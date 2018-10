Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Veszélyes dolog oknyomozó újságírónak lenni, kivált akkor, ha orosz ügynökök után kutat valaki.","shortLead":"Veszélyes dolog oknyomozó újságírónak lenni, kivált akkor, ha orosz ügynökök után kutat valaki.","id":"20181001_Sietosen_tavozott_Oroszorszagbol_a_novicsokos_tamadok_azonositasaban_reszt_vevo_ujsagiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ab506-820e-41e1-b446-a2fe8c9d06b2","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Sietosen_tavozott_Oroszorszagbol_a_novicsokos_tamadok_azonositasaban_reszt_vevo_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 01. 08:21","title":"Sietősen távozott Oroszországból a novicsokos támadók azonosításában részt vevő újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","shortLead":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","id":"20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd606c49-d3b8-44af-8bb6-08c67e4e22c1","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:31","title":"Franciaországban lépett fel a Mindenki gyerekkórusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d97089-6043-450f-93df-35b8a552c568","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl sok van belőlük, egyszerűsíteni akarnak. A téma egy gazdasági fórumon jött fel.","shortLead":"Túl sok van belőlük, egyszerűsíteni akarnak. A téma egy gazdasági fórumon jött fel.","id":"20181001_Kevesebb_OKJkepzest_akar_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d97089-6043-450f-93df-35b8a552c568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160804a5-9115-4150-adfd-8d0fb8045d51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Kevesebb_OKJkepzest_akar_a_kormany","timestamp":"2018. október. 01. 14:48","title":"Kevesebb OKJ-képzést akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37b1751-1219-47b4-b01f-15110384c13e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négy személy megsérült, egy férfi életét vesztette a balesetben.","shortLead":"Négy személy megsérült, egy férfi életét vesztette a balesetben.","id":"20181001_halalos_baleset_m0as_autout_utzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37b1751-1219-47b4-b01f-15110384c13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafcd97-fba9-402b-b444-055a7b71fb6d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181001_halalos_baleset_m0as_autout_utzar","timestamp":"2018. október. 01. 00:21","title":"Halálos baleset történt az M0-áson, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d860f6f-b545-41bb-ac0e-bbe168a9db41","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyitható tetejű és kupé változatban is kipróbáltuk az Audi legkeményebb sportkocsiját. Azt az autót, amelynek még akkor is 5 hengere működik, ha a környezettudatosság jegyében minden második éppen pihen.","shortLead":"Nyitható tetejű és kupé változatban is kipróbáltuk az Audi legkeményebb sportkocsiját. Azt az autót, amelynek még akkor...","id":"20180930_majdnem_lamborghini_audi_r8asokat_fogtunk_vallatora_v10_szivomotor_nemet_sportkocsi_huracan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d860f6f-b545-41bb-ac0e-bbe168a9db41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d3b4e7-d765-4312-a6f8-f567bf6cdcec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_majdnem_lamborghini_audi_r8asokat_fogtunk_vallatora_v10_szivomotor_nemet_sportkocsi_huracan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:00","title":"Majdnem Lamborghini: Audi R8-asokat fogtunk vallatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnali kérdést kapott a miniszterelnök arról, hogy Garancsi István repteti őt a Videoton meccseire. Orbán azt mondta, eddig is, ezután is így fog közlekedni.","shortLead":"Azonnali kérdést kapott a miniszterelnök arról, hogy Garancsi István repteti őt a Videoton meccseire. Orbán azt mondta...","id":"20181001_Vegre_megszolalt_Orban_a_luxusrepulesrol_Harminc_eve_igy_utazok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6dc3555-c815-4808-aca6-73047ec9423a","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Vegre_megszolalt_Orban_a_luxusrepulesrol_Harminc_eve_igy_utazok","timestamp":"2018. október. 01. 17:17","title":"Végre megszólalt Orbán a luxusrepülésről: Harminc éve így utazok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7adba4-0364-4454-a7f9-e61fa766d61f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár pár nap még hátra van az új Google-telefonok (a Pixel 3-ak) bemutatásáig, a napokban egy olyan videó került fel a YouTube-ra, ahol már teljes pompájában látható az eszköz.","shortLead":"Bár pár nap még hátra van az új Google-telefonok (a Pixel 3-ak) bemutatásáig, a napokban egy olyan videó került fel...","id":"20181001_google_pixel_3_xl_handson_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb7adba4-0364-4454-a7f9-e61fa766d61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a67cf5-bfa7-46b2-8984-542b83825093","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_google_pixel_3_xl_handson_video","timestamp":"2018. október. 01. 13:33","title":"Kíváncsi, milyen lesz a Google új csúcstelefonja? Akkor nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt brit külügyminiszter börtönnek nevezte az Európai Uniót, és a Szovjetunióhoz hasonlította azt hétfői konzervatív konferencián tartott beszédében.","shortLead":"Jeremy Hunt brit külügyminiszter börtönnek nevezte az Európai Uniót, és a Szovjetunióhoz hasonlította azt hétfői...","id":"20181001_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt_a_brit_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98fc71c-9ad7-4202-8039-8189023f1a94","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt_a_brit_kulugyminiszter","timestamp":"2018. október. 01. 19:02","title":"A Szovjetunióhoz hasonlította az EU-t a brit külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]