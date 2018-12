Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai tudományos és technológiai miniszterhelyettes elfogadhatatlannak tartja Ho Csienkuj kísérletét. A tudós azt állítja: megszülettek a világ első génszerkesztett babái.","shortLead":"A kínai tudományos és technológiai miniszterhelyettes elfogadhatatlannak tartja Ho Csienkuj kísérletét. A tudós azt...","id":"20181130_geneszerkesztes_genmodositas_ho_csienkuj_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eefc18-78bf-4108-829f-bdc75216a8c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_geneszerkesztes_genmodositas_ho_csienkuj_kina","timestamp":"2018. november. 30. 20:03","title":"Génszerkesztett ikerpár: Kína betiltotta az emberkísérlet folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy törvénymódosítással ugyan engednénk annak az európai akaratnak, hogy be kelljen számolni arról, hogy mit üzletel kormányunk a Gazprommal, ugyanakkor kikötnék, hogy ne kelljen, ha egy nem állami, hanem magáncég üzletel velük.","shortLead":"Egy törvénymódosítással ugyan engednénk annak az európai akaratnak, hogy be kelljen számolni arról, hogy mit üzletel...","id":"20181130_Felhagyna_a_kormany_a_strategiai_gaztarozot_potencialis_orosz_gazuzletek_kedveert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef8044-fde5-4a99-8f07-e1f3a44d8da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_Felhagyna_a_kormany_a_strategiai_gaztarozot_potencialis_orosz_gazuzletek_kedveert","timestamp":"2018. november. 30. 18:33","title":"Megkönnyítené a kormány a Gazprommal üzletelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7b012a-f059-4cc5-99f9-c5875ad25030","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új törvénymódosítással akár 90 százalékkal csökkenhetnek az építész-tervezőirodák szabványköltségei – derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményéből.","shortLead":"Az új törvénymódosítással akár 90 százalékkal csökkenhetnek az építész-tervezőirodák szabványköltségei – derül ki...","id":"20181129_Itt_az_ujabb_rezsicsokkentes__de_csak_bizonyos_cegek_elhetnek_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd7b012a-f059-4cc5-99f9-c5875ad25030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040e35ca-5e3d-4b6f-be71-5e799814b9d3","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Itt_az_ujabb_rezsicsokkentes__de_csak_bizonyos_cegek_elhetnek_vele","timestamp":"2018. november. 29. 12:08","title":"Itt az újabb rezsicsökkentés – de csak bizonyos cégek élhetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcák az ENSZ globális migrációs csomagjának parlamenti elutasítása miatt távozik tisztségéből.","shortLead":"Miroslav Lajcák az ENSZ globális migrációs csomagjának parlamenti elutasítása miatt távozik tisztségéből.","id":"20181129_Lemondott_a_szlovak_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18198b46-cd1c-4d4b-834d-fd25d9822ede","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Lemondott_a_szlovak_kulugyminiszter","timestamp":"2018. november. 29. 19:23","title":"Lemondott a szlovák külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e629544-beb0-4341-b058-7cba240d094e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi a legfontosabb a szerelemben? A párom pénze. Erre a meglehetősen lesújtó következtetésre juthatunk, ha megnézzük, hogy mit válaszolt 1000 tehetős amerikai polgár a vagyonkezelőjének kérdéseire. ","shortLead":"Mi a legfontosabb a szerelemben? A párom pénze. Erre a meglehetősen lesújtó következtetésre juthatunk, ha megnézzük...","id":"20181201_Trump_nem_log_ki_a_penzes_amerikaiak_kozul_amikor_befekteteskent_beszel_a_felesegerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e629544-beb0-4341-b058-7cba240d094e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2121812a-4a16-4dfc-96d8-a65d596d4a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Trump_nem_log_ki_a_penzes_amerikaiak_kozul_amikor_befekteteskent_beszel_a_felesegerol","timestamp":"2018. december. 01. 10:10","title":"Trump nem lóg ki a pénzes amerikaiak közül, amikor befektetésként beszél a feleségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a környezet szenvedheti meg a globális felmelegedés következményeit. Egy új jelentés szerint a klímaváltozás az emberi testben is komoly (mentális) változásokat indíthat be. ","shortLead":"Nem csak a környezet szenvedheti meg a globális felmelegedés következményeit. Egy új jelentés szerint a klímaváltozás...","id":"20181129_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_gyilkossag_eroszak_ongyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7277d23-9edd-4070-bf3a-1a3cd84ab677","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_gyilkossag_eroszak_ongyilkossag","timestamp":"2018. november. 29. 14:03","title":"Növekvő erőszak, depresszió, öngyilkosság – ezt is okozhatja a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","shortLead":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","id":"20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660e373-8815-4ea8-88ab-4b8248149e91","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","timestamp":"2018. november. 29. 14:46","title":"Egy kelenföldi Reál-boltban árulják Vajna Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","shortLead":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","id":"20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d079d17e-b50e-4115-83ff-21d0abc996c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","timestamp":"2018. december. 01. 06:41","title":"A nap fotója: így parkol egy \"nagyon nagycsaládos\" suzukis Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]