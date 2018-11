Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje programbemutatóján arról beszélt, sok erő próbálja szétszakítani Európát, ő viszont hidakat akar építeni. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje programbemutatóján arról beszélt, sok erő próbálja szétszakítani Európát, ő viszont...","id":"20181119_Manfred_Weber_EPP_csucsjelolt_nacionalizmus_europai_parlamenti_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da444d0-4de7-420e-88f3-ae66b58b38e3","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Manfred_Weber_EPP_csucsjelolt_nacionalizmus_europai_parlamenti_valasztas","timestamp":"2018. november. 19. 17:31","title":"Weber: A nacionalizmus lesz a fő ellenfél az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9b3385-bea2-416f-8563-cfeac1181c3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen könnyű versenyzőruhát eddig még nem lehetett kapni, de az alacsony tömegnek alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ilyen könnyű versenyzőruhát eddig még nem lehetett kapni, de az alacsony tömegnek alaposan meg is kérik az árát.","id":"20181120_autoversenyzonek_oltozne_nem_lesz_olcso_mulatsag_mclaren_sparco_fia_cipo_kesztyu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c9b3385-bea2-416f-8563-cfeac1181c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5165df-a830-4aec-9c17-7ceb394c084d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_autoversenyzonek_oltozne_nem_lesz_olcso_mulatsag_mclaren_sparco_fia_cipo_kesztyu","timestamp":"2018. november. 20. 08:21","title":"Autóversenyzőnek öltözne? Nem lesz olcsó mulatság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmentünk megörökíteni a hóesést a Normafánál. ","shortLead":"Elmentünk megörökíteni a hóesést a Normafánál. ","id":"20181119_Levideoztuk_az_elso_havat_a_Normafan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61420c0a-fd75-4853-bea1-5f6222309d63","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Levideoztuk_az_elso_havat_a_Normafan","timestamp":"2018. november. 19. 14:27","title":"Levideóztuk az első havat a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje azt mondta: védence akkor döbbent rá, hogy ártatlan, amikor beszélt egy börtönpszichológussal.","shortLead":"A férfi ügyvédje azt mondta: védence akkor döbbent rá, hogy ártatlan, amikor beszélt egy börtönpszichológussal.","id":"20181119_beismero_vallomas_tagadas_varpalotai_kettos_gyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00171409-ca16-4f74-8027-ab2f1c124f83","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_beismero_vallomas_tagadas_varpalotai_kettos_gyilkos","timestamp":"2018. november. 19. 16:15","title":"Korábban beismerte, most viszont tagadja bűnösségét a várpalotai kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","shortLead":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","id":"20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eae261-32ca-46ac-8502-9ab053748ac5","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","timestamp":"2018. november. 19. 08:50","title":"Új madárfaj érkezett Magyarországra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13f87a4-7eb3-4c99-9d9f-8cab16a0c320","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Anglia 2-1-re legyőzte a vendég horvát labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája A osztályának vasárnapi játéknapján, a házigazdák ezzel bejutottak a négyes döntőbe, míg a vesztes együttes kiesett a B osztályba.","shortLead":"Anglia 2-1-re legyőzte a vendég horvát labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája A osztályának vasárnapi játéknapján...","id":"20181118_Lingard_es_Kane_forditott_Modricek_ellen_Anglia_a_negyes_dontoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13f87a4-7eb3-4c99-9d9f-8cab16a0c320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eead243-2e3d-423a-a4f4-80a8df489121","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Lingard_es_Kane_forditott_Modricek_ellen_Anglia_a_negyes_dontoben","timestamp":"2018. november. 18. 17:03","title":"Lingard és Kane fordított Modricék ellen, Anglia a négyes döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edc3e49-ee59-4627-a865-b0f8ca6c9923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jövő év elején tartják az elnökválasztást.","shortLead":"Jövő év elején tartják az elnökválasztást.","id":"20181118_Megvan_ki_lesz_a_befuto_a_bajor_keresztenyszocialistaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2edc3e49-ee59-4627-a865-b0f8ca6c9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca0b963-7c7f-485c-99dc-f1c0ef60d0f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Megvan_ki_lesz_a_befuto_a_bajor_keresztenyszocialistaknal","timestamp":"2018. november. 18. 14:31","title":"Megvan, ki lesz a befutó a bajor keresztényszocialistáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország ellen.","shortLead":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország...","id":"20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd6eda-48d5-4002-a26c-1688a639e66f","keywords":null,"link":"/sport/20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","timestamp":"2018. november. 18. 20:46","title":"Magyarország-Finnország - 2-0 - Nézze meg a gólokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]