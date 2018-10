Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cca22a68-e2c9-47f4-9db1-18b63e83e5ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját belépőkártyát is kapott. ","shortLead":"Saját belépőkártyát is kapott. ","id":"20181011_Macska_egerfogo_Izland_hotel_Twitter_Reddit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca22a68-e2c9-47f4-9db1-18b63e83e5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093648cb-2724-4c07-a06e-dd2786c79a4b","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Macska_egerfogo_Izland_hotel_Twitter_Reddit","timestamp":"2018. október. 11. 16:28","title":"Imádja az internet a magyar macskát, aki egy izlandi hotel hivatásos egérfogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3082ca-2f43-41dd-be46-6041fe3a7ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy a Bloomberg megírta, több mint 30 amerikai óriáscéget hallgathattak le a kínaiak, egy újabb vállalatnál találtak \"poloskát\" a kiberbiztonsági szakemberek.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy a Bloomberg megírta, több mint 30 amerikai óriáscéget hallgathattak le a kínaiak, egy újabb...","id":"20181010_ethernet_csatlakozo_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3082ca-2f43-41dd-be46-6041fe3a7ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c1a6ea-f859-44f7-aed0-522e79e81e30","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_ethernet_csatlakozo_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","timestamp":"2018. október. 10. 19:33","title":"Dagad a botrány: egy internet-csatlakozóban is poloskát találtak az amerikaiak, a kínaiak tehették oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21b0288-c737-4c04-a8a8-ac5f34fdda78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kép akkor kezdte megsemmisíteni magát, amikor leütötték a győztest. Az aukciósház tárgyalni kezdett az új tulajdonossal, aki úgy döntött, félig ledarálva is kell neki a street art művész alkotása.","shortLead":"A kép akkor kezdte megsemmisíteni magát, amikor leütötték a győztest. Az aukciósház tárgyalni kezdett az új...","id":"20181011_Kifizette_az_egymillio_fontot_a_ledaralt_Banksykepert_az_arveres_nyertese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d21b0288-c737-4c04-a8a8-ac5f34fdda78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a670cf1-d4f6-4f6d-b47b-40adfaff363a","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Kifizette_az_egymillio_fontot_a_ledaralt_Banksykepert_az_arveres_nyertese","timestamp":"2018. október. 11. 20:42","title":"Kifizette az egymillió fontot a ledarált Banksy-képért az árverés nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61eb1ae-b378-4053-b5e1-2e0fa5176e37","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181011_A_ledontott_kereszt_es_kulturalis_altalaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61eb1ae-b378-4053-b5e1-2e0fa5176e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e39750-3e54-4c60-8c7a-6cd868429e86","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_A_ledontott_kereszt_es_kulturalis_altalaj","timestamp":"2018. október. 11. 12:42","title":"A ledöntött kereszt és kulturális altalaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az első osztályból kiesett belga csapat gazdasági igazgatóját letartóztatták, az edző az őrszobán töltötte az éjszakát.","shortLead":"Az első osztályból kiesett belga csapat gazdasági igazgatóját letartóztatták, az edző az őrszobán töltötte az éjszakát.","id":"20181011_Bundabotrany_29_embert_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b3f2f7-c92c-49f3-9ecf-4689d56c88c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Bundabotrany_29_embert_letartoztattak","timestamp":"2018. október. 11. 19:18","title":"Bundabotrány: 29 embert letartóztattak Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több akadémikus felháborodott azon, hogy az MTA egyik osztálya elhalasztja a novemberre tervezett Marx-konferenciát. Zsoldos Attila osztályvezető hosszú levélben válaszolt a bírálatokra, és leírta a döntés hátterét. ","shortLead":"Több akadémikus felháborodott azon, hogy az MTA egyik osztálya elhalasztja a novemberre tervezett Marx-konferenciát...","id":"20181010_zsoldos_mta_marx_konferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37590502-90f0-4cc2-9748-303065ba0c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_zsoldos_mta_marx_konferencia","timestamp":"2018. október. 10. 17:24","title":"Zsoldos: Nem gyávaságból, racionalitásból halasztják el a Marx-konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főút Kecskemét és Nyárlőrinc közötti szakaszán egy teherautó és egy gépkocsi karambolozott.","shortLead":"A főút Kecskemét és Nyárlőrinc közötti szakaszán egy teherautó és egy gépkocsi karambolozott.","id":"20181011_ketten_meghaltak_a_44es_uton_teherauto_szemelyauto_baleseteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fc9fc8-32ac-41cf-8090-17a9f137141b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_ketten_meghaltak_a_44es_uton_teherauto_szemelyauto_baleseteben","timestamp":"2018. október. 11. 08:12","title":"Ketten meghaltak a 44-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be176ff-32be-4271-85d7-4239ee362b72","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201841_torokot_fogtunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6be176ff-32be-4271-85d7-4239ee362b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e193aa4c-a090-40b7-bf1d-4477ce2a7106","keywords":null,"link":"/itthon/201841_torokot_fogtunk","timestamp":"2018. október. 11. 09:30","title":"Hamvay Péter: Törököt fogtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]