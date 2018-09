Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c930b4e1-af58-44ae-a15c-7b1962cbb2d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 900 millió forintos Project One már több száz órányi tesztelésen van túl, az első példányait pedig az eredeti terveknek megfelelően jövőre vehetik majd át a tehetős vásárlók.","shortLead":"A közel 900 millió forintos Project One már több száz órányi tesztelésen van túl, az első példányait pedig az eredeti...","id":"20180921_mar_javaban_nyuzzak_a_mercedes_bugattivero_hiperautojat_amg_project_one_chiron_forma1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c930b4e1-af58-44ae-a15c-7b1962cbb2d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bd5b64-6769-4c4a-9a32-32639ad0594f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_mar_javaban_nyuzzak_a_mercedes_bugattivero_hiperautojat_amg_project_one_chiron_forma1","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:21","title":"Már javában nyúzzák a Mercedes Bugatti-verő hiperautóját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e46daf-4d08-4176-bd90-46f650ee9b8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"19 embert kellett kórházba vinni.","shortLead":"19 embert kellett kórházba vinni.","id":"20180921_Rovarirto_szertol_lettek_rosszul_tobben_is_Berettyoujfaluban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40e46daf-4d08-4176-bd90-46f650ee9b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075b5cde-9756-4d25-b22a-92fef0cca72a","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Rovarirto_szertol_lettek_rosszul_tobben_is_Berettyoujfaluban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:50","title":"Rovarirtó szertől lettek rosszul többen is Berettyóújfaluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","shortLead":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","id":"20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c050ad5-32a7-4f46-b3f6-871c2a8e611d","keywords":null,"link":"/sport/20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:06","title":"A Ferrari is szívesen befogadná az ifjabb Schumachert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b2e1e-7f9e-4edd-96a7-a686634b3b92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak úgy ontja egymás után a jobbnál jobb telefonokat a Xiaomi: a legújabb Mi 8 Próba például nyomásérzékeny ujjlenyomat-olvasó került, és nem is akárhová, hanem a kijelző alá.","shortLead":"Csak úgy ontja egymás után a jobbnál jobb telefonokat a Xiaomi: a legújabb Mi 8 Próba például nyomásérzékeny...","id":"20180922_xiaomi_mi_8_pro_kepernyo_alatti_ujjlenyomat_szenzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=132b2e1e-7f9e-4edd-96a7-a686634b3b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fdca77-c3f2-4253-af8d-abb484b6d140","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_xiaomi_mi_8_pro_kepernyo_alatti_ujjlenyomat_szenzor","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:03","title":"Az iPhone-osok csak álmodozhatnak arról, ami benne van az új Xiaomi-telefonban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","id":"20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e4a760-f648-41b9-af30-50a2c7e2dd59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:21","title":"Már majdnem átjutott a határon a Volkswagen, de a magyar rendőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27ee386-ac6e-4a61-a93d-d83d82393c31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újszülött és két felnőtt sérült meg. Várhatóan mindannyian túlélik a támadást.","shortLead":"Három újszülött és két felnőtt sérült meg. Várhatóan mindannyian túlélik a támadást.","id":"20180921_csecsemoket_is_megkeseltek_egy_new_yorki_otthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e27ee386-ac6e-4a61-a93d-d83d82393c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7aac460-9fc0-4ff3-8fa9-275b195b666b","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_csecsemoket_is_megkeseltek_egy_new_yorki_otthonban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:05","title":"Csecsemőket is megkéseltek egy New York-i otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassulhat az üzemanyagok drágulása, de azért nagyon nem lesz miért örülniük az autósoknak.","shortLead":"Lassulhat az üzemanyagok drágulása, de azért nagyon nem lesz miért örülniük az autósoknak.","id":"20180922_Elbucsuzhatunk_a_400_forint_alatti_benzintol_ha_igazuk_lesz_Matolcsyeknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3822e688-8ce8-4b36-9474-1d85243f7d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Elbucsuzhatunk_a_400_forint_alatti_benzintol_ha_igazuk_lesz_Matolcsyeknak","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:22","title":"Elbúcsúzhatunk a 400 forint alatti benzintől, ha igazuk lesz Matolcsyéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot hozzá. Megéri szakmát váltani, két-három havi fizetés ugyanis elég a képzésekre.","shortLead":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot...","id":"20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12365b2-7ef7-4c6c-9b10-559bbd62e57b","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:38","title":"Alig kerül pénzbe a képzés, mégis megkeresi vele a nettó 300 ezret, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]