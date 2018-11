Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4276d83-82a3-4212-999e-1689f5ae7c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makai Viktória egy közeli üzletben már többször is látta a támadóját, akiről kiderült, a nemi erőszak kísérlete előtt egy munkahelyi buliból távozott, ahol alkoholt ivott.","shortLead":"Makai Viktória egy közeli üzletben már többször is látta a támadóját, akiről kiderült, a nemi erőszak kísérlete előtt...","id":"20181108_Meg_meztelen_volt_a_futonovel_eroszakoskodo_ferfi_amikor_a_rendorok_ratalaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4276d83-82a3-4212-999e-1689f5ae7c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5d5429-d0e7-4ab9-8810-e4ec106aa74f","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Meg_meztelen_volt_a_futonovel_eroszakoskodo_ferfi_amikor_a_rendorok_ratalaltak","timestamp":"2018. november. 08. 11:05","title":"Még meztelen volt a futónővel erőszakoskodó férfi, amikor a rendőrök rátaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","shortLead":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","id":"20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5975b-de91-47a7-8ad5-c126231ff46b","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","timestamp":"2018. november. 08. 15:46","title":"Szomjan halt egy család Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","shortLead":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","id":"20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116889a-f562-44ab-a0a8-79c1ec0ccc10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","timestamp":"2018. november. 08. 05:52","title":"Tárki: Ha így haladunk, soha nem érjük utol Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ausztrál rendőrség közölte, hogy ekként kezelik az esetet, amelyben egy ember meghalt.","shortLead":"Az ausztrál rendőrség közölte, hogy ekként kezelik az esetet, amelyben egy ember meghalt.","id":"20181109_melbourne_keses_tamadas_terrorcselekmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c66d19c-2d4f-45d6-86a1-c01a9368d48d","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_melbourne_keses_tamadas_terrorcselekmeny","timestamp":"2018. november. 09. 13:38","title":"Terrorcselekmény a melbourne-i késes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f159413c-bcdc-458a-9ec2-3cf2b65d73a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervekhez képest később, de végül csak fellőtte az Európai Űrügynökség a harmadik MetOp-műholdat is. A kiépült rendszerrel sokkal pontosabbá válhat az időjárás-előrejelzés.","shortLead":"Az eredeti tervekhez képest később, de végül csak fellőtte az Európai Űrügynökség a harmadik MetOp-műholdat is...","id":"20181109_metop_meteorologia_elorejelzes_europai_urugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f159413c-bcdc-458a-9ec2-3cf2b65d73a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5de2887-4c00-409f-8f0e-ff0be2f9a824","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_metop_meteorologia_elorejelzes_europai_urugynokseg","timestamp":"2018. november. 09. 08:03","title":"Unja már, hogy nem elég pontos az időjárás-előrejelzés? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cee5446-351b-4630-ba34-599e6f5db1f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Tartoztassatok_le_az_elnokot_uj_dallal_jelentkezett_Ice_Cube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cee5446-351b-4630-ba34-599e6f5db1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaa961d-9e33-4e10-959e-ce2e5fee7f91","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Tartoztassatok_le_az_elnokot_uj_dallal_jelentkezett_Ice_Cube","timestamp":"2018. november. 09. 16:25","title":"Tartóztassátok le az elnököt: új dallal jelentkezett Ice Cube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan lejár az egyéves haladék, kötelező lesz minden céges adóügyet a Cégkapun keresztül intézni.","shortLead":"Hamarosan lejár az egyéves haladék, kötelező lesz minden céges adóügyet a Cégkapun keresztül intézni.","id":"20181109_Figyelmeztet_a_NAV_vege_a_haladeknak_kotelezo_lesz_a_Cegkaput_hasznalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae42a461-283a-46da-9392-7243f385e97e","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Figyelmeztet_a_NAV_vege_a_haladeknak_kotelezo_lesz_a_Cegkaput_hasznalni","timestamp":"2018. november. 09. 10:12","title":"Figyelmeztet a NAV: vége a haladéknak, kötelező lesz a Cégkaput használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef675d6a-2b24-4a8c-8a27-dd9680dff8f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden idők legnépszerűbb fiúzenekara, a 90-es évek popesszenciája június 25-én lép fel az Arénában.\r

\r

","shortLead":"Minden idők legnépszerűbb fiúzenekara, a 90-es évek popesszenciája június 25-én lép fel az Arénában.\r

\r

","id":"20181109_Jon_a_Backstreet_Boys","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef675d6a-2b24-4a8c-8a27-dd9680dff8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1295ab7-5e58-418c-938b-5f84405cfc1c","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Jon_a_Backstreet_Boys","timestamp":"2018. november. 09. 10:16","title":"Budapestre jön a Backstreet Boys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]