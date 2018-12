Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f614debd-1aea-4218-a22f-718918ae1578","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online megrendelt árut és csetbotokkal beszélgetve is lehet pizzát rendelni? Nagy lendülettel hódítja meg a világot a mesterséges intelligencia, az értelmes gépek által végzett munka – amit az ember csak felügyel és irányít – jóval kellemesebb, a „robotolás” kifejezés pedig mára inkább pozitív értelmet nyert.","shortLead":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online...","id":"20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f614debd-1aea-4218-a22f-718918ae1578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08167c24-3019-44f7-81f4-d18eb0c67d83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 13. 13:25","title":"Néhány másodperc alatt eljut egy 3 éves gyerek szintjére a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt írta a miniszterelnök Macronnak.","shortLead":"Ezt írta a miniszterelnök Macronnak.","id":"20181213_Orban_a_kereszteny_kulturara_lottek_Strasbourgban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffcf66d-d4a0-4571-ab44-a0e533434847","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Orban_a_kereszteny_kulturara_lottek_Strasbourgban","timestamp":"2018. december. 13. 08:03","title":"Orbán: A keresztény kultúrára lőttek Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter a szerdai Kossuth téri tüntetést értékelte így. ","shortLead":"A belügyminiszter a szerdai Kossuth téri tüntetést értékelte így. ","id":"20181214_Pinter_Sorozatos_tamadas_erte_a_rendoroket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa491642-e696-434b-9100-02d635cbc5f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Pinter_Sorozatos_tamadas_erte_a_rendoroket","timestamp":"2018. december. 14. 05:15","title":"Pintér: Sorozatos támadás érte a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","shortLead":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","id":"20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4e6ac9-258b-45cc-b4a8-baa5d706435c","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","timestamp":"2018. december. 13. 07:43","title":"A Pentagon nyugtalan a szíriai török invázió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági vállalata mintegy 300 kilométernyi kerékpárutat kiemelten kezel a hideg évszakban. Akárcsak a főutakat, hóeséskor ezeket is folyamatosan takarítják, síkosságmentesítik.\r

\r

","shortLead":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági...","id":"20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0730d37b-e36b-4d95-bec7-32ee324d42f1","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","timestamp":"2018. december. 12. 15:01","title":"Bécsben a biciklisek negyede télen sem teszi le a kerékpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart a kezében, ezután kiemelik és elviszik a rendőrök.","shortLead":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart...","id":"20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c20039-6494-413f-b161-866956748d1d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","timestamp":"2018. december. 13. 22:24","title":"Videó: Arcon fújták a rendőrök a füstgránátos tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf2e-e975-4662-a26b-e381e787b4fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A mai lesz az Országgyűlés idei utolsó ülése; a képviselők két bírósági szervezet és az ügyészség tavalyi beszámolóiról tárgyalnak. ","shortLead":"A mai lesz az Országgyűlés idei utolsó ülése; a képviselők két bírósági szervezet és az ügyészség tavalyi beszámolóiról...","id":"20181213_parlament_orszaggyules_zaroules_tuntetes_kossuth_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf2e-e975-4662-a26b-e381e787b4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36dad6c-e7d8-46d8-bf8b-e53acb939ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_parlament_orszaggyules_zaroules_tuntetes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 13. 07:19","title":"Utoljára ülésezik a parlament, újabb tüntetés készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán Viktor álma.","shortLead":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán...","id":"20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa92846-c208-4e53-aab8-dd324c7d3e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","timestamp":"2018. december. 14. 05:44","title":"Eurostat: A második legszegényebb nép a magyar az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]