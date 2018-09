Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az ex-Beatle könyve egy mágikus nagypapáról és unokáiról szól majd.","shortLead":"Az ex-Beatle könyve egy mágikus nagypapáról és unokáiról szól majd.","id":"20180927_Mesekonyvet_ir_Paul_McCartney","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca87a924-60d4-4382-8d53-3896502ad4b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Mesekonyvet_ir_Paul_McCartney","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:13","title":"Mesekönyvet ír Paul McCartney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae2cae-5ea0-488b-9b6c-1ef6fdf6e84b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Harmas_koccanas_az_Arpad_hidon_keszuljon_a_dugora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dae2cae-5ea0-488b-9b6c-1ef6fdf6e84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9476ec-f5f2-41c8-b8b1-2b72b7b89568","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_Harmas_koccanas_az_Arpad_hidon_keszuljon_a_dugora","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:11","title":"Hármas koccanás az Árpád hídon, készüljön a dugóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827771c9-6115-4e27-8869-e80cf30bafd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sam Neill az egyszer használatos, műanyag használati tárgyak ellen kampányol.","shortLead":"Sam Neill az egyszer használatos, műanyag használati tárgyak ellen kampányol.","id":"20180927_Egy_muanyag_zacskot_tom_a_szajaba_a_Jurassic_Park_szinesze__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827771c9-6115-4e27-8869-e80cf30bafd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f9e703-b15d-4ff1-84f2-3de28c2ae4e8","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Egy_muanyag_zacskot_tom_a_szajaba_a_Jurassic_Park_szinesze__video","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:59","title":"Egy műanyag zacskót töm a szájába a Jurassic Park színésze – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig ez az első.","shortLead":"Eddig ez az első.","id":"20180928_Kavezot_nyitott_a_Mol_a_budapesti_belvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0b8aff-3a8a-4223-a1e6-3fc5695103c7","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Kavezot_nyitott_a_Mol_a_budapesti_belvarosban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:58","title":"Kávézót nyitott a Mol a budapesti belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó törvényeket is figyelmen kívül hagyott. Az ÁSZ is reagált: csak a jogszerű működést vizsgálta, de nem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájáét, hanem az egyes hallgatói önkormányzatokét.","shortLead":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó...","id":"20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f15cb-e5da-406f-902a-eed961c6270f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:05","title":"Ütésváltás: reagált a HÖOK az ÁSZ-jelentésre, és viszont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46efa02-078c-456e-8592-5afdbd25bbec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritka alkalmak egyike: nem az időjárás, és még csak nem is egy utas hekkelte meg a Mango Airlines egyik menetrend szerinti gépének indulását. ","shortLead":"Ritka alkalmak egyike: nem az időjárás, és még csak nem is egy utas hekkelte meg a Mango Airlines egyik menetrend...","id":"20180927_Video_20_ezer_meh_akadalyozta_meg_hogy_felszalljon_a_Mango_Airlines_utasszallitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a46efa02-078c-456e-8592-5afdbd25bbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006b7e3d-68f7-4b64-9e9e-d96f7f66c8c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Video_20_ezer_meh_akadalyozta_meg_hogy_felszalljon_a_Mango_Airlines_utasszallitoja","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:35","title":"Videó: 20 ezer méh akadályozta meg, hogy felszálljon a Mango Airlines utasszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db5e4a8-22f8-439a-be3a-d676b8e257ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvan egyik legnépszerűbb etikus hackere (természetesen) a Facebookon jelentette be, élőben közvetíti majd, ahogy letörli a Facebookról Mark Zuckerberg Facebook-oldalát.","shortLead":"Tajvan egyik legnépszerűbb etikus hackere (természetesen) a Facebookon jelentette be, élőben közvetíti majd, ahogy...","id":"20180929_facebook_mark_zuckerberg_facebook_odala_etikus_hacker_chang_chi_yuan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9db5e4a8-22f8-439a-be3a-d676b8e257ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d06ce3-91ba-4188-8e62-43384a7dfa8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_facebook_mark_zuckerberg_facebook_odala_etikus_hacker_chang_chi_yuan","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:03","title":"Vasárnap 12 órakor üljön le a Facebook elé: élőben közvetíti egy hacker, ahogy letörli Zuckerberget a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az arkansasi turisztikai hivatal szerint ez az idei legnagyobb gyémánt, amit a Crater of Diamonds State Parkban találnak.","shortLead":"Az arkansasi turisztikai hivatal szerint ez az idei legnagyobb gyémánt, amit a Crater of Diamonds State Parkban...","id":"20180928_Uvegdarabnak_hitte_de_kiderult_hogy_harom_karatos_gyemantot_talalt_az_amerikai_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad3fc49-dc17-49c1-97fc-3180076c0ffa","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Uvegdarabnak_hitte_de_kiderult_hogy_harom_karatos_gyemantot_talalt_az_amerikai_no","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:52","title":"Üvegdarabnak hitte, de kiderült, hogy háromkarátos gyémántot talált az amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]