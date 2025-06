Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a886663-74d1-4b33-95f9-96223c899a43","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A város polgármestere és Kalifornia kormányzója is nyugalomra szólított fel, miután Trump a Nemzeti Gárda után a tengerészgyalogságot is kivezényelte a bevándorlási hatóság akciói miatt utcára vonult tüntetők megfékezésére.","shortLead":"A város polgármestere és Kalifornia kormányzója is nyugalomra szólított fel, miután Trump a Nemzeti Gárda után...","id":"20250611_egyesult-allamok-los-angeles-veszhelyzet-kijarasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a886663-74d1-4b33-95f9-96223c899a43.jpg","index":0,"item":"208e5bfa-bb30-46e3-ad9b-b443add8d175","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_egyesult-allamok-los-angeles-veszhelyzet-kijarasi-tilalom","timestamp":"2025. június. 11. 05:48","title":"Vészhelyzetet hirdettek és kijárási tilalmat rendeltek el Los Angeles belvárosában a zavargások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Viszont a sütkérezéssel vigyázni kell, mert magas lesz az UV-sugárzás.","shortLead":"Viszont a sütkérezéssel vigyázni kell, mert magas lesz az UV-sugárzás.","id":"20250611_idojaras-hetvege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"388d5b83-149d-408d-b099-dfbf371caf20","keywords":null,"link":"/elet/20250611_idojaras-hetvege","timestamp":"2025. június. 11. 14:21","title":"Vasárnap már 32 fokos meleg lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kormány húzásainak köszönhetően az ország gazdaságilag leszakadt a szomszédaitól, hiába az EU-támogatások egyik legnagyobb haszonélvezője. Korrupcióban és Kína-függésben azonban sikerült az élre törni.","shortLead":"A kormány húzásainak köszönhetően az ország gazdaságilag leszakadt a szomszédaitól, hiába az EU-támogatások egyik...","id":"20250612_FAZ-kommentar-Az-allami-beavatkozas-betesz-Magyarorszagon-a-joletnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109.jpg","index":0,"item":"6ac7a531-0bed-48d0-a75f-6e1169cb49b9","keywords":null,"link":"/360/20250612_FAZ-kommentar-Az-allami-beavatkozas-betesz-Magyarorszagon-a-joletnek","timestamp":"2025. június. 12. 07:30","title":"FAZ-kommentár: Az állami beavatkozás betesz Magyarországon a jólétnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Elfogadta az EU az orosz és fehérorosz mezőgazdasági termékekre kivetett új vámokat. A tagállami szavazáson a magyar kormány, korábban az Európai Parlamentben pedig sem a Fidesz, sem a Tisza Párt képviselői nem támogatták az orosz mezőgazdasági termékeket sújtó új vámokat.","shortLead":"Elfogadta az EU az orosz és fehérorosz mezőgazdasági termékekre kivetett új vámokat. A tagállami szavazáson a magyar...","id":"20250612_vam_europai-tanacs_mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa.jpg","index":0,"item":"7429402f-2a96-44d6-9960-9b042c597c6f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250612_vam_europai-tanacs_mezogazdasag","timestamp":"2025. június. 12. 15:29","title":"A kormány nem tudta megmenteni az orosz mezőgazdaságot Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Mohu arra készül, hogy ebből 19 milliárd forintnyi csomagolást még idén beváltanak.","shortLead":"A Mohu arra készül, hogy ebből 19 milliárd forintnyi csomagolást még idén beváltanak.","id":"20250611_33-milliard-forintnyi-vissza-nem-valtott-palack-maradt-a-rendszerben-2024-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa.jpg","index":0,"item":"b74c160d-6188-4ef2-b763-18c3a45e2a6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_33-milliard-forintnyi-vissza-nem-valtott-palack-maradt-a-rendszerben-2024-ben","timestamp":"2025. június. 11. 12:45","title":"33 milliárd forintnyi vissza nem váltott palack maradt a rendszerben 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa59dd1-1858-4edf-bdd5-d91e177a9e21","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közelében sincsenek az elvárt célhoz a valós adatok.","shortLead":"Közelében sincsenek az elvárt célhoz a valós adatok.","id":"20250611_A-kormany-kuzd-az-aremelkedes-ellen-csak-eppen-alul-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa59dd1-1858-4edf-bdd5-d91e177a9e21.jpg","index":0,"item":"f0588177-7f50-4477-90b3-468532b1b6fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_A-kormany-kuzd-az-aremelkedes-ellen-csak-eppen-alul-marad","timestamp":"2025. június. 11. 09:22","title":"A kormány küzd az áremelkedés ellen, csak éppen csúnyán alul marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebdfe1e-864f-43fc-9820-59a5e26ae5cf","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A testület többsége szerint beavatkoznának a külpolitikába, ha felülbírálnák a külügyminiszter elutasító döntését.","shortLead":"A testület többsége szerint beavatkoznának a külpolitikába, ha felülbírálnák a külügyminiszter elutasító döntését.","id":"20250612_alkotmanybirosag-szijjarto-budapest-belgrad-vasutvonal-kuria-szerzodesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cebdfe1e-864f-43fc-9820-59a5e26ae5cf.jpg","index":0,"item":"872eb99b-8b7a-411f-a19c-cbe01a052141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_alkotmanybirosag-szijjarto-budapest-belgrad-vasutvonal-kuria-szerzodesek","timestamp":"2025. június. 12. 12:48","title":"Az Alkotmánybíróság szerint sem kell kiadni a Budapest–Belgrád vasútvonal szerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adaf61b-1bf6-4a39-8ea4-579483779364","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indulatok azt követően szabadultak el, hogy két bevándorló fiatal megpróbált megerőszakolni egy helyi lányt.","shortLead":"Az indulatok azt követően szabadultak el, hogy két bevándorló fiatal megpróbált megerőszakolni egy helyi lányt.","id":"20250610_eszak-irorszag-zavargas-rendorseg-bevandorlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6adaf61b-1bf6-4a39-8ea4-579483779364.jpg","index":0,"item":"d3d2c8df-37dc-43f8-a3c2-bdd2cbee24b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_eszak-irorszag-zavargas-rendorseg-bevandorlok","timestamp":"2025. június. 10. 18:34","title":"Rasszista zavargás tört ki egy észak-írországi városban, az összecsapásokban 15 rendőr sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]