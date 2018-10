Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a467ac3e-c284-44d6-a281-88e03a8ec6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy romániai és szerbiai magyar kislányt operáltak meg a közelmúltban a szegedi gyermekklinikán, az operációk költségét adományokból fedezték.","shortLead":"Egy romániai és szerbiai magyar kislányt operáltak meg a közelmúltban a szegedi gyermekklinikán, az operációk költségét...","id":"20181010_szegedi_gyermekklinika_szivmutet_rotary_club","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a467ac3e-c284-44d6-a281-88e03a8ec6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384445c5-d660-43fb-976e-0f2f558a9bcf","keywords":null,"link":"/elet/20181010_szegedi_gyermekklinika_szivmutet_rotary_club","timestamp":"2018. október. 10. 21:40","title":"Otthon nem vállalták az orvosok, Szegeden műtötték meg a kislányok szívét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvény értelmében nem működhetnek, ha két választáson nem indultak, illetve ha felhagynak tevékenységükkel.","shortLead":"A törvény értelmében nem működhetnek, ha két választáson nem indultak, illetve ha felhagynak tevékenységükkel.","id":"20181011_29_kamupartot_szuntetnenek_meg_az_ugyeszsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8b1a35-4919-4826-8da2-c541d2897ae1","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_29_kamupartot_szuntetnenek_meg_az_ugyeszsegek","timestamp":"2018. október. 11. 09:06","title":"29 kamupártot szüntetne meg az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","shortLead":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","id":"20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b7060-4ceb-4713-97a0-84ea0d61329d","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 10. 15:46","title":"Nem lesz honos népcsoport az orosz és a székely Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dd9839-7ff4-4791-8585-dbd2c2f00b48","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"Bár az ügyfélszolgálat szóról sokaknak elsőre a már kívülről fújt várakoztató zene ugrik be, érdemes belegondolni, hogy hány órányi sorban állást úsztunk már meg életünk során a különféle ügyfélszolgálatok munkatársainak, na meg persze a technikának köszönhetően. Lássuk, mi mindenre volt szükség ahhoz, hogy ma már akár egy robot segítségével is gyorsan és hatékonyan intézhessük az ügyeinket. ","shortLead":"Bár az ügyfélszolgálat szóról sokaknak elsőre a már kívülről fújt várakoztató zene ugrik be, érdemes belegondolni...","id":"20181011_Mar_nem_is_tudjuk_mihez_kezdenenk_ugyfelszolgalatok_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45dd9839-7ff4-4791-8585-dbd2c2f00b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb938e-2300-4e37-b6e1-e3bf784a323e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181011_Mar_nem_is_tudjuk_mihez_kezdenenk_ugyfelszolgalatok_nelkul","timestamp":"2018. október. 11. 20:33","title":"Már nem is tudjuk, mihez kezdenénk ügyfélszolgálatok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Telenor Magyarország","c_partnerlogo":"ea78c81e-eaf0-4806-b925-322078ceeaef","c_partnertag":"telenorhungary"},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári Bence 28 ezer várólistás betegről beszélt, miközben valójában 36 ezren vannak. Ráadásul a várakozási idő gyakran kétszer olyan hosszú, mint amit az államtitkár mondott.","shortLead":"Rétvári Bence 28 ezer várólistás betegről beszélt, miközben valójában 36 ezren vannak. Ráadásul a várakozási idő...","id":"20181010_Sokkal_hosszabbak_a_korhazi_varolistak_mint_amit_a_kormany_allitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb2a7ac-be40-4706-883e-bec3b9250379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Sokkal_hosszabbak_a_korhazi_varolistak_mint_amit_a_kormany_allitott","timestamp":"2018. október. 10. 19:27","title":"Sokkal hosszabbak a kórházi várólisták, mint amit a kormány állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf7fe48-6307-4c6c-bdaa-9ea1011ede3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fenekén gomba, a szájával pedig meg akar enni.","shortLead":"A fenekén gomba, a szájával pedig meg akar enni.","id":"20181012_Hagyja_a_poloskakat_jonnek_a_nemi_betegseget_terjeszto_katicak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf7fe48-6307-4c6c-bdaa-9ea1011ede3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfa11c5-b1df-4681-97c3-921a1178291a","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Hagyja_a_poloskakat_jonnek_a_nemi_betegseget_terjeszto_katicak","timestamp":"2018. október. 12. 10:27","title":"Hagyja a poloskákat, jönnek a nemi betegséget terjesztő katicák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó előtt nagyon fontos, meghatározó mérkőzés áll.","shortLead":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó előtt nagyon fontos, meghatározó mérkőzés áll.","id":"20181010_usain_bolt_foci_ausztralia_felkeszulesi_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7497f0a-19e1-422b-876b-5ef39059a4b4","keywords":null,"link":"/sport/20181010_usain_bolt_foci_ausztralia_felkeszulesi_meccs","timestamp":"2018. október. 10. 15:43","title":"Pénteken eldőlhet, lesz-e focista Usain Boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melegházasságot támogató szlogennel díszített tortát rendelt a vásárló, amit a pékség elutasított. Az ügy most az egyenlőséget és a lelkiismereti szabadságot érintő kérdéseket is felvet.","shortLead":"Melegházasságot támogató szlogennel díszített tortát rendelt a vásárló, amit a pékség elutasított. Az ügy most...","id":"20181011_Hitukre_hivatkozva_nyertek_pert_egy_pekseg_tulajai_a_melegtorta_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57d41ca-bed6-43bc-a3f7-a0f97f7e1b6a","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Hitukre_hivatkozva_nyertek_pert_egy_pekseg_tulajai_a_melegtorta_ugyeben","timestamp":"2018. október. 11. 07:50","title":"Hitükre hivatkozva nyertek pert egy pékség tulajai a \"melegtorta\" ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]