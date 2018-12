Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5","c_author":"","category":"vilag","description":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","shortLead":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","id":"20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1f9a1a-4b8b-484f-8e58-89afd9979032","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","timestamp":"2018. december. 06. 11:08","title":"Elég aggasztó: Észak-Korea nem adja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3be6bd-7f6d-4541-bfde-0302fe29a33a","keywords":null,"link":"/velemeny/20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","timestamp":"2018. december. 05. 18:55","title":"A kormánysajtó közérdekké válása: Egy mondat az aljasságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","shortLead":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","id":"20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75b883a-4b0b-4215-ba1e-7b10d1898491","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","timestamp":"2018. december. 05. 18:56","title":"Olyan fegyvereket foglaltak le Bulgáriában, amilyen csak a különleges alakulatoknak van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is hozzányúl, és új ikonokat tervez nekik.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is...","id":"20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629207a2-6f1c-47ce-91c8-6861340af655","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","timestamp":"2018. december. 06. 08:03","title":"Lecseréli a Windows jól megszokott ikonjait a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8154230-64e2-4549-befd-7d1679b1da1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A csapat így két pontot visz a középdöntőbe.","shortLead":"A csapat így két pontot visz a középdöntőbe.","id":"20181205_3226ra_vertuk_a_spanyol_csapatot_a_kezilabdaebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8154230-64e2-4549-befd-7d1679b1da1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9280935-de22-40f5-bdc7-5799ed8b16fe","keywords":null,"link":"/sport/20181205_3226ra_vertuk_a_spanyol_csapatot_a_kezilabdaebn","timestamp":"2018. december. 05. 22:27","title":"Kézi-Eb: 32-26-ra verte Spanyolországot a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da","c_author":"Sallai György","category":"gazdasag","description":"Az okoseszközök felét még jelszóval sem védik a felhasználók, pedig a tartalmak elvesztése nem csak a cégeket, de a magánembereket is érzékenyen érinti. Joggal merülhet fel a kérdés, miért tesszük ki magunkat ilyen szintű digitális veszélynek?","shortLead":"Az okoseszközök felét még jelszóval sem védik a felhasználók, pedig a tartalmak elvesztése nem csak a cégeket, de...","id":"20181206_Sok_penzt_is_bukhatunk_azzal_ha_a_taxiban_hagyjuk_a_telefont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624e9110-7aa7-4943-990f-a489c356fe45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Sok_penzt_is_bukhatunk_azzal_ha_a_taxiban_hagyjuk_a_telefont","timestamp":"2018. december. 06. 17:14","title":"Sok pénzt is bukhatunk azzal, ha a taxiban hagyjuk a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi iPhone-jaiba, igaz, felfrissített formában.","shortLead":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi...","id":"20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7cb79-4596-42be-b2ba-608f4a4615bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","timestamp":"2018. december. 05. 12:03","title":"2018-ban lemondtak róla, 2019-ben visszahozhatják az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ronald Lauder azt kéri Orbántól, hogy ítélje el a Heisler Andrást ábrázoló Figyelő-címlapot.","shortLead":"Ronald Lauder azt kéri Orbántól, hogy ítélje el a Heisler Andrást ábrázoló Figyelő-címlapot.","id":"20181205_Levelet_irt_Orbannak_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_a_Figyelo_cimlapja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2aaf64e-1d96-473c-b4ac-dadf38981c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Levelet_irt_Orbannak_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_a_Figyelo_cimlapja_miatt","timestamp":"2018. december. 05. 09:20","title":"Levelet írt Orbánnak a Zsidó Világkongresszus elnöke a Figyelő címlapja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]