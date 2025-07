Brüsszel megerősítette: Magyarország is kölcsönt kér az EU-tól fegyvervásárlásra

A SAFE olyan új uniós pénzügyi eszköz, amely közös beszerzés keretében támogatni azokat a tagállamokat, amelyek a védelmi ipari termelésbe kívánnak beruházni. A cél a gyártási kapacitás fellendítése, annak biztosítása, hogy a védelmi felszerelések rendelkezésre álljanak, amikor szükség van rájuk, valamint a meglévő képességbeli hiányosságok orvoslása – végső soron az EU általános védelmi készültségének megerősítése. Ezen túlmenően a SAFE lehetővé teszi az EU számára, hogy továbbra is támogassa Ukrajnát azáltal, hogy az ukránokkal közös programokat valósítsanak meg. Keretösszege 150 milliárd euró.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint Belgium, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia és Finnország jelezte érdeklődését a kedd éjféli határidőig.

A SAFE iránti erős érdeklődés, amely legalább 127 milliárd eurós potenciális védelmi beszerzést jelent, az EU egységét és ambícióját mutatja a biztonság és a védelem területén. Továbbra is elkötelezettek vagyunk az uniós országok támogatása iránt az európai biztonság fokozására irányuló erőfeszítéseikben

– kommentálta a hírt Andrius Kubilius, a védelemért és az űrkutatásért felelős biztos. A SAFE keretében benyújtott kérelmek hivatalos benyújtási határideje 2025. november 30. Ekkorra a konkrét programokat és a hozzájuk rendelt költségvetést is be kell mutatni, önrész azonban nem szükséges.

Az uniós tagállamok nagykövetei május 21-én egyeztek meg a jogszabály részleteiről. Magyarország akkor tartózkodott, a döntés azonban nem igényelt egyhangúságot. Ezt megelőzően, március 18-án, miután a javaslatát az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta, a magyar parlament 138 nem, 29 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadta az akkor még „Fegyverezzük újra fel Európát” (REARM Europe) néven említett új uniós finanszírozási eszköz hitelfelvételi eleméről szóló politikai nyilatkozatot. Ebben a parlament elutasította a közös európai hitelfelvételt. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az országgyűlés egyetért az európai védelmi képességek fejlesztésével, de arra hivatkoztak, hogy “Magyarország az Alaptörvény értelmében az unió olyan hitelfelvételéhez, amely miatt Magyarországnak fizetési kötelezettsége keletkezik, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával, a kormány egyedi döntése alapján járulhat hozzá.”

Nem akarjuk, hogy Brüsszel közös hitelfelvétellel eladósítson bennünket, sőt még a gyerekeinket és az unokáinkat is. Brüsszel az oroszveszélyre hivatkozva óriási hitelt akar felvenni, és a nyakunkba rakni. Nem kérünk belőle! Nem kérünk a brüsszeli gigahitelből, az adósrabszolgaságból!

Ehhez képest a jogszabály egyértelműen kimondja, hogy a SAFE keretében az EU 150 milliárd EUR maximális összegű pénzügyi támogatást biztosít, amelyet kérésre, nemzeti tervek alapján folyósít az érdekelt tagállamoknak. A folyósítás versenyképes díjazású, hosszú lejáratú hitelek formájában történik, amelyeket a kedvezményezett tagállamoknak kell visszafizetniük. Viszont előnyt jelent, hogy az EU tripla A hitelminősítéssel rendelkezik és ilyen kondíciók mellett adja tovább a felvett összeget. Emiatt is gondolhatta meg magát a kormány, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már kedden jelezte, hogy Magyarország is igénybe veszi a lehetőséget. A kölcsönt 45 év alatt kell törleszteni, tehát a Fidesz-kormány tagjainak unokáit is fogja mindez terhelni.

A tagállamok, így Magyarország is, egyelőre vonakodnak nyilvánosságra hozni, hogy pontosan milyen összegű hitelre tartanak igényt. Arra hivatkoznak, hogy pontos adattal majd akkor rendelkeznek, ha novemberben a nemzeti tervek végső változata elkészül, amely az alapja lesz a hitel igénylésének. Az igénylők most egy minimális és egy maximális összeget jelöltek meg. Úgy tűnik azonban, hogy a pénz nagy részét a lengyelek viszik el: Władysław Kosiniak-Kamysz, Lengyelország miniszterelnök-helyettese az X-en azt írta, hogy Varsó 45 milliárd eurót kér.

Sajtóhírek szerint több ország azt is fontolgatja, hogy közvetlenül vásároljanak fegyvereket ukrán vállalatoktól – ezt a SAFE program kifejezetten ösztönzi.