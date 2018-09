Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4082018-7a09-49eb-a1e4-3997ff93841b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a nyitható tetős kelet-német csodának alaposan megkérik az árát, de a típus elvakult rajongói számára vélhetően simán megér ennyit a hamisítatlan NDK feeling.","shortLead":"Ennek a nyitható tetős kelet-német csodának alaposan megkérik az árát, de a típus elvakult rajongói számára vélhetően...","id":"20180929_3_millio_forintert_kabriozhatunk_fustokadva_elado_egy_kivalo_magyar_trabant_tramp_hasznaltauto_oldtimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4082018-7a09-49eb-a1e4-3997ff93841b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d3dac1-74b4-41f7-98c3-b53789ecb641","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_3_millio_forintert_kabriozhatunk_fustokadva_elado_egy_kivalo_magyar_trabant_tramp_hasznaltauto_oldtimer","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:41","title":"3 millió forintért kabriózhatunk füstokádva: eladó egy kiváló magyar Trabant Tramp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az ex-Beatle könyve egy mágikus nagypapáról és unokáiról szól majd.","shortLead":"Az ex-Beatle könyve egy mágikus nagypapáról és unokáiról szól majd.","id":"20180927_Mesekonyvet_ir_Paul_McCartney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca87a924-60d4-4382-8d53-3896502ad4b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Mesekonyvet_ir_Paul_McCartney","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:13","title":"Mesekönyvet ír Paul McCartney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a77d44a-349d-423b-a9b4-37a09fbef762","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"A betörésektől, a tűzesetektől, a villámcsapástól és a vihar okozta károktól félve kötünk elsősorban biztosítást. Pedig vagyontárgyainkban legtöbbször csőtörés és beázás okoz kárt. És nem feledkezhetünk meg a baleseti kockázatokról sem. Ha már megtörtént a baj, nem árt tudni, mit is tegyünk.","shortLead":"A betörésektől, a tűzesetektől, a villámcsapástól és a vihar okozta károktól félve kötünk elsősorban biztosítást. Pedig...","id":"generali_20180925_9_dolog_amit_mindenkeppen_tegyunk_meg_ha_kar_ert_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a77d44a-349d-423b-a9b4-37a09fbef762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7305f14c-c927-4605-9920-bcea19fd4bf2","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20180925_9_dolog_amit_mindenkeppen_tegyunk_meg_ha_kar_ert_minket","timestamp":"2018. szeptember. 28. 07:30","title":"8 dolog, amit mindenképpen tegyünk meg, ha kár ért minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"c51c4f51-1d98-4cac-aadb-050dc9155d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra egy képen pózolnak Linda Hamiltonnal. Ilyen utoljára a legelső Terminátor-film forgatásakor történt.","shortLead":"Újra egy képen pózolnak Linda Hamiltonnal. Ilyen utoljára a legelső Terminátor-film forgatásakor történt.","id":"20180928_Arnold_Schwarzenegger_megcsinalta_a_fotot_amire_34_evet_vartak_a_Terminatorrajongok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c51c4f51-1d98-4cac-aadb-050dc9155d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34b6df4-9182-473f-bd4f-aeeb519a2b7f","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_Arnold_Schwarzenegger_megcsinalta_a_fotot_amire_34_evet_vartak_a_Terminatorrajongok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:59","title":"Arnold Schwarzenegger megcsinálta a fotót, amire 34 évet vártak a Terminátor-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dec46f-03d0-4156-9898-e9588399769b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállítmányozó a nagykereskedelmi áraikat egyeztető kamiongyártók ellen indított pert. Két éve már eurómilliárdokra büntették a négy legnagyobb kamiongyártót kartellezés miatt – az ötödiket pedig csak azért nem, mert ő dobta fel a többi céget.","shortLead":"A magyar szállítmányozó a nagykereskedelmi áraikat egyeztető kamiongyártók ellen indított pert. Két éve már...","id":"20180928_Kartellezessel_vadolja_a_kamiongyartokat_a_Waberers_nem_lesz_egyszeru_bizonyitania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48dec46f-03d0-4156-9898-e9588399769b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce306ec-acc4-4c75-bc28-99620407ffec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Kartellezessel_vadolja_a_kamiongyartokat_a_Waberers_nem_lesz_egyszeru_bizonyitania","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:13","title":"Kartellezéssel vádolja a kamiongyártókat a Waberer's, nem lesz egyszerű bizonyítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180928_Fo_a_nyugalom_evente_het_orat_rejtoznek_a_ferfiak_a_mosdoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3867a205-7593-4d15-8edd-d28dd17b0fbf","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Fo_a_nyugalom_evente_het_orat_rejtoznek_a_ferfiak_a_mosdoban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:17","title":"Fő a nyugalom: évente hét órát rejtőznek a férfiak a mosdóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kedden délután fedezték fel a Facebook fejlesztői azt a rendszerhibát, amely a vállalat közlése szerint közel 50 millió felhasználót érinthet rosszul. Ha önt is arra kérte pénteken a Facebook, hogy jelentkezzen be újra a rendszerbe, jó eséllyel az ön fiókja is érintett a támadásban.","shortLead":"Kedden délután fedezték fel a Facebook fejlesztői azt a rendszerhibát, amely a vállalat közlése szerint közel 50 millió...","id":"20180928_facebook_megtekintes_mint_hiba_rendszerhiba_biztonsag_serulekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616aca94-d4aa-45b8-955b-434142dd66d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_facebook_megtekintes_mint_hiba_rendszerhiba_biztonsag_serulekenyseg","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:44","title":"Kikapcsoltak egy Facebook-funkciót, mert kiderült, hogy valaki 50 millió fiókhoz férhetett hozzá általa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae14238-3b7c-4e17-a39a-f5a0fe7ea332","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Kiszállt az autóból, hogy lefotózza, de az elefánt rátámadt.","shortLead":"Kiszállt az autóból, hogy lefotózza, de az elefánt rátámadt.","id":"20180927_Elefant_taposott_halalra_egy_nemet_turistat_Zimbabweban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dae14238-3b7c-4e17-a39a-f5a0fe7ea332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91eaa667-50ed-4d9c-b9c3-3386317909ad","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Elefant_taposott_halalra_egy_nemet_turistat_Zimbabweban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:47","title":"Elefánt taposott halálra egy német turistát Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]