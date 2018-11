Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig ismeretlen részleteket közölt a német közszolgálati DW, állításuk szerint már Macedóniából is magyarok segíthettek kijutni Nikola Gruevszki korábbi miniszterelnöknek.","shortLead":"Eddig ismeretlen részleteket közölt a német közszolgálati DW, állításuk szerint már Macedóniából is magyarok...","id":"20181128_Macedoniabol_is_magyarok_segithettek_kijutni_Gruevszkinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb97b56a-853d-4b8d-a00d-ef9491388b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Macedoniabol_is_magyarok_segithettek_kijutni_Gruevszkinek","timestamp":"2018. november. 28. 11:25","title":"Macedóniából is magyarok segíthettek kijutni Gruevszkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bb755b-c067-4448-a234-36afce359fa1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A duplájába is kerülhet az ünnepi bejgli.","shortLead":"A duplájába is kerülhet az ünnepi bejgli.","id":"20181127_Mar_itt_is_a_karacsonyi_diopanik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18bb755b-c067-4448-a234-36afce359fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc340159-698f-41b6-8f54-17bfed4377be","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Mar_itt_is_a_karacsonyi_diopanik","timestamp":"2018. november. 27. 08:54","title":"Már itt is a karácsonyi diópánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Olasz, spanyol, ír és görög városokba lehet eljutni közvetlenül Budapestről jövő tavasztól Ryanairrel.","shortLead":"Olasz, spanyol, ír és görög városokba lehet eljutni közvetlenül Budapestről jövő tavasztól Ryanairrel.","id":"20181127_Hat_varosba_indit_uj_jaratokat_Budapestrol_a_Ryanair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3099a7ec-4786-44bc-b502-24e800bf429b","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Hat_varosba_indit_uj_jaratokat_Budapestrol_a_Ryanair","timestamp":"2018. november. 27. 13:52","title":"Hat városba indít új járatokat Budapestről a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság első alelnökét megkérdezték, van-e esélye az ellenzéknek az EP-választáson.","shortLead":"Az Európai Bizottság első alelnökét megkérdezték, van-e esélye az ellenzéknek az EP-választáson.","id":"20181127_Timmermans_Orban_politikajaval_elszigetelodes_var_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab144ce-1328-46b0-859d-ff9324b9b8f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Timmermans_Orban_politikajaval_elszigetelodes_var_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 27. 17:44","title":"Timmermans: Orbán politikájával elszigetelődés vár Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbf9513-b076-4c87-be4e-0dabc9cff91b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltüntették az archívumból a Hír Tv ellenzéki korszakának híreit, ha nem is törölték el teljesen.","shortLead":"Eltüntették az archívumból a Hír Tv ellenzéki korszakának híreit, ha nem is törölték el teljesen.","id":"20181126_Atirja_a_tortenelmet_a_Hir_TV_eltuntek_a_Gnap_utani_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfbf9513-b076-4c87-be4e-0dabc9cff91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0de669-aa85-4636-9c3a-7bc409e99a01","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Atirja_a_tortenelmet_a_Hir_TV_eltuntek_a_Gnap_utani_hirek","timestamp":"2018. november. 26. 16:03","title":"Átírja a történelmet a Hír Tv, eltűntek a G-nap utáni hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint a felvonó korábban igenis működött, csak sokszor kellett javítani, mert az árusok teherliftként használták.","shortLead":"A vasúttársaság szerint a felvonó korábban igenis működött, csak sokszor kellett javítani, mert az árusok teherliftként...","id":"20181127_MAV_A_rendszeres_meghibasodas_miatt_kellett_befalazni_a_liftet_a_Nyugatinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4d31d0-712f-4eff-81fd-fe7b966af4d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_MAV_A_rendszeres_meghibasodas_miatt_kellett_befalazni_a_liftet_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. november. 27. 12:22","title":"MÁV: A rendszeres meghibásodás miatt kellett befalazni a liftet a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúzott a MediaTek: a Helio P70 után újabb lapkakészlettel rukkolhat ki. A Geekbench benchmark tanúsága szerint középkategóriás termékre számíthatunk, amelyiknek lesz egy egyedi sajátsága az elődeihez képest.","shortLead":"Belehúzott a MediaTek: a Helio P70 után újabb lapkakészlettel rukkolhat ki. A Geekbench benchmark tanúsága szerint...","id":"20181127_uj_mediatek_helio_x40_lapkakeszlet_geekbench","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6e7a78-ff54-4699-b64d-947c3156f1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_uj_mediatek_helio_x40_lapkakeszlet_geekbench","timestamp":"2018. november. 27. 17:03","title":"Olyan magot tett a MediaTek az új lapkakészletébe, amilyet korábban még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai Vice News átfogó cikkben elemzi Orbánék szerepét a konspirációs elmélet terjedésében.","shortLead":"Az amerikai Vice News átfogó cikkben elemzi Orbánék szerepét a konspirációs elmélet terjedésében.","id":"20181127_Vice_egymast_majmoljak_a_sorosozo_kormanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80334e21-14c4-48ac-9902-2847896bf2a0","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Vice_egymast_majmoljak_a_sorosozo_kormanyok","timestamp":"2018. november. 27. 09:08","title":"Vice: egymást majmolják a sorosozó kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]