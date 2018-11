Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ködbe borul Kelet-Magyarország több része is.","shortLead":"Ködbe borul Kelet-Magyarország több része is.","id":"20181107_Lassan_de_biztosan_erkezik_az_osz_harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83e6406-ef53-4b5e-8d84-87473869a38a","keywords":null,"link":"/idojaras/20181107_Lassan_de_biztosan_erkezik_az_osz_harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. november. 07. 05:22","title":"Lassan, de biztosan érkezik az ősz, három megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbddc1a-f489-4f6a-abc6-6f1101e96a8a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A rendőrség őrizetbe vette Dmitrij Ribolovjev orosz oligarchát, akinek 220 millió euróért vásárolt luxus ingatlanában, a Belle Epoque-ban házkutatást tartottak.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vette Dmitrij Ribolovjev orosz oligarchát, akinek 220 millió euróért vásárolt luxus ingatlanában...","id":"20181107_A_termeszetgyogyaszkent_indult_orosz_oligarcha_jo_nagy_pacban_van_Monacoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbddc1a-f489-4f6a-abc6-6f1101e96a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ac9cb5-ca3c-4b08-a3e3-726ae6f53a3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_A_termeszetgyogyaszkent_indult_orosz_oligarcha_jo_nagy_pacban_van_Monacoban","timestamp":"2018. november. 07. 14:12","title":"A természetgyógyászként indult orosz oligarcha jó nagy pácban van Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae8db5-6f98-4295-93e8-988cc64583ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem mutatható ki a Duna vizében szennyezettség a volt óbudai gázgyárnál az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizsgálata szerint, de a partfalból szennyező anyagok szivárgását észlelték.","shortLead":"Nem mutatható ki a Duna vizében szennyezettség a volt óbudai gázgyárnál az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság...","id":"20181106_katasztrofavedelem_obudai_gazgyar_szennyezes_duna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aae8db5-6f98-4295-93e8-988cc64583ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4863e1f8-1ba6-4fce-9b16-4908661c8743","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_katasztrofavedelem_obudai_gazgyar_szennyezes_duna","timestamp":"2018. november. 06. 17:29","title":"Nyugtat a katasztrófavédelem a gázgyári szennyezéssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nemsokára kihallgatásokkal folytatódik Semjén Zsolt helikopteres vadászatának ügye Svédországban. Egyelőre magyarországi kihallgatás nincs tervben, és még bűncselekmény gyanúja sem merült fel.","shortLead":"Nemsokára kihallgatásokkal folytatódik Semjén Zsolt helikopteres vadászatának ügye Svédországban. Egyelőre...","id":"20181108_Semjen_vadaszata_nemsokara_indulnak_a_svedorszagi_kihallgatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2979c81b-7171-40f8-8ab0-7c4400812483","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Semjen_vadaszata_nemsokara_indulnak_a_svedorszagi_kihallgatasok","timestamp":"2018. november. 08. 12:08","title":"Semjén vadászata: nemsokára indulnak a svédországi kihallgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea8cab-c7a5-47ef-ab5a-c910ce08175c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harsányi Levente és Szabó Győző a Petőfi Rádióban beszélgettek a szoptatásról. A tanács szerint ezért nem sértették meg a szoptató anyákat, de a határozat végén megjegyzik, ízléstelen volt az egész.","shortLead":"Harsányi Levente és Szabó Győző a Petőfi Rádióban beszélgettek a szoptatásról. A tanács szerint ezért nem sértették meg...","id":"20181107_Alpari_stilusban_osztalyoztak_a_noi_melleket_a_kozradioban_a_Mediatanacs_nem_talalt_problemat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea8cab-c7a5-47ef-ab5a-c910ce08175c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07fc4d7-0f05-4f82-a8ea-b99dd3f20a1d","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Alpari_stilusban_osztalyoztak_a_noi_melleket_a_kozradioban_a_Mediatanacs_nem_talalt_problemat","timestamp":"2018. november. 07. 08:31","title":"Alpári stílusban osztályozták a női melleket a közrádióban, a Médiatanács nem talált problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De szerinte ez csak színjáték. A Figyelőnek adott interjújában a műsorvezető beszélt arról is, kinek a javára lépne vissza a főpolgármester-választáson. De semelyik másik eddig bejelentkezett jelölt nevét nem említette.","shortLead":"De szerinte ez csak színjáték. A Figyelőnek adott interjújában a műsorvezető beszélt arról is, kinek a javára lépne...","id":"20181108_Puzser_elarulta_kinek_a_javara_lepne_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eed8096-4b6c-4f0d-8c84-578967b9d7b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Puzser_elarulta_kinek_a_javara_lepne_vissza","timestamp":"2018. november. 08. 16:08","title":"Puzsér: Karácsonnyal játssza el az MSZP, hogy már nem a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1547e96a-84db-4659-b12e-4a925e1bf20d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Klubokból nőtte ki magát a Gém Klub Első Magyar Játékkiadó Kft. Alapító tulajdonosa, Aczél Zoltán svájci és német minta alapján épített üzletet a társasjátékokra. Övé volt az első társasjáték-webáruház, bevezette a családi és a partijátékokat, meghonosította a játékmesterséget. A hvg.hu-nak arról is mesélt, hogyan tudott növekedni a cége még a gazdasági válság idején is. ","shortLead":"Klubokból nőtte ki magát a Gém Klub Első Magyar Játékkiadó Kft. Alapító tulajdonosa, Aczél Zoltán svájci és német minta...","id":"20181107_gemklub_tarsasjatek_aczel_zoltan_gondolkodo_jatekbolt_jatek_webshop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1547e96a-84db-4659-b12e-4a925e1bf20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094099d-5914-40c1-ad2f-7ced04fd659f","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_gemklub_tarsasjatek_aczel_zoltan_gondolkodo_jatekbolt_jatek_webshop","timestamp":"2018. november. 07. 13:00","title":"Már a piac óriásaival is felveszi a versenyt az első magyar társasjáték-kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f71aa9-a828-4580-9012-d55a1f18cfb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Alza.hu Kft.-vel szemben, a cég közleményben védi magát.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Alza.hu Kft.-vel szemben, a cég közleményben védi...","id":"20181107_alzahu_learazas_black_friday_gazdasagi_versenyhivatal_versenyfelugyeleti_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f71aa9-a828-4580-9012-d55a1f18cfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ff424-f51e-4bec-941d-9e4eb8dc6cb6","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_alzahu_learazas_black_friday_gazdasagi_versenyhivatal_versenyfelugyeleti_eljaras","timestamp":"2018. november. 07. 20:34","title":"Reagált a gyanús leárazást hirdető webshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]