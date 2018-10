Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"huligán, skinhead és neonáci\" körökhöz tartozó fiatalok frissen alakított szervezetének célja a demokratikus jogállam felszámolása. A fiatalokat letartóztatásba helyezték.","shortLead":"A \"huligán, skinhead és neonáci\" körökhöz tartozó fiatalok frissen alakított szervezetének célja a demokratikus...","id":"20181001_szelsojobboldali_feltetelezett_terroristak_chemnitz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd7861-2586-49e5-9b49-73f478b49510","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_szelsojobboldali_feltetelezett_terroristak_chemnitz","timestamp":"2018. október. 01. 14:53","title":"Szélsőjobboldali terrorcsoportot kapcsoltak le Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többszörös szabálytalanságot rögzített az az autós, aki pénteken autózott az M5-ös autópályán. Igaz, valószínűleg ő maga is szabályt szegett.","shortLead":"Többszörös szabálytalanságot rögzített az az autós, aki pénteken autózott az M5-ös autópályán. Igaz, valószínűleg ő...","id":"20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe9dce6-1a53-49cc-934a-0f98e2970aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","timestamp":"2018. október. 01. 14:26","title":"Videó: 150 km/h-val, a belső sávban vontatott egy kisbusz egy másikat az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László az Átlátszó oknyomozó cikkéről. ","shortLead":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László...","id":"20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd5eaf2-5373-47f2-84cf-b5e4fe7f931e","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","timestamp":"2018. október. 02. 13:02","title":"Mészáros Lőrinc tévéje szerint az Orbán luxusrepkedését megíró újságírók mind hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443a8a62-468f-45df-a0b7-e363d50bb0bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A résztvevők a prosztatarák megelőzésére és a férfiak mentálhigiénés egészségre hívták fel a figyelmet.","shortLead":"A résztvevők a prosztatarák megelőzésére és a férfiak mentálhigiénés egészségre hívták fel a figyelmet.","id":"20180930_Motoros_felvonulas_prosztatarak_mentalhigienes_egeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=443a8a62-468f-45df-a0b7-e363d50bb0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ecd3d2-58c5-488f-b26c-97d474523bdf","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Motoros_felvonulas_prosztatarak_mentalhigienes_egeszseg","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:03","title":"Jó cél érdekében bőgtek ma a motorok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első írása meg is jelent a lapban. ","shortLead":"Első írása meg is jelent a lapban. ","id":"20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45d7167-1f92-49f6-afff-89111519b3a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","timestamp":"2018. október. 01. 09:39","title":"A Népszavában folytatja rovatát Bolgár György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar önkéntesként harcolt a Donyecki Népköztársaságért. Akkor kitüntetést kapott, most felfüggesztettet.","shortLead":"Magyar önkéntesként harcolt a Donyecki Népköztársaságért. Akkor kitüntetést kapott, most felfüggesztettet.","id":"20181002_Eliteltek_a_donyecki_hadsereg_paksi_katonajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9aa65-2f19-4c93-bf91-b4731e60136a","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Eliteltek_a_donyecki_hadsereg_paksi_katonajat","timestamp":"2018. október. 02. 12:22","title":"Elítélték a donyecki hadsereg paksi katonáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec16f059-9403-410d-ad87-0e7d9628f4c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nemcsak Magyarországon tombol az észszerűtlen bürokrácia. A díjnyertes londoni lakóházat azért ítélték bontásra, mert másképp tettek fel rá néhány díszkövet. Mondjuk a változtatást engedélyezte is a tervtanács – de mintha nem emlékezne rá.","shortLead":"Nemcsak Magyarországon tombol az észszerűtlen bürokrácia. A díjnyertes londoni lakóházat azért ítélték bontásra, mert...","id":"20181002_Lebontanak_a_dijnyertes_hazat_mert_nem_ugy_all_a_a_honlokzaton_a_dizsko_ahogy_terveztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec16f059-9403-410d-ad87-0e7d9628f4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd03604-7eae-4984-bb4f-63aacd2d386f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Lebontanak_a_dijnyertes_hazat_mert_nem_ugy_all_a_a_honlokzaton_a_dizsko_ahogy_terveztek","timestamp":"2018. október. 02. 12:32","title":"Lebontják a díjnyertes házat, mert nem úgy áll a homlokzaton a díszkő, ahogy tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más veszélyeztetett nagymacskák megmentésére is használható lehet. ","shortLead":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más...","id":"20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda4583-6e48-46f0-905e-744f39f23df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","timestamp":"2018. október. 01. 15:45","title":"Megszülettek a világ első lombikoroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]