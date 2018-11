Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nem fogynak olyan jól az idei iPhone-ok, mint ahogyan arra az Apple számított. Új értékesítési stratégiát kell tehát...    Hogy ez mennyire igaz, arról...   A jelenség alól Magyarország sem kivétel: itthon főként egyes mellimplantátumok okoztak problémát. 