Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2300d4fc-ffe9-43a6-a5a2-ddccdb05d8d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olaszországot hetek óta extrém időjárás tépázza. Az özönvizet, földcsuszamlást okozó, kirándulóhelyeket elárasztó esőzések és viharok után most vasárnap egy minitornádót videóztak le Calabriában. A vihartölcsér komoly károkat okozott, egy műszaki áruházat például egyszerűen kettészelt, ennek az esetnek egy sérültje is volt. És jó pár parkoló autót is tönkretett a minitornádó.","shortLead":"Olaszországot hetek óta extrém időjárás tépázza. Az özönvizet, földcsuszamlást okozó, kirándulóhelyeket elárasztó...","id":"20181125_Filmbe_illo_tornadot_videoztak_le_Olaszorszagban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2300d4fc-ffe9-43a6-a5a2-ddccdb05d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bb9f61-0b37-426b-b53f-0a4d7b1132c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Filmbe_illo_tornadot_videoztak_le_Olaszorszagban__video","timestamp":"2018. november. 25. 18:57","title":"Filmbe illő tornádót videóztak le Olaszországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05462c9-749b-4cde-9114-080328a40151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Randolph L. Braham 96 éves volt. Két hónapja a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levélben tiltakozott a szerinte történelemhamisító Sorsok Háza megnyitása ellen.","shortLead":"Randolph L. Braham 96 éves volt. Két hónapja a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levélben tiltakozott a szerinte...","id":"20181125_Meghalt_a_nemzetkozileg_elismert_holokausztkutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f05462c9-749b-4cde-9114-080328a40151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b1d62c-5886-44ad-92af-76a275be9219","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Meghalt_a_nemzetkozileg_elismert_holokausztkutato","timestamp":"2018. november. 25. 19:25","title":"Meghalt Randolph L. Braham nemzetközileg elismert holokausztkutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f652acdd-9070-40b3-81a4-e85a6c0daf5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Zsenialisan_trollkodtak_szet_Orban_Brexitvideojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f652acdd-9070-40b3-81a4-e85a6c0daf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1220d3-7851-443d-bc85-524215897a83","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Zsenialisan_trollkodtak_szet_Orban_Brexitvideojat","timestamp":"2018. november. 25. 14:51","title":"Beletrollkodtak Orbán Brexit-videójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087a8054-557a-4e61-b105-8e4cccc9f871","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Mítoszokkal tömni a gyerek fejét nem tanítás.","shortLead":"Mítoszokkal tömni a gyerek fejét nem tanítás.","id":"20181126_Revesz_Rendhagyo_tortenelemora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=087a8054-557a-4e61-b105-8e4cccc9f871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100a9598-be83-41a2-bfb7-048c8972f8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Revesz_Rendhagyo_tortenelemora","timestamp":"2018. november. 26. 08:35","title":"Révész: Rendhagyó történelemóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd9a9e4-5759-42eb-a58d-d348e5c3c1bf","c_author":"","category":"kultura","description":"Most kiderült, sokkal kevesebbet kaptak, mint korábban hinni lehetett, ráadásul Kurt Cobainnek vissza kellett költöznie az anyjához.","shortLead":"Most kiderült, sokkal kevesebbet kaptak, mint korábban hinni lehetett, ráadásul Kurt Cobainnek vissza kellett költöznie...","id":"20181125_Alig_latott_penzt_a_Nirvana_a_korszakalkoto_albuma_megjelenese_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bd9a9e4-5759-42eb-a58d-d348e5c3c1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e20f3c-5216-4328-8709-d569fabf79c2","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Alig_latott_penzt_a_Nirvana_a_korszakalkoto_albuma_megjelenese_utan","timestamp":"2018. november. 25. 12:13","title":"Alig látott pénzt a Nirvana a korszakalkotó albuma megjelenése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68423f7-bb14-4c5f-b537-e69e8f92b0f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A svájci választók többsége nem támogatta, hogy állami támogatást kapjanak a szarvat növesztő teheneket, kecskéket tartó gazdák.","shortLead":"A svájci választók többsége nem támogatta, hogy állami támogatást kapjanak a szarvat növesztő teheneket, kecskéket...","id":"20181125_Egeszen_lehetetlen_kerdesrol_is_szavaztak_vasarnap_a_svajciak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68423f7-bb14-4c5f-b537-e69e8f92b0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f644e9-42bf-488e-948e-96b578de0464","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Egeszen_lehetetlen_kerdesrol_is_szavaztak_vasarnap_a_svajciak","timestamp":"2018. november. 25. 16:44","title":"Egészen lehetetlen kérdésről is szavaztak vasárnap a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0819a5-5d11-4968-ae01-25b8d36b5363","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombati bajnoki fordulóban még a bírón is vörös folt éktelenkedett.","shortLead":"A szombati bajnoki fordulóban még a bírón is vörös folt éktelenkedett.","id":"20181125_Voros_folttal_az_arcan_uzent_Ronaldo_es_Mandzukic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0819a5-5d11-4968-ae01-25b8d36b5363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0fa5fd-bd6f-4104-a508-cf8149785259","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Voros_folttal_az_arcan_uzent_Ronaldo_es_Mandzukic","timestamp":"2018. november. 25. 11:59","title":"Vörös folttal az arcán üzent Ronaldo és Mandzukic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jól sikerült a hatos lottó szülinapi partija.","shortLead":"Jól sikerült a hatos lottó szülinapi partija.","id":"20181124_Hatalmas_bulit_csapott_Sting_es_Shaggy_a_hosok_teren__galeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a73520-11fc-4586-936d-ca001c8335f0","keywords":null,"link":"/kultura/20181124_Hatalmas_bulit_csapott_Sting_es_Shaggy_a_hosok_teren__galeria","timestamp":"2018. november. 24. 21:54","title":"Hatalmas bulit csapott Sting és Shaggy a Hősök terén - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]