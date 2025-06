Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67e9f14c-7cc5-49e9-b880-3f1e6cc59475","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jócskán megugrott az árbevétele tavaly a FaceKom Kft.-nek, amely novemberben nyerte el a közbeszerzést, hogy lehetővé váljon a videós azonosítás a Digitális Állampolgárság Program (dáp) applikációjában.","shortLead":"Jócskán megugrott az árbevétele tavaly a FaceKom Kft.-nek, amely novemberben nyerte el a közbeszerzést, hogy lehetővé...","id":"20250605_hvg-facekom-arcfelismeres-tiborcz-istvan-digitalis-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e9f14c-7cc5-49e9-b880-3f1e6cc59475.jpg","index":0,"item":"023d0853-c85a-4c80-bc5f-fec02d8893cc","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-facekom-arcfelismeres-tiborcz-istvan-digitalis-allampolgarsag","timestamp":"2025. június. 05. 09:00","title":"Jól jövedelmez az arcfelismerés Tiborcz üzleti körének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0","c_author":"Wáberer Medical Center","category":"brandcontent","description":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények miatt nem mindig jutnak el időben az orvoshoz. dr. Köves Béla, a Wáberer Medical Center urológiai központjának vezetője. 