[{"available":true,"c_guid":"f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy a Kreml zsoldjában álló orosz internetes trollok is részt vettek a franciaországi sárgamellényes tüntetések résztvevőinek felhergelésében. Igaz, önmagukban nem lettek volna képesek utcára vinni több mint százezer embert.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy a Kreml zsoldjában álló orosz internetes trollok is részt vettek a franciaországi...","id":"20181211_Az_orosz_trollok_Franciaorszagban_is_aktivak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a85e0cf-4854-4697-bc99-8b83ec082f90","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Az_orosz_trollok_Franciaorszagban_is_aktivak","timestamp":"2018. december. 12. 06:00","title":"Az orosz trollok a francia tüntetések körül is kavarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb978d9e-8f71-4636-bd9f-46053d5800ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan dulakodtak a rendőrökkel a tüntetők, ekkor a rendőrök könnygázt vetettek be, egy órán belül kétszer is.","shortLead":"Hosszan dulakodtak a rendőrökkel a tüntetők, ekkor a rendőrök könnygázt vetettek be, egy órán belül kétszer is.","id":"20181212_Konnygazt_vetettek_be_a_Kossuth_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb978d9e-8f71-4636-bd9f-46053d5800ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ad4f16-20f5-496c-ac2b-34bc02148935","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Konnygazt_vetettek_be_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. december. 12. 21:30","title":"Többször is könnygázt vetettek be a Kossuth téren a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók fordultak az amerikai ügynökséghez, miután látták, milyen reménytelen helyzetbe került kedvencük.","shortLead":"A rajongók fordultak az amerikai ügynökséghez, miután látták, milyen reménytelen helyzetbe került kedvencük.","id":"20181211_A_NASA_is_beszall_a_Vasember_megmentesebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62f096e-1895-4f86-9254-5799a3fa9976","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_A_NASA_is_beszall_a_Vasember_megmentesebe","timestamp":"2018. december. 11. 10:44","title":"A NASA is beszáll Vasember megmentésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helye már megvan a még csak a tervezőasztalon létező beregszászi kórháznak. A projekt a kárpátaljai reformátusok neve alatt fut, de a pénzt a magyar kormány biztosítja. Világszínvonalú kórház épül Kárpátalján.","shortLead":"A helye már megvan a még csak a tervezőasztalon létező beregszászi kórháznak. A projekt a kárpátaljai reformátusok neve...","id":"20181211_Magyar_korhaz_epul_Ukrajnaban_de_csak_magyarok_hasznalhatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9294f6af-e1b5-41ca-9e8d-140dfdd8685a","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Magyar_korhaz_epul_Ukrajnaban_de_csak_magyarok_hasznalhatjak","timestamp":"2018. december. 11. 09:58","title":"Magyar kórház épül Ukrajnában, de csak magyarok használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a dolgozóknak kell dönteniük saját sorsukról. ","shortLead":"A párt szerint a dolgozóknak kell dönteniük saját sorsukról. ","id":"20181211_Nepszavazast_akar_a_Jobbik_a_rabszolgatorvenyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c23a81f-10ce-47a6-aeb2-b2cce63b0b43","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nepszavazast_akar_a_Jobbik_a_rabszolgatorvenyrol","timestamp":"2018. december. 11. 17:09","title":"Népszavazást akar a Jobbik a rabszolgatörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7147cd-007f-45ba-95c0-f864545c8b08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Így döntött a parlament.","shortLead":"Így döntött a parlament.","id":"20181212_Elvehetik_a_lopott_fat_hogy_odaadjak_a_raszoruloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc7147cd-007f-45ba-95c0-f864545c8b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bbb436-e931-49ed-8f9c-9598d6222803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Elvehetik_a_lopott_fat_hogy_odaadjak_a_raszoruloknak","timestamp":"2018. december. 12. 11:50","title":"Elvehetik a lopott fát, hogy odaadják a rászorulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d405dc11-710d-46a9-b98a-e74494fa9bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA robotgeológusa korábban is készített már szelfit magáról, de a mostanin a robot \"teste\" és a körülötte lévő munkaterület is látható. ","shortLead":"A NASA robotgeológusa korábban is készített már szelfit magáról, de a mostanin a robot \"teste\" és a körülötte lévő...","id":"20181212_nasa_insight_urszonda_mars_szelfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d405dc11-710d-46a9-b98a-e74494fa9bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5779ace-7fc4-4b0e-a549-fb473327c020","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_nasa_insight_urszonda_mars_szelfi","timestamp":"2018. december. 12. 11:33","title":"Lenyűgöző fotó: elkészítette az első igazi szelfit a Marson állomásozó InSight","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai döntőiben óriási csatát vívott Hosszú Katinka, aki előbb 200 méter pillangó tizenhárom század különbséggel nyert, majd 100 méter háton hét századnyi különbséggel második lett.\r

","shortLead":"A hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai döntőiben óriási csatát vívott Hosszú Katinka, aki előbb 200 méter...","id":"20181213_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_nindzsafinis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5810387e-9364-4226-9937-3034e8d91834","keywords":null,"link":"/sport/20181213_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_nindzsafinis","timestamp":"2018. december. 13. 06:49","title":"Nindzsafinissel hozta második aranyát Hosszú Katinka - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]