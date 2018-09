Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri...","id":"20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec424f54-2e10-4e40-af69-addb2f426428","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:38","title":"Teljes harckészültségbe helyezték a szerb hadsereget Koszovó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De elmondjuk előre: öt találatos nem volt.","shortLead":"De elmondjuk előre: öt találatos nem volt.","id":"20180929_Ha_csak_90_szam_elso_feleben_tippelt_az_otos_lotton_meg_van_eselye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ad7fb2-d2ec-49a3-9337-6fd85176e299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Ha_csak_90_szam_elso_feleben_tippelt_az_otos_lotton_meg_van_eselye","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:54","title":"Ha csak a 90 szám első feléből tippelt az ötös lottón, még van esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, több intézményvezetőt lecserélhetnek. ","shortLead":"A Népszava névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, több intézményvezetőt lecserélhetnek. ","id":"20180929_Egyszeru_leszamolas_allhat_a_kulturharc_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988dc339-d4e6-43c8-ac0d-6e67d525b07c","keywords":null,"link":"/kultura/20180929_Egyszeru_leszamolas_allhat_a_kulturharc_mogott","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:13","title":"Egyszerű leszámolás állhat a kultúrharc mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c018d0-8d6e-4a02-bbe9-b83ad68ccc7a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sérültek is vannak, köztük a hírek szerint egy volt \"elnökjelölt\".","shortLead":"Sérültek is vannak, köztük a hírek szerint egy volt \"elnökjelölt\".","id":"20180929_A_kommunista_part_tanacskozasa_robbant_fel_Donyeckben__szo_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c018d0-8d6e-4a02-bbe9-b83ad68ccc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b98d6b-ae45-4530-9308-1795009447cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_A_kommunista_part_tanacskozasa_robbant_fel_Donyeckben__szo_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:12","title":"A kommunista párt tanácskozása robbant fel Donyeckben - szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]