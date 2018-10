Megállíthatatlan a török infláció, szeptemberben akár 25 százalékos is lehetett a drágulás. Recep Tayyip Erdogan elnök eddig hiába próbálkozott a helyzet javításával, most viszont a rendőrség is beszáll a válságkezelésbe.

A rendőrök meglepetésszerűen ellátogatnak a boltokba, és megnézik, nem túl drágák-e a termékek, majd figyelmeztetik az üzletvezetőt vagy a tulajdonost, ha szerintük olcsóbban kéne valamit adni. Akad például olyan hely, ahol két hét alatt a tojás ára 33, a WC-papíré 25 százalékkal emelkedett.

A vásárlók és a közgazdászok így is szkeptikusak. A Bloombergnek nyilatkozva úgy tűnik, a vevők is értik, hogy a razziák nem oldanak meg semmit hosszú távon, a kormány gazdaságpolitikáján kellene változtatni.