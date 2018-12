Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kibertámadás eredményeként 500 millió vendég adatait lopta el valaki a világ legnagyobb szálladoláncaként ismert Marriottól.","shortLead":"Egy kibertámadás eredményeként 500 millió vendég adatait lopta el valaki a világ legnagyobb szálladoláncaként ismert...","id":"20181130_marriott_starwood_hotel_szallodas_hackertamadas_hackeles_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb644de-8e0e-4959-9f8d-2f7525e9534e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_marriott_starwood_hotel_szallodas_hackertamadas_hackeles_adatlopas","timestamp":"2018. november. 30. 14:33","title":"Meghackelték a világ legnagyobb szállodaláncát, 500 000 000 vendég adatai kerültek veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19e0f20-7ea3-4922-ad65-136df5b28e08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A HVG-ben megjelent interjúra a Filmalap a Facebookon reagált.



","shortLead":"A HVG-ben megjelent interjúra a Filmalap a Facebookon reagált.



","id":"20181201_A_Filmalap_visszaszolt_a_magat_mellozottnek_erzo_Palfi_Gyorgynek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a19e0f20-7ea3-4922-ad65-136df5b28e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37b18ce-9241-4890-ae42-5c56261f6780","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_A_Filmalap_visszaszolt_a_magat_mellozottnek_erzo_Palfi_Gyorgynek","timestamp":"2018. december. 01. 14:02","title":"A Filmalap visszaszólt a magát mellőzöttnek érző Pálfi Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az elektronikus jegyrendszer négy év szerencsétlenkedés utáni szerződésbontásáról magyarázkodott Tarlós István az Echo TV műsorában. A főpolgármester azt mondta, tudta, hogy baj van, csak azt nem, mekkora. De 2020-ra mégis lesz elektronikus jegyrendszer.","shortLead":"Az elektronikus jegyrendszer négy év szerencsétlenkedés utáni szerződésbontásáról magyarázkodott Tarlós István az Echo...","id":"20181130_Tarlos_Nem_is_dolt_be_az_ejegyrendszer_2020ra_meglesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc1a6dd-54d5-46f7-ab89-14deae9bcd01","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tarlos_Nem_is_dolt_be_az_ejegyrendszer_2020ra_meglesz","timestamp":"2018. november. 30. 22:19","title":"Tarlós: Nem is dőlt be az e-jegyrendszer, 2020-ra meglesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Német-Magyar Fórum vendége lesz Michael Roth, a kormány képviselőivel is tárgyalna. ","shortLead":"A Német-Magyar Fórum vendége lesz Michael Roth, a kormány képviselőivel is tárgyalna. ","id":"20181201_Budapestre_jon_az_Orbanon_gunyolodo_nemet_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a4dc5-5e9f-463e-99d4-7cd43c3f6cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Budapestre_jon_az_Orbanon_gunyolodo_nemet_miniszter","timestamp":"2018. december. 01. 11:52","title":"Budapestre jön az Orbánon gúnyolódó német miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fefbf4d-13c2-4bdd-a91e-a36c45c0d18c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán egy hete adta át a kormányszóvivői feladatokat Hollik Istvánnak. Egy hétig \"csak\" nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár volt, most itt a friss kinevezés: a 2021-es vadászati világkiállítás kormánybiztosa lett az amúgy szenvedélyes vadász Kovács. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy hete adta át a kormányszóvivői feladatokat Hollik Istvánnak. Egy hétig \"csak\" nemzetközi...","id":"20181201_Kormanybiztossa_leptette_elo_Orban_Viktor_a_volt_kormanyszovivot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fefbf4d-13c2-4bdd-a91e-a36c45c0d18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c5fa21-c528-4f88-9a86-1b6ecf17056f","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kormanybiztossa_leptette_elo_Orban_Viktor_a_volt_kormanyszovivot","timestamp":"2018. december. 01. 12:08","title":"Itt egy ok, hogy miért válthatták le a kormányszóvivőt: kormánybiztos lett Kovács Zoltánból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Amerika tőrbe csalt két fegyvercsempész maffiózót, a magyarok meg átadták őket az oroszoknak. Kizárt dolog, hogy a magyar kormány ne lenne tisztában azzal, hogy Oroszország hogyan bánik azokkal a bűnelkövetőkkel, akiket más ország hatóságai elől mentenek ki oda. Van, hogy még ki is tüntetik őket.","shortLead":"Amerika tőrbe csalt két fegyvercsempész maffiózót, a magyarok meg átadták őket az oroszoknak. Kizárt dolog...","id":"20181130_ljubisin_fegyverkereskedok_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e97db-dde1-44b6-bbee-28a75b0b7c70","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_ljubisin_fegyverkereskedok_oroszok","timestamp":"2018. november. 30. 18:00","title":"Mintha Orbánék nem tudnák, hogy aranyélet várhat az oroszoknak kiadott bűnözőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a91b3b-fbf4-49fe-8cd5-99ab0b60273c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bush júliusban járt Budapesten, a Három Kívánság csak novemberben ment le, de még ebben sem merték bevállalni, hogy az elnök szabadságot kívánt a gyerekeknek.","shortLead":"Bush júliusban járt Budapesten, a Három Kívánság csak novemberben ment le, de még ebben sem merték bevállalni...","id":"20181201_Bush_budapest_1989_harom_kivansag_kossuth_ter_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9a91b3b-fbf4-49fe-8cd5-99ab0b60273c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d204f309-4b38-4792-99b0-d9ef6a13fa5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Bush_budapest_1989_harom_kivansag_kossuth_ter_orban","timestamp":"2018. december. 01. 10:59","title":"Bush szabadságot kívánt 89-ben a magyar gyerekeknek, de ezt kicenzúrázta a tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926485-a8b5-40d6-8122-f6397ccc3b00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"December 1-től megduplázódik, ötszázmillióról egymilliárdra nő a kisvállalati adó (kiva) belépési határa. A vállalkozóknak decemberben érdemes dönteni arról, hogy az újévben melyik kedvező adózási mód szerint teljesítik közteherfizetési kötelezettségüket.","shortLead":"December 1-től megduplázódik, ötszázmillióról egymilliárdra nő a kisvállalati adó (kiva) belépési határa...","id":"20181201_Matol_a_ketszeresere_no_a_kiva_belepesi_hatara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06926485-a8b5-40d6-8122-f6397ccc3b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77215ba8-0601-44dc-b35a-af10f5c5de4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Matol_a_ketszeresere_no_a_kiva_belepesi_hatara","timestamp":"2018. december. 01. 10:37","title":"Mától a kétszeresére nő a kiva belépési határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]