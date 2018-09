Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ember fertőződött meg eddig csak patkányok között terjedő hepatitis E vírussal
A hongkongi férfi szervezetében a hepatitis E egy olyan vírustörzsét mutatták ki, amit eddig kizárólag patkányoknál tapasztaltak.

Elefánt taposott halálra egy német turistát Zimbabwéban
Kiszállt az autóból, hogy lefotózza, de az elefánt rátámadt.

53 ezer forintért árulná el a Honvédelmi Minisztérium, mennyiért húztak fel egy pontonhidat
Azzal érvelnek, jó munkához idő kell.

Várjon meg! – kiabálta az ír férfi a pilótának, majd kiszaladt a kifutópályára
Nem volt jó ötlet, letartóztatták.

Feltuningolták a Google telefonos hírolvasóját
A Google tavaly nyáron bemutatott mobilos hírszolgáltatása nem csak új nevet, egy kiadós ráncfelvarrást és néhány új funkciót is kapott.

Eddig volt olcsó a pénz - 2019-től új világ jön
Egyre több jel mutat arra, hogy közeledik egy következő gazdasági korrekció, így az olcsó pénz időszakának Európában is vége szakad. Mit tehetnek a kvv-k, ha felkorbácsolódik a kamatemelési hullám?

Budapestre jön forgatni Clive Owen és Tim Roth
Háborús filmet forgat a két színész, Norman Lebrecht zenekritikus regényét viszik vászonra. London mellett Budapesten is vesznek fel jeleneteket.

Nyomtalanul eltűnt egy magyar nyugdíjas Görögországban
A 69 éves miskolci férfi a múlt szombat óta nem adott magáról életjelet. – kiabálta az ír férfi a pilótának, majd kiszaladt a kifutópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f816c39-378e-43c2-89ad-9f27de123582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tavaly nyáron bemutatott mobilos hírszolgáltatása nem csak új nevet, egy kiadós ráncfelvarrást és néhány új funkciót is kapott.","shortLead":"A Google tavaly nyáron bemutatott mobilos hírszolgáltatása nem csak új nevet, egy kiadós ráncfelvarrást és néhány új...","id":"20180928_google_hirfolyam_discover_google_kereso_android_hirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f816c39-378e-43c2-89ad-9f27de123582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a5347e-2747-4fc1-b3d5-0651ebea315a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_hirfolyam_discover_google_kereso_android_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:03","title":"Feltuningolták a Google telefonos hírolvasóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több jel mutat arra, hogy közeledik egy következő gazdasági korrekció, így az olcsó pénz időszakának Európában is vége szakad. Mit tehetnek a kvv-k, ha felkorbácsolódik a kamatemelési hullám?\r

","shortLead":"Egyre több jel mutat arra, hogy közeledik egy következő gazdasági korrekció, így az olcsó pénz időszakának Európában is...","id":"20180928_Eddig_volt_olcso_a_penz__2019tol_uj_vilag_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83017153-3db1-4015-971b-67e78c5c5ced","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Eddig_volt_olcso_a_penz__2019tol_uj_vilag_jon","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:32","title":"Eddig volt olcsó a pénz - 2019-től új világ jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3191f5-6ffe-40db-80c1-36c46ffd8e4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Háborús filmet forgat a két színész, Norman Lebrecht zenekritikus regényét viszik vászonra. London mellett Budapesten is vesznek fel jeleneteket. ","shortLead":"Háborús filmet forgat a két színész, Norman Lebrecht zenekritikus regényét viszik vászonra. London mellett Budapesten...","id":"20180928_Budapestre_jon_forgatni_Clive_Owen_es_Tim_Roth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f3191f5-6ffe-40db-80c1-36c46ffd8e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2845fcef-3f82-4e34-a26f-842b7914bbdd","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_Budapestre_jon_forgatni_Clive_Owen_es_Tim_Roth","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:11","title":"Budapestre jön forgatni Clive Owen és Tim Roth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 69 éves miskolci férfi a múlt szombat óta nem adott magáról életjelet.\r

","shortLead":"A 69 éves miskolci férfi a múlt szombat óta nem adott magáról életjelet.\r

","id":"20180929_eltunt_egy_magyar_nyugdijas_gorogorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd663bd-f430-40e0-ad8d-6c42dfe42455","keywords":null,"link":"/elet/20180929_eltunt_egy_magyar_nyugdijas_gorogorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:20","title":"Nyomtalanul eltűnt egy magyar nyugdíjas Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]