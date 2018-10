Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem” volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása.","shortLead":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás...","id":"20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c832a6-bf01-4de8-905e-d67c7c189218","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:30","title":"Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lázban tartják a régészeket a Nyugat-Indiában talált sziklarajzok. A több mint tízezer éves képek jelenthetik a kapcsolatot egy korábban ismeretlen civilizáció felé.","shortLead":"Lázban tartják a régészeket a Nyugat-Indiában talált sziklarajzok. A több mint tízezer éves képek jelenthetik...","id":"20181001_Tizezer_eves_sziklarajzokat_talaltak_Indiaban_De_hogy_kerult_vizilo_a_kepekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7c182c-3bca-4d1f-b784-ad850f524cf8","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Tizezer_eves_sziklarajzokat_talaltak_Indiaban_De_hogy_kerult_vizilo_a_kepekre","timestamp":"2018. október. 01. 12:08","title":"Tízezer éves sziklarajzokat találtak Indiában. De hogy került víziló a képekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok nyomoznak, de gyanúsított továbbra sincs.","shortLead":"A hatóságok nyomoznak, de gyanúsított továbbra sincs.","id":"20181001_Meg_mindig_nem_tudni_ki_a_felelos_a_Hatvan_korul_terjengo_buzert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df8cb14-0d51-4520-96c5-2c613d0ad4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Meg_mindig_nem_tudni_ki_a_felelos_a_Hatvan_korul_terjengo_buzert","timestamp":"2018. október. 01. 13:59","title":"Még mindig nem tudni, ki a felelős a Hatvan körül terjengő bűzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idősebb társkeresőkre, magányos nőkre vadásznak a rendőrség szerint az „amerikai katonás”-trükköt bevető csalók. Kétféle módszerük is van. A lényeg: NE sajnálják meg őket!\r

","shortLead":"Idősebb társkeresőkre, magányos nőkre vadásznak a rendőrség szerint az „amerikai katonás”-trükköt bevető csalók...","id":"20180930_Romantikus_atveres_terjed_a_Facebookon_csak_ovatosan_az_amerikai_katonakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c9638c-48b9-4b51-8c9e-8f8eec8ff3f9","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Romantikus_atveres_terjed_a_Facebookon_csak_ovatosan_az_amerikai_katonakkal","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:59","title":"Romantikus átverés terjed a Facebookon: csak óvatosan az amerikai katonákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vasárnap beismerő vallomást tett férfi az ügyvédjének azt mondta: nem tud magyarázatot a borzasztó gyilkosságra. A rendőrség szerint hirtelen felindulásból ölte meg az anyát, majd a kisfiút.","shortLead":"A vasárnap beismerő vallomást tett férfi az ügyvédjének azt mondta: nem tud magyarázatot a borzasztó gyilkosságra...","id":"20180930_Egy_laptopot_vitt_vissza_aldozatanak_a_varpalotai_gyilkos_amikor_megtudta_vege_a_kapcsolatuknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab006bb-f63d-4aa1-9964-8a2b391366eb","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Egy_laptopot_vitt_vissza_aldozatanak_a_varpalotai_gyilkos_amikor_megtudta_vege_a_kapcsolatuknak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:28","title":"Egy laptopot vitt vissza áldozatának a várpalotai gyilkos, amikor megtudta: vége a kapcsolatuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának távozó vezetőedzője úgy fogalmazott, sokkal többet akart elérni a csapatával.","shortLead":"Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának távozó vezetőedzője úgy fogalmazott, sokkal többet akart...","id":"20181001_Vranjes_A_Veszpremmel_kotott_hazassag_nem_ugy_mukodott_ahogy_akartuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8950fd7e-791b-4051-b7b1-40db370864c0","keywords":null,"link":"/sport/20181001_Vranjes_A_Veszpremmel_kotott_hazassag_nem_ugy_mukodott_ahogy_akartuk","timestamp":"2018. október. 01. 21:23","title":"Vranjes: A Veszprémmel kötött házasság nem úgy működött, ahogy akartuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közlekedési szigorítás lép életbe hétfőtől a Pó-alföld fedte észak-olaszországi tartományokban a legalacsonyabb környezetvédelmi besorolású járművek forgalmának korlátozásával. Bizonyos benzinesek is érintettek.","shortLead":"Közlekedési szigorítás lép életbe hétfőtől a Pó-alföld fedte észak-olaszországi tartományokban a legalacsonyabb...","id":"20181001_Kitiltjak_a_dizeljarmuveket_EszakOlaszorszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33db85b-48dd-4fcb-81af-8f798803506d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_Kitiltjak_a_dizeljarmuveket_EszakOlaszorszagbol","timestamp":"2018. október. 01. 09:38","title":"Kitiltják a dízeljárműveket Észak-Olaszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceee83c0-beb9-44fe-b191-7acacc0a2e10","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek tettük fel ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180930_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_7_Meszaros_Blanka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceee83c0-beb9-44fe-b191-7acacc0a2e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fe5884-a7e4-4c4e-82a5-e25a36225a54","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_7_Meszaros_Blanka","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:02","title":"Mészáros Blanka: Most tanulok nem tűrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]