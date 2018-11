Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz könnyű dolga a Fidesznek, hogy a saját szavazóikkal elfogadtassák a Gruevszki-ügyet, de már más helyzetekben is megoldották ezt - mondta Schiffer András.","shortLead":"Nem lesz könnyű dolga a Fidesznek, hogy a saját szavazóikkal elfogadtassák a Gruevszki-ügyet, de már más helyzetekben...","id":"20181124_Schiffer_Gruevszki_urnak_a_tranzitzonaban_kellene_varakoznia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a73f3b7-abe7-4128-9f7c-22b09a1d5971","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Schiffer_Gruevszki_urnak_a_tranzitzonaban_kellene_varakoznia","timestamp":"2018. november. 24. 10:01","title":"Schiffer: „Gruevszki úrnak a tranzitzónában kellene várakoznia”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb akadály hárult el a britek unióból való rendezett kilépése elől. ","shortLead":"Újabb akadály hárult el a britek unióból való rendezett kilépése elől. ","id":"20181124_Madrid_elegedett_megrendezhetik_a_vasarnapi_Brexitcsucsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1c8a57-1570-431c-a723-400d9a94360c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Madrid_elegedett_megrendezhetik_a_vasarnapi_Brexitcsucsot","timestamp":"2018. november. 24. 16:11","title":"Madrid elégedett, megrendezhetik a vasárnapi Brexit-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ugyanaz a férfi az egyik nap nem verekszik, a másikon már igen - a kormánymédia úgy döntött, eljött az idő, hogy rászálljon a bangladesiekre.","shortLead":"Ugyanaz a férfi az egyik nap nem verekszik, a másikon már igen - a kormánymédia úgy döntött, eljött az idő...","id":"20181125_Ha_a_migransok_elleni_uszitasrol_van_szo_sajat_anyagait_is_atirja_a_kozteve_Hiradoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b2a781-1fad-4e9b-8090-6559439df3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Ha_a_migransok_elleni_uszitasrol_van_szo_sajat_anyagait_is_atirja_a_kozteve_Hiradoja","timestamp":"2018. november. 25. 10:12","title":"Ha a migránsok elleni uszításról van szó, saját anyagait is átírja a köztévé Híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap az ügyre rálátó forrásokra hivatkozik, de az nem derül ki, milyen mélységében ismerik az ügyet, és mire alapozzák állításukat","shortLead":"A lap az ügyre rálátó forrásokra hivatkozik, de az nem derül ki, milyen mélységében ismerik az ügyet, és mire alapozzák...","id":"20181124_Politico_A_magyar_hirszerzes_is_segithette_Gruevszki_szokeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290deee9-146a-4e97-97ca-2d20ea990da6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Politico_A_magyar_hirszerzes_is_segithette_Gruevszki_szokeset","timestamp":"2018. november. 24. 19:16","title":"A Politico szerint a magyar hírszerzés is segített Gruevszkinek megszökni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leakciózták a temetkezési szertartásokat. A szlogen is elég morbid. ","shortLead":"Leakciózták a temetkezési szertartásokat. A szlogen is elég morbid. ","id":"20181123_Egy_olasz_temetkezesi_vallalkozas_is_kihasznalja_a_Black_Fridayt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1eef234-4c5c-4195-8702-3228ecf15ba7","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Egy_olasz_temetkezesi_vallalkozas_is_kihasznalja_a_Black_Fridayt","timestamp":"2018. november. 23. 19:31","title":"Egy olasz temetkezési vállalkozás is kihasználja a Black Fridayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e66d5-fb85-4494-90c3-50e0abbd3e0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az összesített bajnoki címet a Testnevelési Egyetem szerezte meg.","shortLead":"Az összesített bajnoki címet a Testnevelési Egyetem szerezte meg.","id":"20181124_Cseh_Laszlo_ket_Rasovszky_Kristof_harom_aranyeremmel_zarta_az_egyetemi_bajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e66d5-fb85-4494-90c3-50e0abbd3e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a42846f-a955-47e9-9ff6-5073b789b7e2","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Cseh_Laszlo_ket_Rasovszky_Kristof_harom_aranyeremmel_zarta_az_egyetemi_bajnoksagot","timestamp":"2018. november. 24. 17:29","title":"Cseh László két, Rasovszky Kristóf három aranyéremmel zárta az egyetemi bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e3aa8-0209-408c-b386-0fc811fd82e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban pár hónapja működik a Zöldkommandó, azt mondják, van bőven dolguk.","shortLead":"A városban pár hónapja működik a Zöldkommandó, azt mondják, van bőven dolguk.","id":"20181124_Ejszaka_babakocsival_hordta_a_szemetet_az_erdobe_egy_miskolci_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44e3aa8-0209-408c-b386-0fc811fd82e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebca8e60-d4a7-4e98-a065-785b23af08f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Ejszaka_babakocsival_hordta_a_szemetet_az_erdobe_egy_miskolci_no","timestamp":"2018. november. 24. 20:05","title":"Éjszaka, babakocsival hordta a szemetet az erdőbe egy miskolci nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jól sikerült a hatos lottó szülinapi partija.","shortLead":"Jól sikerült a hatos lottó szülinapi partija.","id":"20181124_Hatalmas_bulit_csapott_Sting_es_Shaggy_a_hosok_teren__galeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a73520-11fc-4586-936d-ca001c8335f0","keywords":null,"link":"/kultura/20181124_Hatalmas_bulit_csapott_Sting_es_Shaggy_a_hosok_teren__galeria","timestamp":"2018. november. 24. 21:54","title":"Hatalmas bulit csapott Sting és Shaggy a Hősök terén - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]