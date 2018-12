Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Ha őt bábnak nevezik, minek mondják a többi fideszes politikust? – fakadt ki, amikor azt próbáltuk megfejteni, miért őt akarta főpolgármester-jelöltnek Orbán. Pedig Tarlós István kitart amellett, hogy nem akart indulni, de aztán úgy érezte, nem mondhat nemet a kormányfőnek, aki nem szeret engedményeket tenni, most mégis tett. Beszéltünk vele ennek lehetséges okairól, meg persze BKK-ról és gyenge vezetőkről, hajléktalanokról és emberiességről, a Fidesz Budapest-politikájáról, amit nem feltétlenül szeretett, meg ellenfelekről, akik más osztályban fociznak, mint ő.","shortLead":"Ha őt bábnak nevezik, minek mondják a többi fideszes politikust? – fakadt ki, amikor azt próbáltuk megfejteni, miért őt...","id":"20181207_tarlos_istvan_interju_budapest_fopolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5f0c88-c62d-41eb-a259-abb33d6dc8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_tarlos_istvan_interju_budapest_fopolgarmester","timestamp":"2018. december. 07. 06:30","title":"Tarlós: Nem lehet véletlen, hogy a miniszterelnök az én indulásomhoz ragaszkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1422048f-f432-40b5-b4ca-4e4cd0db3dbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai légierő egyik gépe „különleges” repülést hajtott végre az ország felett.","shortLead":"Az amerikai légierő egyik gépe „különleges” repülést hajtott végre az ország felett.","id":"20181206_Az_USA_a_levegoben_fejezte_ki_tamogatasat_Ukrajnanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1422048f-f432-40b5-b4ca-4e4cd0db3dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49442786-6880-48b9-be4d-fd0b8c3d4126","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Az_USA_a_levegoben_fejezte_ki_tamogatasat_Ukrajnanak","timestamp":"2018. december. 06. 19:21","title":"Az USA a levegőben fejezte ki támogatását Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9e0a5e-214c-4f61-a086-9c2ded0cbf26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Van drótkötélpálya, kerékpárút és hajléktalanszálló is – és mindez mézeskalácsból.","shortLead":"Van drótkötélpálya, kerékpárút és hajléktalanszálló is – és mindez mézeskalácsból.","id":"20181206_Eheto_fenntarthato_varoskat_terveztek_brit_epiteszek__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a9e0a5e-214c-4f61-a086-9c2ded0cbf26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b2588-9002-4329-aea5-eefb5caa163b","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Eheto_fenntarthato_varoskat_terveztek_brit_epiteszek__video","timestamp":"2018. december. 06. 19:37","title":"Ehető fenntartható városkát terveztek brit építészek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f47379f-58bb-4dd8-8415-debd51cc1ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 6-ra időzítve jelent meg noÁr, avagy Molnár Áron negyedik közéleti dala. A hajléktalan emberek kívánságait politikai állásfoglalással átszövő számhoz egyedi jótékonysági akció is társul.","shortLead":"December 6-ra időzítve jelent meg noÁr, avagy Molnár Áron negyedik közéleti dala. A hajléktalan emberek kívánságait...","id":"20181206_NoAr_beolvas_a_hajlektalansagon_nyereszkedoknek_Mikulas_meltosagot_lehet_kerni_toled","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f47379f-58bb-4dd8-8415-debd51cc1ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53507a07-a5d2-42f7-9cd1-06e2bb7e9b1a","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_NoAr_beolvas_a_hajlektalansagon_nyereszkedoknek_Mikulas_meltosagot_lehet_kerni_toled","timestamp":"2018. december. 06. 08:08","title":"NoÁr beolvas a politikának: Mikulás, méltóságot lehet kérni tőled?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges rádiójelek után is kutattak a tudósok, amikor az Oumuamuát, a Naprendszer egy éve felbukkant első \"csillagközi bevándorlóját\" vizsgálták. ","shortLead":"Mesterséges rádiójelek után is kutattak a tudósok, amikor az Oumuamuát, a Naprendszer egy éve felbukkant első...","id":"20181206_oumuamua_mesterseges_radiojelek_2015_bz509","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c05aff9-2f49-4237-b36d-2c79165b9a85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_oumuamua_mesterseges_radiojelek_2015_bz509","timestamp":"2018. december. 06. 13:03","title":"Lehet, hogy mégis ufó? Mesterséges rádiójelek után kutattak a különös üstökösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja Fazekas Ferenc, akinek a bámulásról és a bántásról is első kézből vannak élményei. Az orosházi Vasembernek ugyanis több mint kétszáz piercingje van: alig van olyan része az arcának, amit nem fed testékszer vagy tetoválás, és bár néha utánaköpnek az utcán, ő így látja magát szépnek: „Én nem akarok úgy meghalni, hogy eltűnök a színről, aztán vége. Nyomot akarok hagyni.”","shortLead":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja...","id":"20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f98403-17a6-4147-8d09-32a67bd92dc4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2018. december. 05. 20:00","title":"„Ha mások rám néznek, nem egy megbízható, szelíd embert látnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5","c_author":"","category":"vilag","description":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","shortLead":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","id":"20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1f9a1a-4b8b-484f-8e58-89afd9979032","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","timestamp":"2018. december. 06. 11:08","title":"Elég aggasztó: Észak-Korea nem adja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"17 millió forint bírságot szabott ki a jegybank a Hitelcentrum Szolgáltató Kft.-re a banki és fogyasztói érdekek megsértése miatt.","shortLead":"17 millió forint bírságot szabott ki a jegybank a Hitelcentrum Szolgáltató Kft.-re a banki és fogyasztói érdekek...","id":"20181206_Matolcsyek_megbirsagoltak_a_Duna_House_lakashiteles_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ee6393-5401-406c-b329-2f3e1ddc0ac8","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_Matolcsyek_megbirsagoltak_a_Duna_House_lakashiteles_ceget","timestamp":"2018. december. 06. 12:48","title":"Matolcsyék megbírságolták a Duna House hitelközvetítős cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]