dyson első olyan hajformázó készüléke, amely vezeték nélküli kapcsolatban van használója telefonjával. Nem...","id":"20250330_dyson-airwrap-id-okos-hajformazo-hajszarito-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae73d865-f5d1-4c47-96d1-4a6d5473c3db.jpg","index":0,"item":"26b0fca7-9c34-41a6-a8f3-2465301ef3df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_dyson-airwrap-id-okos-hajformazo-hajszarito-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 30. 11:00","title":"Mitől és mennyire okos a hajszárítók Rolls-Royce-a? Kipróbáltuk a Dyson új hajformázóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469d6f49-ed88-4211-837e-3bd40d904445","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Jogerősen fiktívvé nyilvánította Tarsoly Csaba és családtagjai lakcímkártyáját a bíróság, mert az azon megjelölt budai villa már nem az övék. Egy elsőfokú bírósági döntés szerint a családnak ki is kellene költöznie belőle.","shortLead":"Jogerősen fiktívvé nyilvánította Tarsoly Csaba és családtagjai lakcímkártyáját a bíróság, mert az azon megjelölt budai...","id":"20250331_Tarsoly-Csaba-ervenytelen-lakcimkartya-luxusingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/469d6f49-ed88-4211-837e-3bd40d904445.jpg","index":0,"item":"b841bdff-22c5-47ac-b87d-03e579181d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Tarsoly-Csaba-ervenytelen-lakcimkartya-luxusingatlan","timestamp":"2025. március. 31. 05:00","title":"Már a lakcímkártyájuk sem érvényes Tarsoly Csabáéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c5b784-78e9-4171-8e26-e6c9acbf8a84","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Die Zeitnak adott interjút a volt francia államfő.","shortLead":"A Die Zeitnak adott interjút a volt francia államfő.","id":"20250330_Francois-Hollande-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c5b784-78e9-4171-8e26-e6c9acbf8a84.jpg","index":0,"item":"2913b7e8-3642-40e1-919c-d367d43e42db","keywords":null,"link":"/360/20250330_Francois-Hollande-lapszemle","timestamp":"2025. március. 30. 09:00","title":"François Hollande: Putyinban és Trumpban két fontos közös vonás van, egyik sem pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter annak ellenére jelentette ezt ki, hogy Magyarországon negyedik éve hathavonta hosszabbítgatják meg a háborús vészhelyzetet.","shortLead":"A miniszter annak ellenére jelentette ezt ki, hogy Magyarországon negyedik éve hathavonta hosszabbítgatják meg...","id":"20250330_szijjarto-peter-ukrajna-haboru-europai-unio-veszelyhelyzet-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"336f0e75-1bf4-4ee6-b231-1868db95523c","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_szijjarto-peter-ukrajna-haboru-europai-unio-veszelyhelyzet-beke","timestamp":"2025. március. 30. 12:58","title":"Szijjártó: az EU egyetlen tagállamát és egészét sem fenyegeti semmilyen háborús kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821b2505-7eb1-4e03-9925-c6fa014cc5d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Törölnie kellett a NASA-nak a júniusra ütemezett küldetést, mely élelmiszert és fogyóeszközöket is vitt volna a Nemzetközi Űrállomásra. Az asztronauták azonban nem maradnak ellátmány nélkül.","shortLead":"Törölnie kellett a NASA-nak a júniusra ütemezett küldetést, mely élelmiszert és fogyóeszközöket is vitt volna...","id":"20250330_northrop-grumman-cygnus-teherurhajo-serules-iss-teherszallitmany-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821b2505-7eb1-4e03-9925-c6fa014cc5d4.jpg","index":0,"item":"4b395e96-c19a-4e8c-98cc-3b2f1b99aeb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_northrop-grumman-cygnus-teherurhajo-serules-iss-teherszallitmany-torles","timestamp":"2025. március. 30. 14:20","title":"Már a Földön megsérült az űrhajó, nem indul el az élelmiszer a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. március. 30. 11:30","title":"Stresszfaktorok a mindennapokban: tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 19 éves fiatalt letartóztatása után az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították.","shortLead":"A 19 éves fiatalt letartóztatása után az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították.","id":"20250331_bunugy-iskolai-meszarlas-19-eves-ferfi-letartoztatas-kover-laszlo-retvari-bence-celpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"1c16866d-fd8c-463c-9612-5d53bf473b4e","keywords":null,"link":"/elet/20250331_bunugy-iskolai-meszarlas-19-eves-ferfi-letartoztatas-kover-laszlo-retvari-bence-celpont","timestamp":"2025. március. 31. 05:35","title":"Blikk: Kövér László és Rétvári Bence is célpontja volt az iskolai mészárlást tervező férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d62f090-34f5-4c46-ba11-7e262e42be39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasokat pótlóbusz helyett ismét a vonat szállítja.","shortLead":"Az utasokat pótlóbusz helyett ismét a vonat szállítja.","id":"20250330_mav-bombariado-vonatkozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d62f090-34f5-4c46-ba11-7e262e42be39.jpg","index":0,"item":"28cb812c-41d6-4022-af0c-f722a8e8dfa3","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_mav-bombariado-vonatkozlekedes","timestamp":"2025. március. 30. 20:43","title":"Véget ért a bombariadó, újra járnak a vonatok Érd és Pusztaszabolcs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]