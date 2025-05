Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni az inflációt. Aki ezt a szolgáltatást választja, annak ügyelnie kell a szűkre szabott felhasználói keretekre.","shortLead":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni...","id":"20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067.jpg","index":0,"item":"b8b513c5-d201-4c81-8626-cd05b10ba391","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"Van, akinek kimondottan jó megoldás lehet az ingyenes alapszámla, de az ördög a részletekben rejlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A megfelelő időben tárgyalnak majd Kínával, mondta az amerikai elnök.","shortLead":"A megfelelő időben tárgyalnak majd Kínával, mondta az amerikai elnök.","id":"20250506_trump-kina-vam-targyalas-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99.jpg","index":0,"item":"5a9cc41e-01cd-4a73-9f02-09d92cebf35b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_trump-kina-vam-targyalas-kereskedelem","timestamp":"2025. május. 06. 21:40","title":"Trump szerint az Egyesült Államok a Kínára kivetett 145 százalékos vámmal megszüntette kereskedelmi veszteségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az átverések ugyanazok, mint a telefonos és a klasszikus adathalászhonlapos módszereknél, csak adaptálták a trükköket az új felületre.","shortLead":"Az átverések ugyanazok, mint a telefonos és a klasszikus adathalászhonlapos módszereknél, csak adaptálták a trükköket...","id":"20250505_TikTok-csalok-gyerekek-adatai-kiberbunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6.jpg","index":0,"item":"b75e2592-2130-40bd-aaf6-b20b805b04e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_TikTok-csalok-gyerekek-adatai-kiberbunozok","timestamp":"2025. május. 05. 14:41","title":"Már a TikTokot is ellepték a csalók, akik a gyerekek adataira pályáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c96e661-f03d-43c0-a40d-648ea95f889d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselők szerint az Európai Bíróság múlt heti döntése átírja a devizahitelesek ügyeinek eddigi értelmezését.","shortLead":"A független képviselők szerint az Európai Bíróság múlt heti döntése átírja a devizahitelesek ügyeinek eddigi...","id":"20250506_jambor-andras-hadhazy-akos-devizahitelesek-strasbourg-torvenyjavaslat-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c96e661-f03d-43c0-a40d-648ea95f889d.jpg","index":0,"item":"f25f69c7-9f85-4dce-847d-39ec89fd4e00","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_jambor-andras-hadhazy-akos-devizahitelesek-strasbourg-torvenyjavaslat-parlament","timestamp":"2025. május. 06. 11:15","title":"Az összes devizahiteles ügy felfüggesztését kezdeményezte Jámbor András és Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29d4075-70ab-4ec8-b2a6-d4abdabfaec5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizennyolcadik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250425_Gondolkozz-velunk-Kavicsok-haromszogben-Szexi-a-matek-18","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29d4075-70ab-4ec8-b2a6-d4abdabfaec5.jpg","index":0,"item":"f8c23a50-5428-49d3-a866-78e523c02500","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Gondolkozz-velunk-Kavicsok-haromszogben-Szexi-a-matek-18","timestamp":"2025. május. 06. 10:02","title":"Gondolkozz velünk: Kavicsok háromszögben – Szexi a matek 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd8c3d3-5eb1-4266-b496-fbcc22b7cc38","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Veszélyesebb a figyelmetlenség, mint a gyorshajtás? A számok ezt mutatják.","shortLead":"Veszélyesebb a figyelmetlenség, mint a gyorshajtás? A számok ezt mutatják.","id":"20250506_Mar-nem-gyorshajtas-okozza-a-legtobb-baleset-a-magyar-utakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acd8c3d3-5eb1-4266-b496-fbcc22b7cc38.jpg","index":0,"item":"dcfa77d1-a278-4231-85eb-b9f64806c45e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_Mar-nem-gyorshajtas-okozza-a-legtobb-baleset-a-magyar-utakon","timestamp":"2025. május. 06. 08:38","title":"Átíródott a baleseti toplista: már nem a gyorshajtás a legfőbb baleseti ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3592d2c9-54be-4aac-a39e-a292584a1476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kipukkadt a Fidesz egyik kedvenc, a 2022-es választásokra időzített kampánytémája, a Városháza-gate. Legalábbis az ügyészség most emelt vádat az ügy több szereplője ellen, de a vádemelés a fővárosi önkormányzatot és Karácsony Gergelyt igazolja, hiszen kiderült, hogy nem akarták eladni a Városháza épületét, ahogy a Fidesz állította, pláne nem kenőpénzért. Most bocsánatkérést vár a főváros.","shortLead":"Kipukkadt a Fidesz egyik kedvenc, a 2022-es választásokra időzített kampánytémája, a Városháza-gate. Legalábbis...","id":"20250506_Hosszu-tomott-sorokban-varjuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3592d2c9-54be-4aac-a39e-a292584a1476.jpg","index":0,"item":"104a746a-87c7-45ab-a97d-83236e0d1658","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Hosszu-tomott-sorokban-varjuk-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 11:13","title":"„Hosszú, tömött sorokban várjuk a bocsánatkérőket” – így reagált a főváros az ő igazukat bizonyító ügyészségi vádemelésre a Városháza-gate ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","id":"20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"bff4b673-1088-4a5b-a4e0-1df75519d3c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 16:30","title":"Orbán reagált az olasz villáról szóló hírekre: Indulnak a sajtóperek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]