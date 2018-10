A TPP szabadkereskedelmi egyezményt az Obama adminisztráció kezdeményezte 2015-ben. Aztán megválasztották Trumpot, akinek első dolga volt a kilépés. A japánok viszont átvették a kezdeményezést és idén áprilisban aláírták az új egyezményt, melyet CPTPP-nek hívnak. Jelenleg 11 tagja van, köztük olyan államok, mint Japán, Ausztrália, Kanada, Mexikó vagy Vietnam. Az érdeklődők listája is tekintélyes: Dél-Korea, Thaiföld, Fülöp szigetek. Abe Sinzo japán miniszterelnök pedig meghívta Nagy-Britanniát, ha kilép az EU-ból, akkor lépjen be hozzájuk.



Két látogatás, egy stratégia: az USA elszigetelése



Abe Sinzo japán miniszterelnök hamarosan Pekingbe érkezik, hogy megerősítse a két ázsiai óriás kapcsolatát. A South China Morning Post szerint valószínűleg szóba kerül Kína belépése a Csendes-óceáni szabadkereskedelmi övezetbe, melynek jelenleg Japán a legerősebb tagállama. A Hongkongban megjelenő angol nyelvű lapnak kínai szakértők egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy Pekingben megvan a szándék a belépésre, még akkor is, ha az komoly áldozatokkal járna. Kína ugyanis elszántan védelmezi a saját piacát, miközben kihasználja a szabadkereskedelem nyújtotta előnyöket mások piacán. Peking semmiképp sem szeretne elszigetelődni.

Erre mutat egy másik látogatás: Li Ko-csiang miniszterelnök október 18-án és 19-én Brüsszel vendége lesz. Ott tartják a 12-ik Európa-Ázsia konferenciát. A Pekingben megjelenő China Daily több cikkben is arra hívja fel a figyelmet: Trump America First politikájával szemben Kína és az EU érdekei közösek. Kérdés, hogy ezt így látják-e Brüsszelben is, hiszen Junckernek sikerült megegyeznie Trumppal. Az amerikai elnök pedig a hármas (USA, Kanada,Mexikó/)szabadkereskedelmi egyezmény aláírása után úgy fogalmazott : hasonlót szeretne elfogadtatni az Európai Unióval is.



Trump méregpirulája



A hármas szabadkereskedelmi egyezményben van egy ártatlannak tűnő paragrafus, amely a nem piaci jellegű gazdaságokkal foglalkozik. Ez vétójogot ad Washingtonnak. Pekingben semmiképp sem szeretnének látni ilyen szerződéseket, mert úgy vélik - és nem alaptalanul- hogy a nem piaci gazdaság elnevezés alatt Kínát értik Amerikában. Kanada és Mexikó tagja a CPTPP-nek, vagyis ez a kérdés azonnal felmerülne, ha Kína belépési szándéka komollyá válna. A CPTPP egyik tagállama már jelezte: semmi akadályát nem látja annak, hogy Kína is belépjen. Sebastian Pinera chilei elnök nyilatkozott így a New Yorki Bloomberg televíziónak. Kínai belépési szándék van, a fogadókészség is feltételezhető, de mit szól mindehhez Amerika?

A South China Morning Postnak nyilatkozó szakértők egyértelműen állítják: Trump diplomáciája mindent megtenne azért, hogy Kína ne léphessen be oda, ahonnan az USA kilépett. Ső,t Trump már úgy fogalmazott: nem is olyan rossz ez az új Csendes-óceáni szabadkereskedelmi egyezmény, Vagyis lehet, hogy Amerika inkább visszalép, ha csak így akadályozhatja meg azt, hogy fő ellenfele, Kína a falakon belülre kerüljön. (Via Bloomberg, China Daily, South China Morning Post)