[{"available":true,"c_guid":"f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","shortLead":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","id":"20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9.jpg","index":0,"item":"68d04e8c-df16-4e4c-b1d8-34cfa2785cbd","keywords":null,"link":"/elet/20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","timestamp":"2025. április. 21. 15:24","title":"Húsvéthétfőtől szabadon járhat-kelhet Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5911c73-1665-469e-b41e-17e55cf81af9","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Ferenc pápa nemcsak bocsánatot kért, de a populista diktatúrák és autokráciák következetes kritikusává is vált. 