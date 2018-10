Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d05cd2d4-d51a-4b76-a924-67bc44d91ffd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen ügyeskezű elkaponak egy másik sportágban is lenne keresnivalója. ","shortLead":"Egy ilyen ügyeskezű elkaponak egy másik sportágban is lenne keresnivalója. ","id":"20181022_groesjean_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d05cd2d4-d51a-4b76-a924-67bc44d91ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a3fda2-7c19-43c9-b527-34705f71b870","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_groesjean_autos_video","timestamp":"2018. október. 22. 09:22","title":"Videó: a nap jelenete Grosjeané, aki menet közben gyűjtögette a dísztárcsákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orszá­g­gyűlés elnöke a Magyar Időknek beszélt a kultúrharc bugyrairól, Orbán Viktor harminc év után is vállalható beszédéről, és a 3D-nyomtatóval legyártott Emmanuel Macronról.","shortLead":"Az Orszá­g­gyűlés elnöke a Magyar Időknek beszélt a kultúrharc bugyrairól, Orbán Viktor harminc év után is vállalható...","id":"20181022_Kover_Laszlo_A_kulturharcnak_a_Fidesz_husz_even_at_elszenvedoje_es_nem_alakitoja_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125b2c2d-ed71-4e3e-817b-4c20c0db6b01","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Kover_Laszlo_A_kulturharcnak_a_Fidesz_husz_even_at_elszenvedoje_es_nem_alakitoja_volt","timestamp":"2018. október. 22. 08:50","title":"Kövér László: A kultúrharcnak a Fidesz húsz éven át elszenvedője és nem alakítója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57deeb-d5ef-41da-86e1-e9e88461e0b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak itthon is komoly érdekességek autós szempontból, elég csak erre a Mercedes-Maybach csordára rápillantani. Válogatás a hét legolvasottabb anyagaiból. ","shortLead":"Vannak itthon is komoly érdekességek autós szempontból, elég csak erre a Mercedes-Maybach csordára rápillantani...","id":"20181021_Tolatoradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba57deeb-d5ef-41da-86e1-e9e88461e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535ff5b-c27e-4428-aa42-fa825683f9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Tolatoradar","timestamp":"2018. október. 21. 12:52","title":"Tolatóradar: 500 millió forintnyi Maybachba botlottunk egy pesti tisztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126aa4c-37ea-42c2-bf19-e92194dc8e01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Molnár Csaba: A Fidesz ismét a határon túliak szavazataival biztosítaná be magát.","shortLead":"Molnár Csaba: A Fidesz ismét a határon túliak szavazataival biztosítaná be magát.","id":"20181021_Megint_ukranozik_es_hatarontulizik_a_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6126aa4c-37ea-42c2-bf19-e92194dc8e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b50015-0883-4f1f-bc35-9d15a449b89d","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Megint_ukranozik_es_hatarontulizik_a_DK","timestamp":"2018. október. 21. 12:40","title":"Megint ukránozik és határontúlizik a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f9bbd0-a951-477f-b9db-43afea6c3374","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome és Firefox böngészőt használók egy új lap megnyitásakor mindig egy szép fotót láthatnak, ha ezt a bővítményt letöltik.","shortLead":"A Chrome és Firefox böngészőt használók egy új lap megnyitásakor mindig egy szép fotót láthatnak, ha ezt a bővítményt...","id":"20181021_chrome_firefox_uj_lap_fenykepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f9bbd0-a951-477f-b9db-43afea6c3374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd5d203-77ea-46ba-8904-c37d8591aa91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_chrome_firefox_uj_lap_fenykepek","timestamp":"2018. október. 21. 15:03","title":"Így teheti sokkal szebbé a Chrome vagy Firefox böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dada0496-012f-4f04-a46a-e70ad075758a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A vándorlegeltetésért demonstráltak.","shortLead":"A vándorlegeltetésért demonstráltak.","id":"20181021_Birkafelvonulas_Madridban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dada0496-012f-4f04-a46a-e70ad075758a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46539b60-d451-4468-ba56-6bb6f15d27fd","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Birkafelvonulas_Madridban","timestamp":"2018. október. 21. 15:17","title":"Birkafelvonulás Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ronda nevű városban kanyargó megáradt folyó hatalmas fákat és falakat dönt ki. ","shortLead":"A Ronda nevű városban kanyargó megáradt folyó hatalmas fákat és falakat dönt ki. ","id":"20181021_Sulyos_video_a_megaradt_spanyol_folyo_mindent_visz_amit_er","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a585fbc5-be2c-4102-93aa-376ad8223114","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Sulyos_video_a_megaradt_spanyol_folyo_mindent_visz_amit_er","timestamp":"2018. október. 21. 18:36","title":"Súlyos videó: a megáradt spanyol folyó mindent visz, amit ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan kerülhetjük el, hogy megvezessenek minket napjaink bonyolult, egyetlen ember számára megérthetetlen világában? – teszi fel a kérdést új könyvében Yuval Harari történész.","shortLead":"Hogyan kerülhetjük el, hogy megvezessenek minket napjaink bonyolult, egyetlen ember számára megérthetetlen világában? –...","id":"20181022_Az_emberek_szamara_az_igazsag_sosem_volt_kiemelkedoen_fontos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d48eb4-64b2-4f1a-85f0-5ce00ac0b5ab","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181022_Az_emberek_szamara_az_igazsag_sosem_volt_kiemelkedoen_fontos","timestamp":"2018. október. 22. 11:30","title":"\"Az emberek számára az igazság sosem volt kiemelkedően fontos\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]