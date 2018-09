Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig a szervezet utalta Sávolt Attila 6 ezer eurós bérét, mostantól azonban játékosa dönt arról, mennyit ad a trénerének – írja a Magyar Idők.","shortLead":"Eddig a szervezet utalta Sávolt Attila 6 ezer eurós bérét, mostantól azonban játékosa dönt arról, mennyit ad...","id":"20180928_felmond_a_teniszszovetseg_savolt_attilanak_fucsovics_marton_edzojenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b0f764-1c1d-47ad-8571-49d04cc707aa","keywords":null,"link":"/sport/20180928_felmond_a_teniszszovetseg_savolt_attilanak_fucsovics_marton_edzojenek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:24","title":"Felmond a szövetség Fucsovics edzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1249b9a8-7ee7-46d9-a8c7-ef4b6b06c49e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő szakember segítségét kérte, miközben az orvosi vizsgálatok eredményeire még mindig várnia kell.","shortLead":"A nő szakember segítségét kérte, miközben az orvosi vizsgálatok eredményeire még mindig várnia kell.","id":"20180929_Panikrohamok_gyotrik_az_anyat_akit_combon_szurt_egy_drogos_az_1es_villamoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1249b9a8-7ee7-46d9-a8c7-ef4b6b06c49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea6c6e3-85f7-4a26-9a1d-e5723e8a031b","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Panikrohamok_gyotrik_az_anyat_akit_combon_szurt_egy_drogos_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. szeptember. 29. 07:35","title":"Pánikrohamok gyötrik az anyát, akit combon szúrt egy drogos az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527a4342-6883-45d7-b187-f0cf5119b1b7","c_author":"HVG Konferencia","category":"itthon","description":"Füstbe borult a Várkert bazár környéke – jelentette kollégánk a helyszínről. Pánik nincs. A katasztrófavédelem honlapján nem említik az esetet, szóvivőjüktől, Kisdi Mátétól azt is megtudtuk, miért: tervezett klímatisztítást zajlik a helyszínen.","shortLead":"Füstbe borult a Várkert bazár környéke – jelentette kollégánk a helyszínről. Pánik nincs. A katasztrófavédelem...","id":"20180927_Nagyon_fustol_a_Varkert_bazar_de_panikra_nincs_ok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=527a4342-6883-45d7-b187-f0cf5119b1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9bac98-72b7-4b80-9014-6abbd9cd517b","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Nagyon_fustol_a_Varkert_bazar_de_panikra_nincs_ok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:08","title":"Nagyon füstöl a Várkert bazár, de pánikra nincs ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae2cae-5ea0-488b-9b6c-1ef6fdf6e84b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Harmas_koccanas_az_Arpad_hidon_keszuljon_a_dugora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dae2cae-5ea0-488b-9b6c-1ef6fdf6e84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9476ec-f5f2-41c8-b8b1-2b72b7b89568","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_Harmas_koccanas_az_Arpad_hidon_keszuljon_a_dugora","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:11","title":"Hármas koccanás az Árpád hídon, készüljön a dugóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f89fda-a582-47c0-bf5b-5657f485e57e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak épp kicsit másképp. Új portréműsort indít a csatorna Apáti Bence műsorvezetésével. Csintalan Sándort érte a megtiszteltetés, hogy az első adás főhőse legyen.","shortLead":"Csak épp kicsit másképp. Új portréműsort indít a csatorna Apáti Bence műsorvezetésével. Csintalan Sándort érte...","id":"20180929_Csintalan_Sandor_ismet_a_HirTVben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f89fda-a582-47c0-bf5b-5657f485e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d7d90b-501c-4b28-b2a8-b818b61dd884","keywords":null,"link":"/kultura/20180929_Csintalan_Sandor_ismet_a_HirTVben","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:17","title":"Csintalan Sándor ismét a HírTV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a277c55-3284-4954-9209-d377d44662d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vámtiszt megvesztegetési kísérlete miatt áll bíróság elé a zenész és több társa, értesült a Bors.","shortLead":"Vámtiszt megvesztegetési kísérlete miatt áll bíróság elé a zenész és több társa, értesült a Bors.","id":"20180929_Vesztegetessel_vadoljak_Kokeny_Attilat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a277c55-3284-4954-9209-d377d44662d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c1355c-97b4-4fa5-b719-fcc5aa3265ce","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Vesztegetessel_vadoljak_Kokeny_Attilat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 07:40","title":"Vesztegetéssel vádolják Kökény Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó törvényeket is figyelmen kívül hagyott. Az ÁSZ is reagált: csak a jogszerű működést vizsgálta, de nem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájáét, hanem az egyes hallgatói önkormányzatokét.","shortLead":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó...","id":"20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f15cb-e5da-406f-902a-eed961c6270f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:05","title":"Ütésváltás: reagált a HÖOK az ÁSZ-jelentésre, és viszont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús, hogy valami rosszat ettek, mert az érintett iskolák mindegyikét ugyanaz a főzőkonyha látja el. A gyerekek hánynak és megy a hasuk. ","shortLead":"Gyanús, hogy valami rosszat ettek, mert az érintett iskolák mindegyikét ugyanaz a főzőkonyha látja el. A gyerekek...","id":"20180927_diak_iskola_szombathely_hanyas_hasmenes_menza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1b424b-2aba-4867-bc89-c3c4b3ead3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_diak_iskola_szombathely_hanyas_hasmenes_menza","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:46","title":"250 diák lett rosszul Szombathelyen, ételmérgezésre gyanakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]