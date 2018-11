Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59b9fc9d-debc-4747-9e98-ee555861c705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A toplista élén egy Hyundai tanyázik, mellyel valós felhasználási körülmények mellett 400 kilométernél többet lehet megtenni egy feltöltéssel.","shortLead":"A toplista élén egy Hyundai tanyázik, mellyel valós felhasználási körülmények mellett 400 kilométernél többet lehet...","id":"20181110_nem_a_mesebeli_gyari_adatok_hanem_a_gyakorlat_szerinti_leghosszabb_hatotavu_villanyautok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59b9fc9d-debc-4747-9e98-ee555861c705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3502596-d641-48d9-a6d1-eaf6cb941650","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_nem_a_mesebeli_gyari_adatok_hanem_a_gyakorlat_szerinti_leghosszabb_hatotavu_villanyautok","timestamp":"2018. november. 10. 08:21","title":"Hagyjuk a mesebeli gyári adatokat, ezek a leghosszabb hatótávú villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cee5446-351b-4630-ba34-599e6f5db1f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Tartoztassatok_le_az_elnokot_uj_dallal_jelentkezett_Ice_Cube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cee5446-351b-4630-ba34-599e6f5db1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaa961d-9e33-4e10-959e-ce2e5fee7f91","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Tartoztassatok_le_az_elnokot_uj_dallal_jelentkezett_Ice_Cube","timestamp":"2018. november. 09. 16:25","title":"Tartóztassátok le az elnököt: új dallal jelentkezett Ice Cube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor vette észre, hogy rossz irányban halad, amikor meglátta az útburkolati jeleket. ","shortLead":"Akkor vette észre, hogy rossz irányban halad, amikor meglátta az útburkolati jeleket. ","id":"20181108_Birosag_ele_allitottak_egy_magyar_not_Angliaban_mert_forgalommal_szemben_hajtott_fel_az_autopalyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6144c1-9d32-4355-b22e-6f01ed432e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_Birosag_ele_allitottak_egy_magyar_not_Angliaban_mert_forgalommal_szemben_hajtott_fel_az_autopalyara","timestamp":"2018. november. 08. 12:53","title":"Bíróság elé állítottak egy magyar nőt Angliában, mert forgalommal szemben hajtott fel az autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai liberálisok felvették tagjaik közé Fekete-Győr András pártját.","shortLead":"Az európai liberálisok felvették tagjaik közé Fekete-Győr András pártját.","id":"20181109_Verhofstadt_partcsaladjahoz_csatlakozott_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d345ba-ef7c-4063-8ece-9dc1fdaa4230","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Verhofstadt_partcsaladjahoz_csatlakozott_a_Momentum","timestamp":"2018. november. 09. 14:02","title":"Verhofstadt pártcsaládjához csatlakozott a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97202db-a9a7-45d5-9fbf-9cb9170cadf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A decemberben érkező Chrome 71 mobilokra és asztali gépekre kiadott változatában is benne lesz az a funkció, ami megóvhatja a gyanútlan felhasználókat attól, hogy anyagi kár érje őket.","shortLead":"A decemberben érkező Chrome 71 mobilokra és asztali gépekre kiadott változatában is benne lesz az a funkció, ami...","id":"20181109_google_chrome_71_telefonszamla_sms_elofizetes_weboldalak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f97202db-a9a7-45d5-9fbf-9cb9170cadf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c2995f-5374-4847-9931-16d32775d1f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_google_chrome_71_telefonszamla_sms_elofizetes_weboldalak","timestamp":"2018. november. 09. 09:33","title":"A telefonszámlával is segít spórolni a Google Chrome új verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De semelyik másik eddig bejelentkezett főpolgármester-jelölt nevét nem említette.","shortLead":"De semelyik másik eddig bejelentkezett főpolgármester-jelölt nevét nem említette.","id":"20181108_Puzser_elarulta_kinek_a_javara_lepne_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eed8096-4b6c-4f0d-8c84-578967b9d7b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Puzser_elarulta_kinek_a_javara_lepne_vissza","timestamp":"2018. november. 08. 16:08","title":"Puzsér elárulta, kinek a javára lépne vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5305077-ea35-4936-830b-9ad1fb187678","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas francia zeneszerző 86 éves volt.","shortLead":"Az Oscar-díjas francia zeneszerző 86 éves volt.","id":"20181108_Meghalt_Francis_Lai_a_Love_Story_zeneszerzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5305077-ea35-4936-830b-9ad1fb187678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097fc536-074e-41d8-b290-0144a6ab4de8","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_Francis_Lai_a_Love_Story_zeneszerzoje","timestamp":"2018. november. 08. 14:15","title":"Meghalt Francis Lai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","shortLead":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","id":"20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9feede-2313-44eb-b77b-c79923630f48","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","timestamp":"2018. november. 08. 10:21","title":"Meghalt az igazi Wonder Woman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]