[{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten három év alatt átlagosan 30-35 százalékkal nőtt a használt lakások ára a folyó közvetlen közelében, az új lakásoknál ennél is drasztikusabb volt a drágulás.","shortLead":"Budapesten három év alatt átlagosan 30-35 százalékkal nőtt a használt lakások ára a folyó közvetlen közelében, az új...","id":"20181211_Nagyon_megdobja_a_Duna_kozelsege_a_lakasarakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a4ba17-a60d-43f0-a938-09f9dd6440a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Nagyon_megdobja_a_Duna_kozelsege_a_lakasarakat","timestamp":"2018. december. 11. 13:28","title":"Így szorozza fel a Duna közelsége a lakásárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi nem jelent meg az ítélethirdetésen.","shortLead":"A férfi nem jelent meg az ítélethirdetésen.","id":"20181210_Szlovakiaban_is_eletfogytiglani_bortonbuntetesre_iteltek_Rohacot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048bb0bd-bdc0-4700-b156-ad237e3b2dfc","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Szlovakiaban_is_eletfogytiglani_bortonbuntetesre_iteltek_Rohacot","timestamp":"2018. december. 10. 13:30","title":"Szlovákiában is életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Rohácot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók fordultak az amerikai ügynökséghez, miután látták, milyen reménytelen helyzetbe került kedvencük.","shortLead":"A rajongók fordultak az amerikai ügynökséghez, miután látták, milyen reménytelen helyzetbe került kedvencük.","id":"20181211_A_NASA_is_beszall_a_Vasember_megmentesebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62f096e-1895-4f86-9254-5799a3fa9976","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_A_NASA_is_beszall_a_Vasember_megmentesebe","timestamp":"2018. december. 11. 10:44","title":"A NASA is beszáll Vasember megmentésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28324abd-81d4-4799-8fe4-1e7e5b79f08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181211_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Szabo_Yvette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28324abd-81d4-4799-8fe4-1e7e5b79f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a597076b-7776-4c1a-b45a-db031cbc6c21","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Szabo_Yvette","timestamp":"2018. december. 11. 14:00","title":"Már nem mernek válaszolni a kérdéseinkre – A HVG adventi kalendáriumában ma: Szabó Yvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074f1447-6f84-461d-a4dc-47cb43013a1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ön nem beszél magyarul, ugye? Mert ha beszélne, tudná olvasni a magyar lapokat, internetes oldalakat…” – reagált Novák Katalin, az Emmi családügyekért felelős államtitkára a France24 újságírójának, amikor az a kormánypárti médiumok és kiadók holdingba tömörüléséről kérdezte. ","shortLead":"„Ön nem beszél magyarul, ugye? Mert ha beszélne, tudná olvasni a magyar lapokat, internetes oldalakat…” – reagált Novák...","id":"20181210_novak_katalin_interju_france24_sajtoszabadsag_ceu_soros_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=074f1447-6f84-461d-a4dc-47cb43013a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a64637-8f30-4c6e-b19b-8580a1384c0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_novak_katalin_interju_france24_sajtoszabadsag_ceu_soros_gyorgy","timestamp":"2018. december. 10. 21:10","title":"Novák Katalin megdöbbent a francia tévé kérdésein – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy névtelen forrás beszélt a CNN-nek a gyilkosságról készült hangfelvételről.","shortLead":"Egy névtelen forrás beszélt a CNN-nek a gyilkosságról készült hangfelvételről.","id":"20181210_Nem_kapok_levegot__ujabb_reszletek_derultek_ki_Hasogdzsi_meggyilkolasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6d3f36-66cf-4ae9-8895-35cfb4089e27","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Nem_kapok_levegot__ujabb_reszletek_derultek_ki_Hasogdzsi_meggyilkolasarol","timestamp":"2018. december. 10. 12:04","title":"„Nem kapok levegőt!” – újabb részletek derültek ki Hasogdzsi meggyilkolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és füstölt sajtos labnehhel készül a „Tegyünk jót” burger.","shortLead":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és...","id":"20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d659f8d-7e21-4ff5-a2aa-e443541c148f","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","timestamp":"2018. december. 10. 19:44","title":"Tegyünk jót, együnk hamburgert - így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már látható is.



","shortLead":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már...","id":"20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0dd511-49a1-41c3-b313-ecc3be081215","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","timestamp":"2018. december. 11. 13:00","title":"Az Animal Cannibals újra összehozta a rapszövetkezetet - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]