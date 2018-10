Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A francia bulldog volt a legnépszerűbb kutyafajta tavaly itthon - 2018. október. 08. 08:06 - Legalábbis ami a törzskönyvezett kutyákat illeti, a magyar vizsla, a német juhász és az angol bulldog is népszerű volt.

Búvóhelyet, trezort és barlangrendszert vett a jegybank - 2018. október. 08. 09:54 - Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre.

Megunhatatlan: megint a kormány leváltásáról beszél az MSZP - 2018. október. 07. 17:50 - Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már" szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.

100 ezer euróval drágult a galántai kerékpárút - 2018. október. 08. 09:19 - Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.

Franciaország holnap megbénul, így élheti túl, ha arra jár - 2018. október. 08. 14:07 - Általános sztrájkolnak hirdettek a közlekedésiek, sok repülőjáratot is törölhetnek.

Majdnem az ELTE-n adott elő a gyíkemberekkel riogató konteóguru, de az egyetem még időben kapcsolt - 2018. október. 08. 14:08 - A dékán szerint igencsak kínos lett volna, ha az összeesküvés-elméleteivel turnézó megmondóember neve összefonódik az egyetemével.

Szijjártó: Hazugság, hogy a miniszterelnök közpénzt használ magáncélokra - 2018. október. 08. 10:49 - A miniszter minden, a kormányt ért vádat azzal söpört le, hogy azok hazugságok.

A fideszes képviselőből lett ÁSZ-elnök szerint a kormány megbízhatóan kezeli a közpénzeket - 2018. október. 09. 08:34 - Domokos László megállapította, hogy minden a legnagyobb rendben van. ","shortLead":"Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre. ","id":"20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6b70284-4a7d-4f81-84e1-6fcf07db7c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23be60-9837-4e62-923e-b595bdf31486","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 08. 09:54","title":"Búvóhelyet, trezort és barlangrendszert vett a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","id":"20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3ea006-a678-450a-8409-101cdf18e418","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","timestamp":"2018. október. 07. 17:50","title":"Megunhatatlan: megint a kormány leváltásáról beszél az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","shortLead":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","id":"20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e272c85-32b2-46ae-bfd4-cad3f07ac525","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","timestamp":"2018. október. 08. 09:19","title":"100 ezer euróval drágult a galántai kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Általános sztrájkolnak hirdettek a közlekedésiek, sok repülőjáratot is törölhetnek.","shortLead":"Általános sztrájkolnak hirdettek a közlekedésiek, sok repülőjáratot is törölhetnek.","id":"20181008_Franciaorszag_holnap_megbenul_igy_elheti_tul_ha_arra_jar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830c6047-44a2-4482-870b-c19d073e8cad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Franciaorszag_holnap_megbenul_igy_elheti_tul_ha_arra_jar","timestamp":"2018. október. 08. 14:07","title":"Franciaország holnap megbénul, így élheti túl, ha arra jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9b76f1-d4c5-4991-94c5-10b7fb8f7403","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dékán szerint igencsak kínos lett volna, ha az összeesküvés-elméleteivel turnézó megmondóember neve összefonódik az egyetemével.","shortLead":"A dékán szerint igencsak kínos lett volna, ha az összeesküvés-elméleteivel turnézó megmondóember neve összefonódik...","id":"20181008_Majdnem_az_ELTEn_adott_elo_a_gyikemberekkel_riogato_konteoguru_de_az_egyetem_meg_idoben_kapcsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9b76f1-d4c5-4991-94c5-10b7fb8f7403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79ff873-1615-4e35-ab35-22dd5b8b6c47","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Majdnem_az_ELTEn_adott_elo_a_gyikemberekkel_riogato_konteoguru_de_az_egyetem_meg_idoben_kapcsolt","timestamp":"2018. október. 08. 14:08","title":"Majdnem az ELTE-n adott elő a gyíkemberekkel riogató konteóguru, de az egyetem még időben kapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter minden, a kormányt ért vádat azzal söpört le, hogy azok hazugságok. ","shortLead":"A miniszter minden, a kormányt ért vádat azzal söpört le, hogy azok hazugságok. ","id":"20181008_Szijjarto_Hazugsag_hogy_a_miniszterelnok_kozpenzt_hasznal_magancelokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12744b9f-d194-4bf6-a292-1395ed656b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Szijjarto_Hazugsag_hogy_a_miniszterelnok_kozpenzt_hasznal_magancelokra","timestamp":"2018. október. 08. 10:49","title":"Szijjártó: Hazugság, hogy a miniszterelnök közpénzt használ magáncélokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Domokos László megállapította, hogy minden a legnagyobb rendben van.","shortLead":"Domokos László megállapította, hogy minden a legnagyobb rendben van.","id":"20181009_A_fideszes_kepviselobol_lett_ASZelnok_szerint_a_kormany_szabalyosan_es_megbizhatoan_kezeli_a_kozpenzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1e5dbf-ea3f-417e-9012-cd79aab2d14f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_A_fideszes_kepviselobol_lett_ASZelnok_szerint_a_kormany_szabalyosan_es_megbizhatoan_kezeli_a_kozpenzeket","timestamp":"2018. október. 09. 08:34","title":"A fideszes képviselőből lett ÁSZ-elnök szerint a kormány megbízhatóan kezeli a közpénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]