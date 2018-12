Az év végi bónuszt a magasan képzett, jól kereső közép- és felső vezetők eddig is magkapták. Igaz, a nekik juttatott karácsonyi prémium adóköteles volt. Most új helyzet van: a legszerényebben keresőknek adott év végi jutalom adómentes. Elsőként az egyik világviszonylatban is óriásnak számító energiacég, a Total reagált. Franciaországi alkalmazottainak bérét 3,1 százalékkal emeli, plusz 1500 eurós év végi jutalmat is ad 20 ezer dolgozónak. Az intézkedést a Twitteren jelentette be a cég vezérigazgatója. De a többi óriás sem marad le.

Az Orange telekommunikációs vállalat is ad ezer eurós év végi jutalmat a havonta 2500 euró alatt kereső alkalmazottainak. Ugyanez a helyzet a Publicis reklámügynökségnél és még vagy több tucatnyi jelentős francia cégnél. A nagy bankok is igyekeznek valamelyest igazodni az elnöki útmutatáshoz. A legjelentősebb pénzintézeteket tömörítő szervezet nyilatkozata szerint jövőre nem haladhatja meg az évi 25 eurót a legszerényebb számlával rendelkező ügyfelek éves banki alapköltsége.

Közben a kormányfő részletezte a juttatások növelésére irányuló elnöki javaslat végrehajtási részleteit. A miniszterelnök közölte, hogy adómentes év végi jutalom csak a 3600 eurónál kevesebbet keresőknek jár. Vagyis a magasabban kvalifikált menedzsment év végi jutalma masszívan adóköteles. Vagyis most a lényeg a nyugat-európai mércével szerényebben kereső alsó francia középosztály elégedetlensége. Ők pár hete fellázadtak.

Ebben egyébként semmi új nincs Franciaországban akkor is tüntetések blokkolták az életet, amikor az éves jövedelmek 5 százalékkal nőttek. Most nem ez a helyzet, de teljesen más a való világ. Az alsó középosztály nem a havi háromszáz eurót kereső magyar vagy bolgár minimálbéresekhez, hanem a dánokhoz vagy svédekhez, netán a svájciakhoz mérné magát. Legalábbis szeretné, de erre nincs sok esély. Mert a francia adórendszer épp azért olyan „agresszív”, és ezért alacsonyabb a szerényen képzett alsó középosztály nettó fizetése, hogy a legelesettebb munkanélküli rétegeknek is biztosítsa az emberhez méltó megélhetést vagy túlélést. (via AFP)