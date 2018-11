Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A filantróp milliárdos fél millió ember életét is megmenti ezzel.","shortLead":"A filantróp milliárdos fél millió ember életét is megmenti ezzel.","id":"20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461c7704-cfb6-4e87-a56e-3687adfcd909","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","timestamp":"2018. november. 06. 12:21","title":"Bill Gates 233 milliárd dollárt spórolna azzal, hogy újra feltalálta a vécét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3c5884-dc4c-4683-9e1b-7816eeff2281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindig vannak kiskapuk és mindig lesznek rafinált emberek.","shortLead":"Mindig vannak kiskapuk és mindig lesznek rafinált emberek.","id":"20181104_parkolas_tesla_tavvezerles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f3c5884-dc4c-4683-9e1b-7816eeff2281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9510d49f-b93c-4ce5-a315-ab4086f2e629","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_parkolas_tesla_tavvezerles","timestamp":"2018. november. 05. 07:47","title":"Ilyen parkolási trükköt sem játszottak még meg eddig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a DK-sok feljelentését és panaszát is elutasította, mert az EP-képviselők amúgy nem vonhatók felelősségre a Sargentini-jelentésre leadott szavazatuk miatt. ","shortLead":"Az ügyészség a DK-sok feljelentését és panaszát is elutasította, mert az EP-képviselők amúgy nem vonhatók felelősségre...","id":"20181106_Nem_is_vizsgalta_az_ugyeszseg_hogy_hazaaruloke_a_magukat_feljelento_DKsok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b45a6c7-1b57-438e-8c19-5d4ed7a14fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Nem_is_vizsgalta_az_ugyeszseg_hogy_hazaaruloke_a_magukat_feljelento_DKsok","timestamp":"2018. november. 06. 10:11","title":"Nem is vizsgálta az ügyészség, hogy hazaárulók-e a magukat feljelentő DK-sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20181105_Tuz_volt_egy_zugloi_lakasban_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a457886-f46c-458e-9221-fdd7f0248b68","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Tuz_volt_egy_zugloi_lakasban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. november. 05. 14:53","title":"Tűz volt egy zuglói lakásban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2e55ba-9c50-4faf-93bd-c39ffc401ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a szerverekhez készített új processzorcsaládját az Intel, ami összesen 48 maggal dolgozik majd a feladatokon.","shortLead":"Bemutatta a szerverekhez készített új processzorcsaládját az Intel, ami összesen 48 maggal dolgozik majd a feladatokon.","id":"20181105_intel_48_magos_processzor_intel_xeon_cascade_lake_processzor_amd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a2e55ba-9c50-4faf-93bd-c39ffc401ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a98e41-999f-4f38-8682-c8ff42e4cb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_intel_48_magos_processzor_intel_xeon_cascade_lake_processzor_amd","timestamp":"2018. november. 05. 16:33","title":"Újabb szörnyeteget csinált az Intel, itt a 48 magos processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már most elindultak a találgatások arról, milyenek lehetnek a jövőre érkező iPhone-ok. Egy apróságról már sejteni lehet, hogy változik.","shortLead":"Már most elindultak a találgatások arról, milyenek lehetnek a jövőre érkező iPhone-ok. Egy apróságról már sejteni...","id":"20181105_ming_chi_kuo_apple_elemzo_iphone_11_iphone_2019_faceid_arcfelismero_szenzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fd27b1-cf00-4cdb-acc5-7efc764f6c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ming_chi_kuo_apple_elemzo_iphone_11_iphone_2019_faceid_arcfelismero_szenzor","timestamp":"2018. november. 05. 15:33","title":"Megszólalt a világ legjobb Apple-elemzője, szerinte ilyen lesz az iPhone 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2e9d33-9827-4c35-86c1-8177b44b3179","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A 4 megállós hosszabbítást már lassan három évtizede szeretnék. Most 3 milliárdért meg is tervezik. A megvalósulás időpontjáról azonban még mindig nem esett szó.","shortLead":"A 4 megállós hosszabbítást már lassan három évtizede szeretnék. Most 3 milliárdért meg is tervezik. A megvalósulás...","id":"20181105_3_milliardert_tervezhetik_meg_a_3as_metro_kaposztasmegyeri_hosszabbitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2e9d33-9827-4c35-86c1-8177b44b3179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89e293d-34c7-4fc5-bcc2-9a5b4ae9ee6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_3_milliardert_tervezhetik_meg_a_3as_metro_kaposztasmegyeri_hosszabbitasat","timestamp":"2018. november. 05. 14:32","title":"3 milliárdért tervezhetik meg a 3-as metró káposztásmegyeri hosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb5f994-b587-4bd9-9ede-62b79b4bc4b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb lett a libamáj, de a kacsa- és a libahús is enyhén. ","shortLead":"Olcsóbb lett a libamáj, de a kacsa- és a libahús is enyhén. ","id":"20181106_A_kacsa_helyett_mar_a_liba_az_uj_unnepi_fogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb5f994-b587-4bd9-9ede-62b79b4bc4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632b36c-d85f-47d6-9935-c6fa50c5effd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_A_kacsa_helyett_mar_a_liba_az_uj_unnepi_fogas","timestamp":"2018. november. 06. 06:18","title":"A kacsa helyett már a liba az új ünnepi fogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]