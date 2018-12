Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181206_Palik_Laszlo_visszater__a_TV2n_fog_musort_vezetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b0d66-5c57-4752-9707-42e01ccd1a6b","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Palik_Laszlo_visszater__a_TV2n_fog_musort_vezetni","timestamp":"2018. december. 06. 11:33","title":"Palik László visszatér – a TV2-n fog műsort vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év alatt húsz százalékkal emelkedett a kint tanulók száma.","shortLead":"Egy év alatt húsz százalékkal emelkedett a kint tanulók száma.","id":"20181206_Egyre_tobb_magyar_fiatal_valaszt_osztrak_egyetemet_ki_is_koltoznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fb78b8-5a09-406b-a7a2-7fbc4ef39b79","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Egyre_tobb_magyar_fiatal_valaszt_osztrak_egyetemet_ki_is_koltoznek","timestamp":"2018. december. 06. 10:38","title":"Egyre több magyar fiatal választ osztrák egyetemet, ki is költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A „Kapj rá!” kampány 200 millió forint értékű közbeszerzésén a Balásy-féle Lounge Design Kft. és a Balásy-féle New Land Media Kft. nyert. Flashmob, gerillakampány és vírusmarketing várható, de készül majd halas szalvéta, lufi és színes ceruza is.\r

\r

","shortLead":"A „Kapj rá!” kampány 200 millió forint értékű közbeszerzésén a Balásy-féle Lounge Design Kft. és a Balásy-féle New Land...","id":"20181205_100_tonna_pontyszelet_araert_nepszerusiti_a_halfogyasztast_Balasy_Gyula_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb9d5d2-b595-472a-a50d-1d61516512ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_100_tonna_pontyszelet_araert_nepszerusiti_a_halfogyasztast_Balasy_Gyula_cege","timestamp":"2018. december. 05. 14:22","title":"100 tonna pontyszelet áráért népszerűsíti a halfogyasztást Balásy Gyula cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21992582-84eb-4949-a174-84e8e2396477","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Leaf alapjaira épített különleges e-autó körülbelül úgy gyorsul 0-ról 100-ra, mint egy BMW M5-ös.","shortLead":"A második generációs Leaf alapjaira épített különleges e-autó körülbelül úgy gyorsul 0-ról 100-ra, mint egy BMW M5-ös.","id":"20181207_322_loeros_villanytorpedo_keszult_az_uj_nissan_leafbol_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21992582-84eb-4949-a174-84e8e2396477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e4d9e3-7030-44eb-b6ad-90ef779477ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_322_loeros_villanytorpedo_keszult_az_uj_nissan_leafbol_elektromos_auto","timestamp":"2018. december. 07. 08:21","title":"322 lóerős villanytorpedó készült az új Nissan Leafből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is hozzányúl, és új ikonokat tervez nekik.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is...","id":"20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629207a2-6f1c-47ce-91c8-6861340af655","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","timestamp":"2018. december. 06. 08:03","title":"Lecseréli a Windows jól megszokott ikonjait a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, bombát helyezett el, emiatt 3700 embert küldtek ki az áruházból.","shortLead":"Azt mondta, bombát helyezett el, emiatt 3700 embert küldtek ki az áruházból.","id":"20181206_Bortonre_iteltek_a_ferfit_aki_miatt_ezreket_kellett_kimenekiteni_egy_kobanyai_uzletkozpontbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e381a3-cec5-4cc9-91fe-6929e816be8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Bortonre_iteltek_a_ferfit_aki_miatt_ezreket_kellett_kimenekiteni_egy_kobanyai_uzletkozpontbol","timestamp":"2018. december. 06. 09:06","title":"Börtönre ítélték a férfit, aki miatt ezreket kellett kimenekíteni az Árkádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","shortLead":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","id":"20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4487d27-47bd-4642-ba60-443a9176512d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","timestamp":"2018. december. 06. 09:37","title":"Magára talált a magyar autógyártás, újra javul az ipar helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudnak kellő számú mezt szállítani, így nem szerződnek új csapattal.","shortLead":"Nem tudnak kellő számú mezt szállítani, így nem szerződnek új csapattal.","id":"20181206_Annyian_akarnak_2Ruleban_jatszani_hogy_nem_birjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da066434-dc23-4f8e-8971-38fbaec6c18e","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Annyian_akarnak_2Ruleban_jatszani_hogy_nem_birjak","timestamp":"2018. december. 06. 09:01","title":"Annyian akarnak 2Rule-ban játszani, hogy nem bírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]