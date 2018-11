Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68816702-d9e6-4099-ab0e-4c060eabb793","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem gondolta volta, hogy az őzikeszemű, bájos és egyben fenséges jelenség, Audrey Hepburn holland partizán volt, igaz? Pedig így történt, egy új könyv pedig részletesen elmeséli nekünk Audrey Hepburn éveit a holland ellenállásban.","shortLead":"Nem gondolta volta, hogy az őzikeszemű, bájos és egyben fenséges jelenség, Audrey Hepburn holland partizán volt, igaz...","id":"20181115_Igy_kuzdott_a_tini_Audrey_Hepburn_a_nacik_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68816702-d9e6-4099-ab0e-4c060eabb793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88564b-a2a6-4600-849d-491eed9b3767","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Igy_kuzdott_a_tini_Audrey_Hepburn_a_nacik_ellen","timestamp":"2018. november. 15. 10:21","title":"Így küzdött a tini Audrey Hepburn a nácik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4fa631-7288-4204-b39a-392994941902","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök a kabinet ötórás, soron kívüli ülése után azt mondta: az egyezség nemzeti érdek, amely biztosítja, hogy megvalósuljon, amiről a 2016-os népszavazáson döntöttek. Az Európai Unió elégedetten nyugtázta a londoni kormánydöntést, ám a brit lapok szerint a May-kabinet rendkívül megosztott, miniszteri lemondások jöhetnek, és a megállapodás parlamenti elfogadását sem lehet borítékolni.","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök a kabinet ötórás, soron kívüli ülése után azt mondta: az egyezség nemzeti érdek, amely...","id":"20181114_Brexit_a_brit_kormany_jovahagyta_a_megallapodastervezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a4fa631-7288-4204-b39a-392994941902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa2bf97-f53f-470b-bd3e-d105ea10c7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Brexit_a_brit_kormany_jovahagyta_a_megallapodastervezetet","timestamp":"2018. november. 14. 20:37","title":"Brexit: a brit kormány jóváhagyta a megállapodás-tervezetet, jöhet az EU-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük egy még élő kiscsibét – boncoltak tizenéves diákok, derül ki a hvg.hu birtokába került kormányhivatali határozatból. A rendőrség korábban megszüntette a nyomozást, a hatóság viszont elfogadhatatlannak tartja, hogy egy állami oktatási intézményben állatokat öljenek le „elfogadható ok nélkül”. A szakkört vezető tanár is megszólalt, szerinte egy húsevő társadalomban mindez „üres és visszataszító” képmutatás.","shortLead":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük...","id":"20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e3c0b-27db-4ab0-9101-fe29305519fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","timestamp":"2018. november. 14. 06:30","title":"„A leölésben a diákok is segédkezhettek” – büntettek az iskolai állatboncolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bemutatkozó meccsén szerezte, ez volt az első gólja új, amerikai csapatában. ","shortLead":"Bemutatkozó meccsén szerezte, ez volt az első gólja új, amerikai csapatában. ","id":"20181114_zlatan_ibrahimovic_ev_golja_mls_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce4e86-8272-4cca-b681-c207e18b4e8d","keywords":null,"link":"/sport/20181114_zlatan_ibrahimovic_ev_golja_mls_amerika","timestamp":"2018. november. 14. 12:50","title":"Ibrahimovic bődületes gólja lett az év találata Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda egy rendezvénycentrumot. A szakma kiakadt, a költség újabb 150 millióval nő, a háttérben pedig Orbán Ráhel kapcsolati hálója sejlik fel. A kormány budapesti építkezéseiről, terveiről részletes összeálltást olvashat a HVG csütörtökön megjelent számában.","shortLead":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda...","id":"201846_kukaba_atervekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb803775-46ec-483c-9c51-f6d15b19599a","keywords":null,"link":"/itthon/201846_kukaba_atervekkel","timestamp":"2018. november. 15. 06:00","title":"Finta mehet, jön más - egymilliárd forintot fizetett az állam, most kidobja a terveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nem én vagyok gőgös, hanem azok, akik szerint nincs mit tanulni senkitől.","shortLead":"Nem én vagyok gőgös, hanem azok, akik szerint nincs mit tanulni senkitől.","id":"20181114_TGM_Melyen_kanonikus_tekintelyszemelyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6139d50f-e9c9-4f7e-951f-936d9a8edc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_TGM_Melyen_kanonikus_tekintelyszemelyek","timestamp":"2018. november. 14. 14:22","title":"TGM: Mélyen kanonikus tekintélyszemélyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmondása szerint a macedón külügybe bekéretett magyar nagykövet sem mondott semmit Szkopjéban. ","shortLead":"Elmondása szerint a macedón külügybe bekéretett magyar nagykövet sem mondott semmit Szkopjéban. ","id":"20181114_Szijjarto_tovabb_titkolozik_a_volt_macedon_miniszterelnok_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8d3b38-6558-419a-9b94-550cc990f4ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Szijjarto_tovabb_titkolozik_a_volt_macedon_miniszterelnok_ugyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:14","title":"Szijjártó tovább titkolózik a volt macedón miniszterelnök ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ef509f-1cc9-410e-81b2-93c8cea460ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 21 országból 104 személyt szállítottak Törökországba ugyanerre hivatkozva.","shortLead":"Eddig 21 országból 104 személyt szállítottak Törökországba ugyanerre hivatkozva.","id":"20181114_83_orszagbol_452_gulenista_kiadasat_keri_Torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68ef509f-1cc9-410e-81b2-93c8cea460ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12730-ac0f-41b1-8dea-ae3c02bc46fc","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_83_orszagbol_452_gulenista_kiadasat_keri_Torokorszag","timestamp":"2018. november. 14. 21:52","title":"83 országból 452 \"gülenista\" kiadását kéri Törökország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]