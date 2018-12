Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b13c69-8b0e-490a-b8bf-0f57d50797b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a kormány azt üzente, aki nem áll be a sorba, annak mennie kell. ","shortLead":"A párt szerint a kormány azt üzente, aki nem áll be a sorba, annak mennie kell. ","id":"20181203_Gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Momentum_a_CEUra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b13c69-8b0e-490a-b8bf-0f57d50797b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286ebf5c-ab10-4aca-aa88-f960cf79a54f","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Momentum_a_CEUra","timestamp":"2018. december. 03. 13:30","title":"Gyertyagyújtással emlékezik a Momentum a CEU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bdb21b-8eb0-4e9a-93bd-2b53ecef44aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A metal egyik alapzenekara világkörüli turnéval búcsúzik, június 11-én az Arénában is zúznak egy utolsót.\r

","shortLead":"A metal egyik alapzenekara világkörüli turnéval búcsúzik, június 11-én az Arénában is zúznak egy utolsót.\r

","id":"20181203_Budapesttol_is_elbucsuzik_a_Slayer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bdb21b-8eb0-4e9a-93bd-2b53ecef44aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e77f10-61f4-4fbf-a0b3-61a845ed2c48","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Budapesttol_is_elbucsuzik_a_Slayer","timestamp":"2018. december. 03. 10:06","title":"Budapesttől is elbúcsúzik a Slayer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét üzletláncot jártunk végig, hogy olvasóinknak ne kelljen, és összeszámoltuk, mennyiből lehet kihozni a mostani árakon a karácsonyi menüt. Spoiler: hiába az áfacsökkenés vagy a tojáspara vége, nincsenek jó híreink azoknak, akik spórolni szeretnének.","shortLead":"Hét üzletláncot jártunk végig, hogy olvasóinknak ne kelljen, és összeszámoltuk, mennyiből lehet kihozni a mostani...","id":"20181203_Reg_nem_latott_dragulassal_jon_a_karacsony__itt_a_hvghu_bolttesztje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbd27ec-01d8-4bad-afa0-fb1844edf9ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Reg_nem_latott_dragulassal_jon_a_karacsony__itt_a_hvghu_bolttesztje","timestamp":"2018. december. 03. 06:30","title":"Rég nem látott drágulással jön a karácsony – itt a hvg.hu bolttesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább nőttek a kínaiak pénzügyi befektetései külföldön az év első felében, a legtöbb befektetést Hongkong vette fel.","shortLead":"Tovább nőttek a kínaiak pénzügyi befektetései külföldön az év első felében, a legtöbb befektetést Hongkong vette fel.","id":"20181202_Tovabb_nottek_a_kinaiak_kulfoldi_befektetesei_melyek_meghaladtak_a_felbillio_dollart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee45a3c8-9444-4f79-8864-74d3e6f82202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Tovabb_nottek_a_kinaiak_kulfoldi_befektetesei_melyek_meghaladtak_a_felbillio_dollart","timestamp":"2018. december. 02. 16:12","title":"A kínaiak egy év alatt négyszer annyi pénzt fektettek be külföldön, mint amennyit Magyarország megtermel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebből az egyik az a volt miniszterelnök szerint, hogy a belső határok nélküli Európa a külső határok nem védi eléggé.","shortLead":"Ebből az egyik az a volt miniszterelnök szerint, hogy a belső határok nélküli Európa a külső határok nem védi eléggé.","id":"20181203_Bajnai_Harom_nagy_baja_van_az_EUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc8e314-2b20-4be6-9acc-94e39b08ae57","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Bajnai_Harom_nagy_baja_van_az_EUnak","timestamp":"2018. december. 03. 10:28","title":"Bajnai: Három nagy baja van az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két évig üldözte, most beérte a NASA űrszondája az 500 méteres Bennut. ","shortLead":"Két évig üldözte, most beérte a NASA űrszondája az 500 méteres Bennut. ","id":"20181203_nasa_osiris_rex_urszonda_bennu_aszteroida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d1dcc9-95b1-4394-bc55-12c9bf940d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_nasa_osiris_rex_urszonda_bennu_aszteroida","timestamp":"2018. december. 03. 18:14","title":"Elérte a száguldó aszteroidát a NASA űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dán rendező nagyot küzd az alkoholizmusával és a depressziójával. ","shortLead":"A dán rendező nagyot küzd az alkoholizmusával és a depressziójával. Az új filmjét egyfajta hattyúdalnak szánja.","id":"20181203_Lars_von_Trier_Neha_az_alkohol_az_egyetlen_ami_segit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d42370-0f2f-4676-a075-8e11f3bef3e5","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Lars_von_Trier_Neha_az_alkohol_az_egyetlen_ami_segit","timestamp":"2018. december. 03. 12:40","title":"Lars von Trier: Néha az alkohol az egyetlen, ami segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt azonban még nem tudja, kit támogat Karácsony Gergely és Puzsér Róbert közül.„Nem látom, ki mögé sorakozhatnánk fel" – mondta Budapestről Márki-Zay Péter. Szegeden jó eséllyel Botkát támogatják majd.","shortLead":"Azt azonban még nem tudja, kit támogat Karácsony Gergely és Puzsér Róbert közül.„Nem látom, ki mögé sorakozhatnánk fel”...","id":"20181203_MarkiZay_A_Fidesz_Putyinnal_a_szelsojobbal_es_a_kommunistakkal_egyutt_rombolja_az_EUt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74350ad-9c1f-449e-8650-1c20e7c79772","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_MarkiZay_A_Fidesz_Putyinnal_a_szelsojobbal_es_a_kommunistakkal_egyutt_rombolja_az_EUt","timestamp":"2018. december. 03. 09:03","title":"Márki-Zay: A Fidesz Putyinnal, a szélsőjobbal és a kommunistákkal együtt rombolja az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]