Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók. A legújabb hírek szerint a Samsung is dolgozik egy érdekes megoldáson.","shortLead":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók...","id":"20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9039fb55-26d4-41ed-88ca-5fddf2df9386","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Ki beszél már szenzorszigetről? Izgalmas megoldást talált ki helyette a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt október 15-én 0 órától 18-án 24 óráig országszerte 133 esetben alkalmazott helyszíni figyelmeztetést. Emellett volt 3 szabálysértési előkészítő eljárás.","shortLead":"A rendőrség az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt október 15-én 0 órától 18-án 24...","id":"20181019_Orizetbe_vettek_a_harmadik_hajlektalant_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b068aa19-bc8b-4ff7-a88a-0a480c37b42b","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orizetbe_vettek_a_harmadik_hajlektalant_a_rendorok","timestamp":"2018. október. 19. 11:55","title":"Őrizetbe vették a harmadik hajléktalant a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Korlátlan telefonálást, sms-ezést és mobilnetezést is ígér egyik új tarifája előfizetőinek a Telenor. Egy olvasónk szerint a korlátlanság a netezés esetében nem igaz. Utánajártunk.","shortLead":"Korlátlan telefonálást, sms-ezést és mobilnetezést is ígér egyik új tarifája előfizetőinek a Telenor. Egy olvasónk...","id":"20181019_telenor_blue_xxl_tarifa_korlatlan_mobilinternet_napi_limit_35_gb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdbfbe4-0186-4f68-bdf1-8c4fe5633637","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_telenor_blue_xxl_tarifa_korlatlan_mobilinternet_napi_limit_35_gb","timestamp":"2018. október. 19. 13:03","title":"Ez most akkor kamu? Mennyire korlátlan a Telenor korlátlan mobilnete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2453727-9eaa-44a8-afa3-3340dc858e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Societe Generale megoldása a Mastercardéhoz hasonló, ez is beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik, az adatokat viszont nem valamely bank, hanem maga a kártya tárolja. ","shortLead":"A francia Societe Generale megoldása a Mastercardéhoz hasonló, ez is beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik...","id":"20181019_societe_generale_ujjlenyomat_olvasos_bankkartya_hitelkartya_mastercard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2453727-9eaa-44a8-afa3-3340dc858e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a125c500-a289-4327-ae67-6d04950d181d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_societe_generale_ujjlenyomat_olvasos_bankkartya_hitelkartya_mastercard","timestamp":"2018. október. 19. 14:33","title":"Egy francia nagy bank már teszteli a jövő bankkártyáját, ezt öröm lesz használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d28027e-72ac-41c8-a191-44414d810479","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyelőre meglehetősen titokzatos hiperautót a tehetős vásárlójelöltek már meg is tekinthették. ","shortLead":"Az egyelőre meglehetősen titokzatos hiperautót a tehetős vásárlójelöltek már meg is tekinthették. ","id":"20181020_1500_loero_fole_mereszkedik_a_bugatti_jon_a_foldfold_raketa_sportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d28027e-72ac-41c8-a191-44414d810479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaa13c0-a5a0-4caa-8896-230398ee4c98","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_1500_loero_fole_mereszkedik_a_bugatti_jon_a_foldfold_raketa_sportkocsi","timestamp":"2018. október. 20. 11:21","title":"1500 lóerő fölé merészkedik a Bugatti: jön a \"föld-föld rakéta\" sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlan-adásvételek 24 százalékának hátterében áll első lakás vásárlása a fővárosban, és a vidéki statisztikák sem sokban különböznek ettől. Az ingatlanpiaci boom előtt a tranzakciók 40 százalékát első lakásvásárlók bonyolították.","shortLead":"Az ingatlan-adásvételek 24 százalékának hátterében áll első lakás vásárlása a fővárosban, és a vidéki statisztikák sem...","id":"20181019_Sokkal_kevesebben_jutnak_elso_lakashoz_mint_a_boom_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36476b8-40cc-4097-9b22-31c3d237d6a2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181019_Sokkal_kevesebben_jutnak_elso_lakashoz_mint_a_boom_elott","timestamp":"2018. október. 19. 11:24","title":"Sokkal kevesebben jutnak első lakáshoz, mint a boom előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-budai Tankerületi Központ visszautasítja az igazgató levelében foglaltakat, szerintük minden jól működik. ","shortLead":"A Dél-budai Tankerületi Központ visszautasítja az igazgató levelében foglaltakat, szerintük minden jól működik. ","id":"20181019_Valaszolt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_siralmas_allapotoko_miatt_felmondo_igazgatonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7180076c-6ea1-4a85-9e30-c058f9be06a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Valaszolt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_siralmas_allapotoko_miatt_felmondo_igazgatonak","timestamp":"2018. október. 19. 16:48","title":"Válaszolt a Klebelsberg Központ a siralmas állapotok miatt felmondó igazgatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terroristák elleni közös uniós fellépés ellen kizárólag Magyarország tiltakozott nyíltan, azért, mert ezt is arra az Európai Ügyészségre bíznák, amelybe Magyarország nem akar belépni. Mert az korrupciós ügyeket vizsgál.","shortLead":"A terroristák elleni közös uniós fellépés ellen kizárólag Magyarország tiltakozott nyíltan, azért, mert ezt is arra...","id":"20181019_A_magyar_kormany_nem_orul_a_terrorizmus_elleni_europai_fellepesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573718ee-5178-470c-908f-7356bd6d8532","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_A_magyar_kormany_nem_orul_a_terrorizmus_elleni_europai_fellepesnek","timestamp":"2018. október. 19. 21:56","title":"A magyar kormány nem örül a terrorizmus elleni európai fellépésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]