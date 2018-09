Az eddig tervezettnél később alakul át a Mészáros-cégbirodalom – derült ki az Opus Global most közzétett első féléves jelentéséből. Azt már februárban bejelentették, hogy több cég kerül az Opus alá, az eredeti terv szerint június végéig, de most tovább csúsztatták a határidőt, ezúttal november 30-ra. Az ok az, hogy nem tudták időben lezárni az átvilágítások értékelését.

Eredmények azért így is voltak: júliusban a Kall Ingredients, a régió egyik legnagyobb izocukorgyára került az Opus tulajdonába, szeptemberben pedig a Viresol Kft., Közép- és Kelet-Európa egyik nagy keményítőipari üzeme lett az Opusé. A terv az, hogy novemberig a Mészáros és Mészáros Kft és az R-Kord Kft. 51 százalékát is oda viszik át, és irányító befolyást szereznek a Mátrai Erőműben is.

Az Opus jó félévet zárt: az adózott eredménye 119 millió forint volt.